Susjedi Srbi pogubili deset članova hrvatske obitelji: ‘Mislila sam da ću im uteći’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Strašan pokolj dogodio se 9. veljače 1993. godine u selu Medviđa koje se nalazi u samom središtu Bukovice, između Benkovca i Obrovca. Kao osvetu za akciju “Maslenica” u kojoj su zabilježili strahovite gubitke i doživjeli poraz, pripadnici lokalnih srpskih parapostrojbi masakrirali su deset članova obitelji Erstić.

Najstarija žrtva imala je 88, a najmlađa 18 godina. Erstići su bili apsolutno nedužni civili čiji je jedini krimen bio pripadnost hrvatskome narodu, a četnici su na njima iskalili svoj bijes i frustracije zbog nemoći da povrate izgubljene teritorije. Iako su počinitelji poznati imenom i prezimenom do danas za ovaj strašan zločin nitko nije odgovarao.

Prema svjedočenju bivšeg benkovačkog dogradonačelnika Mirka Erstića, kojem su ubijeni majka, otac i najbliža rodbina, ubojice su njegovi bivši susjedi, a neki od njih s njim su išli i u školu. Glavni egzekutor bio je tada 25-godišnji Božo Milanko koji živi u Novoj Pazovi, zatim tada 18-godišnji Bore Milanko koji živi u Batajnici kod Beograda, Živko Bogunović koji je u Novom Sadu, Siniša Bogunović koji boravi u inozemstvu te Petar Pupovac koji se ubio.

“Mislila sam, ako me ubije – ubije”

Jedan od preživjelih, Stanko Erstić, Hrvat iz Medviđe, kojeg su pripadnici tzv. krajinske milicije zatočili u Kninu 1991. godine, svjedočio pred Haškim tribunalom u procesu koji se vodio protiv Milana Martića i Slobodana Miloševića, optuženih za zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja.

U dokumentarnom filmu “Glas Medviđe” scenariste i redatelja Luke Klapana, jedna od preživjelih svjedokinja ispričala je o tom danu: “Mislila sam da ću uteći a on se pojavio na vratima. Mislila sam ako me ubije – ubije, ako ostavi – ostavi. Onda me je ovdje udario”, kazala je žena pokazujući ožiljak.

U bezumnom napadu ubijeni su Dujo Erstić (1937.), Jeka Erstić (1942.), Petar Erstić (1944.), Jeka Erstić (1947.), Ivan Erstić (1920.), Jeka Erstić (1929.), Stoja Erstić (1932.), Šimica Erstić (1905.), Stoja Erstić (1931.) i Mira Erstić (1975.).









U Medviđi je tijekom domovinskog rata ubijeno još osam hrvatskih civila: Božo Demo (1910.), Ivan Mršić (1934.), Šime Serdarević (1912.), Ika Serdarević (1926.), Ivan Adžić (1959.), Marko Genda (1944.), Anka Pilipović (1936.) i Marko Šarić (1937.).