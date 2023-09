Hrvat u Irskoj otkrio zašto se ne vraća kući: ‘Pogledajte koliko ovdje plaćam vodu’

Autor: Ivana Jurišić

U posljednje vrijeme sve su češće priče o Hrvatima koji su otišli u Irsku i nakon godinu-dvije boravka na zelenom otoku odlučili se vratiti kući. Često su to roditelji s malom djecom koji teško mogu plaćati visoke troškove vrtića u Irskoj koji nerijetko dođu i 1.000 eura po djetetu. Kad se tome dodaju i visoki troškovi stanovanja, nije neobično da se broj odlazaka smanjuje, a broj dolazaka povećava.

Ipak, postoji jedna skupina koja se i dalje ne vraća, a to su mladi ljudi na početku života kojima je Irska čak i uz visoke cijene stanovanja i vrtića obećana zemlja.

Imali sreću s gazdom

Jedan od njih je i 27-godišnji Karlovčanin Bruno koji je na zeleni otok otišao 2018. godine.





“Ovdje mi je dobro i živim bolje nego što sam ikad živio u Irskoj. Imam curu, posao i zadovoljan sam. Jedino mi nedostaju obitelj i prijatelji, ali sve ostalo je bolje ovdje”, počinje svoju priču Bruno.

Samo nekoliko mjeseci poslije, za Brunom su u Irsku došli i njegovi roditelji s kojima sada živi u peterosobnoj kući u Corku. Kaže kako su on i njegova obitelj imali sreće pa u ovom drugom najvećem irskom gradu unajmili kuću za samo 1.000 eura.

“Gazda nam je super i već duže vrijeme nije digao cijenu, samo mu je važno da se plati”, otkriva Bruno.

Priznaje kako je u Irskoj jako teško naći stan, a o povoljnoj cijeni poput ove koju sada plaća u budućnosti ne može ni sanjati.

“Ne znam ni sam koliko sam stotina mailova poslao u zadnjih godinu dana i nitko mi se je javlja. Ja stvarno ne znam tko prodaje te stanove i kamo to ide. Sada se u Corku dvosobni stanovi iznajmljuju za 1.300 eura naviše”, dodaje.

Uštedi više od hrvatske plaće

Usprkos visokim cijenama s najamninama, irske plaće su i dalje dovoljne za pristojan život, osobito kad je riječ o mladoj osobi koja nema obiteljskih obveza.









Bruno u Irskoj radi kao konobar i kaže kako u mjesec dana može uštedjeti više od prosječne hrvatske plaće.

“Baš su mi ovdje do 15. kolovoza bili u posjeti prijatelji iz Karlovca. Kada su se vratili doma, bio sam na nula eura ušteđevine. Bio sam na ljetovanju u Hrvatskoj, pa sam tu njih vodio i častio okolo, potrošilo se. Od tada do danas u pet tjedana sam uštedio 1.600 eura, što od plaće što od napojnica od kojih znam dobiti 60 do 70 eura dnevno kada je sezona. O tome u Hrvatskoj mogu samo sanjati”, kazuje Bruno.

Ovo ljeto je otišao na ljetovanje u Hrvatsku i kaže kako nije mogao vjerovati koliko su cijene išle gore otkako je Hrvatska kunu zamijenila eurom.









“Zadnji put sam u Hrvatskoj bio u studenome i onda su cijene još uvijek bile koliko toliko normalne. Ovaj put sam otišao s curom Irkinjom u Kaufland i ostali smo paf kada smo vidjeli cijene. Kupili smo možda nekih 15 stvari, zubnu četkicu, pastu i neke druge osnovne stvari i cijeli račun nas je došao 67 eura. Ja doslovno nisam mogao vjerovati kada mi je blagajnica rekla cijenu i kada sam shvatio da bih tu kupovinu znatno jeftinije obavio u Irskoj”, kaže.

Cijene niže u Lidlu

U Irskoj često kupuje u Lidlu i Aldiju u kojima su cijene niže nego u nekim drugim trgovinama.

“Irski maslac od 454 grama u Tescu se prodaje za 4.29 eura, a u Lidlu je 20 posto jeftiniji. Kilogram pilećih prsa u Tescu dođe 10 eura, dok ću ih u Lidlu kupiti za 6,5 eura”, otkriva Bruno.

Dodaje kako su cijene namirnica u Irskoj otprilike kao i cijene u Hrvatskoj.

“Pakovanje od 20 velikih jaja dođe oko 5,45 eura u nekom skupljem dućanu, kilogram bataka oko 3,50 eura, piletina u Lidlu je čak i jeftinija nego u Hrvatskoj”, priča.

Što se tiče režija, internet plaća 30 eura mjesečno, a voda je besplatna.

“Dobro ste čuli, u Irskoj je voda besplatna. I mene je začudilo kada sam došao ovdje. Zato struja nije jeftina. Ljeti smo plaćali 130 eura, a zimi nam dođe od 350 do 400 eura mjesečno. Mobitel me pak dođe oko 20 eura”, dodaje.

Na pitanje hoće li se ikad vratiti u Hrvatsku, kaže kako ni ne razmišlja o tome.

“Ni ja ni moji roditelji. Nedostaju mi obitelj i prijatelji, ali nama je ovdje puno bolje. U Hrvatsku ćemo nastaviti odlaziti na odmor”, zaključuje Bruno.