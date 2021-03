(VIDEO) STIŽE POTRESAN FILM O VUKOVARU! Glavnu ulogu igra svjetska zvjezda, pogledajte najavu

Autor: Snježana Vučković

Najava prikazivanja filma “Milost mora: Priča iz Vukovara” (Mercy of the sea: One story from Vukovar) redatelja Jakova Sedlara stigla je “s neba, pa u rebra”!

S druge strane, potresan film o vukovarskoj tragediji ne bi trebao biti iznenađenje jer, kako kaže naš sugovornik Jakov Sedlar, na njemu se radilo punih deset godina:

“Nije bilo financijske pomoći ni od koga, pa se realizacija razvukla. u svakom slučaju, premijerno prikazivanje bit će na Veliki petak i to prijavom na Vimeo“, kaže nam redatelj Sedlar uz kojeg je na filmu radio i njegov sin Dominik.

Zvijezda filma – Martin Sheen

Na pitanje kako je uspio angažirati poznatog holivudskog glumca, Sedlar nam kaže:









“Sheen je moj dugogodišnji prijatelj, a zanimljivo je da glavnu ulogu u filmu igra njegova iznimno talentirana kći”.

Na pitanje o budžetu koji je izdvojen za film, naš sugovornik odgovara:

“Nemoguće je znati, nisam imao potpore pa kako se našlo financija, tako se i ulagalo. Snimalo se dugo, pa niti sam ne znam koliko je uloženo, no znam da je emocionalno koštalo jako puno.”









O dječaku otetom u vukovarskoj koloni

O samoj temi filma redatelj nije želio previše otkrivati, no kaže kako je riječ o potresnoj potrazi majke za sinom otetim iz vukovarske kolone.

Osim prikazivanja na Veliki petak, televizijska premijera će biti 18. studenog na Z1 televiziji.

Pogledajte najavu: