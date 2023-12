Josip preselio u Austriju i otkrio koliko zarađuje: ‘Dva puta godišnje dobijem duplu plaću’

Autor: Z.S.

Nisam ekspert ali imam želju pomoći svima koji razmišljaju o dolasku sa stvarima koje sam ja naučio živeći u ovoj zemlji posljednje dvije godine. Stoji to u opisu vloga Josipa Jope Bačića , koji je Split zamijenio Austrijom, odnosno Klagenfurtom. U nedavno objavljenom videu opisao svoje viđenje život u toj zemlji.

Počeo je od onog što sve zanima, a to su plaće plate za koje navodi kako je minimalac oko 1500 eura. “Nije loše, a nije ni dobro! Zašto? Zato što su stanovi otišli abnormalno gore, prosječna cijena za garsonijeru je 400-500 eura, a nešto veće je od 700 do 900 eura. I ja tražim stan, da iz garsonijere pređem u jednosoban ili dvosoban stan, ali teško ispod 900 eura”, rekao je Jopa koji je ovim putem otkrio i što je do dupla plaća.





“Dvaput godišnje imate duplu plaću, prvi put u lipnju ili srpnju,drugi put u prosincu. To je kad na račun dobijete svoju duplu plaću ali to sve ovisi od firme do firme što je to duplo. U firmi u kojoj ja radim to je točno duplo! Znači meni legne na račun oko 3.000 eura”, pojasnio je.

Potražnja velika

Što se tiče stanova, dodao je kako je potražnja velika, te da je puno doseljenika iz čitavog svijeta i da garsonijera u centru poput njegove košta oko 500 eura.

“U usporedbi s Njemačkom puno je jeftinije pa se i odande dosta doseljavaju. U Njemačkoj ima puno poreza i preveliki su. I ovdje se porez plaća ali imaš povrat pa su meni tako prošle godine vratili nešto više od 2.000 eura”, rekao je.

Pojasnio je i da u prvih šest mjeseci, kad tek počneš raditi, imaš pravo na godišnji tako što za svaki mjesec dobiješ po dva dana. Kad to prođe, dobiješ pet tjedana godišnjeg dok oni sa stažom većim od 25 godina imaju pravo na šest tjedana godišnjeg odmora. Također, dodao je kako Austrijanci nisu hladni kako se zna pričati o njima.









“U većim gradovima kao i svuda ne obaziru se na vas. U manjim mjestima možda će vas više gledati i komentirati. Rasizma ima, kao i svuda. Ono što se meni sviđa jeste što drže do zakona i čistoće, sve mora biti čisto i pokošeno”, poručio je među ostalim.