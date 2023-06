Umjesta susreta s Papom, partijanje s ljepoticama! Dok Luka gradi obitelj, Hauser ima drugačije planove

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Priliku da svoj repertoar odsviraju pred papom nemaju mnogi glazbenici, a zbog iznimnog talenta i autentičnog glazbenog izričaja, ta čast pripala je našem a svjetski poznatom violončelistu Stjepanu Hauseru. Talentirani glazbenik nedavno je započeo i svoju turneju ‘Rebel With A Cello’, a 25. listopada stat će i na pozornicu zagrebačke Arene, gdje je s grupom 2Cellos održao njihov posljednji koncert.

Hauser je također nedavno otkrio u kakvim je odnosima s bivšim kolegom iz 2Cellosa Lukom Šulićem.

”Mi smo uvijek bili u odličnim odnosima, mi smo prijatelji, zajedno smo proveli jedan važan period našeg života, jednih prekrasnih deset godina i sad smo bolji nego ikad jer on napokon može biti doma, posvetit se obitelji, a ja mogu biti još luđi nego prije, svi sretni i zadovoljni. Super je sve, tako se sve odvilo prirodno i normalno, nije bilo nikakvih tenzija. Jednostavno je takav tijek događaja došao prirodno”, rekao je Hauser za In Magazin.





Slavni duo 2Cellos zajedno je punio koncertne dvorane više od deset godina, a prošle godine oprostili su se od obožavatelja velikim koncertom u zagrebačkoj Areni.

Podsjetimo, Luka trenutno čeka četvrto dijete sa suprugom Tamarom, dok je Hauser je nastavio uspješnu solo karijeru.

”On je rekao kad ja neću, mora on nadoknaditi. Balans, sve je balans. Evo, ja čekam prvo, kao što vidite, ali još je rana trudnoća, koliko je prošlo, mjesec? Dva? A on čeka već četvrto! Ja mislim da si on radi kvartet da si smanji troškove. Slovenac, kaj da ti velim”, našalio se Stjepan.

No, izgleda kako Stjepanu djeca i brak nisu trenutno na pameti, pošto na svom Instagram profilu svaki tjedan objavljuje fotografije i snimke s drugom ljepoticom u naručju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli HAUSER (@hausercello)

Stjepan je ove subote održat će koncert u Vatikanu na Trgu Svetog Petra, no ne pred Papom. Naime, Vatikan je u srijedu objavio da će papa u poslijepodnevnim satima biti podvrgnut operaciji abdomena u rimskoj bolnici Gemelli, zbog čega Papa neće biti u prilici prisustvovati koncertu.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HAUSER (@hausercello)

Prisjećamo, Stjepan je bio je gost Andrei Bocelliju na njegovom koncertu na Times Squareu, a ranije ove godine gostovao na novom albumu ‘Songs of Surrender’ slavnog irskoh rock benda U2.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HAUSER (@hausercello)

”Da, to je bio jedan stvarno prekrasan period našeg života, deset godina proputovali svijet ne znam koliko puta. I sad jednostavno je došlo to vrijeme da svatko krene nekim svojim putevima”, otkrio je poznati glazbebnik i dodao da se i dalje čuju.