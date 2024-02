Turudićev suborac otkrio detalje s prve crte: ‘Bilo je nevjerojatno kada je to učinio’

Autor: Snježana Vučković

Prvi čovjek DORH-a Ivan Turudić ovih je dana prošao kroz prave medijske turbulencije zbog prijepiske sa bivšom gradonačelnicom Knina Josipom Pleslić (Rimac) zbog čega su se u njega, kao u HDZ-ova kandidata za glavnog državnog odvjetnika, pojavile određenje dvojbe..

Tako se Turudićeva osobnost raščlanjivala na apsolutno svim razinama, u intervjuima se vagala svaka njegova riječ, te se tako pokušavalo doznati u kojim je izjavama aktualni šef DORH-a iskren, a u kojima nije.

Javnost je tako, između ostaloga, po prvi puta mogla doznati o razlozima njegova vrlo izraženog domoljublja. Gotovo svi mediji istakli su Turudićevo sudjelovanje u Domovinskom ratu, a u registru je zabilježeno njegovih 500 dana aktivnog sudjelovanja u 127. virovitičkoj brigadi.

Bio je na prvoj liniji: “U svakoj akciji je bio nevjerojatno hrabar”

Turudićevi suborci jedni su od onih koji prema njemu nemaju apsolutno nikakve dvojbe niti sumnje. Od njih doznajemo kako je glavni državni odvjetnik bio ratnik velikog kalibra:

Perša Dragan, branitelj koji je sa Turudićem u svim akcijama bio rame uz rame, pamti ga samo po najboljem:

“Turudić je od prvoga dana bio dragovoljac. Na našem području su se brojni sugrađani tada stavljali na raspolaganje, no ispalo je da određeni broj ljudi koji su praktički došli ‘s ulice’ i zadužili oružje, nisu bili spremni na ono što ih očekuje. Međitim, to sa Ivanom Turudićem nije bio slučaj. Taj čovjek je bio iznimno odlučan i hrabar”, kaže nam bivši pripadnik 127. brigade.

“Kada se tražio dragovoljac, on je istupio”

“Kada je pokojni Bilobrk na pisti tražio dragovoljce, on se javio. Bilo je to na neki način fascinantno jer je u to vrijeme već bio sudac i nije to morao činiti. Zbog svog tadašnjeg statusa mogao je potpuno zaobići ratnu priču i nitko mu to ne bi zamjerio, ali Turudić to nije učinio. Dapače, zajedno smo u studenom 1991. godine sudjelovali u brojnim akcijama i baš u svakoj je bio hrabar”, dodao je Perša.

Podsjetimo, ustrojavanjem 127. brigade koju krasi impresivan ratni put, stvoreni su svi preduvjeti za oslobađanje prostora Bilogore, Papuka, Psunja i šire. Kroz 127. brigadu prošlo je 4.500 pripadnika, život na oltar domovine položilo je njih 67, a ranjeno ih je 186. Zapovjednik 127. brigade bio je general-pukovnik Đuro Dečak, a načelnik stožera, brigadir Marko Krstanović.

Osvajanjem vojarne i zarobljavanjem velike količine naoružanja i svekolike vojne opreme stvorene su materijalne pretpostavke i pristupilo se pripremi za formiranje brigade, a znatne količine naoružanja i opreme upućene su na mnoga ugrožena područja RH.