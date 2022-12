‘SRPSKI PJEVAČI NAM PUNE DVORANE BEZ ISPALJENOG METKA!’ Branitelj analizira: ‘Kao od šale dva puta napune dvoranu’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Mladen Pavković, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata91. (UHBDR91.), analizirao je proteklu godinu i donio neke zaključke koji, po njegovu mišljenju, navode na pomisao da je sloboda za koju su se 90-tih teško izborilo – gotovo pa uzaludna.

‘Age’ nam zaustavljaju promet

“Možemo li reći da je bila bolja ili gora od prošle? Što se tiče politike – sve je isto k’o i lani. Hrvatska desnica gubi na sve strane, ili bolje rečeno osim praznih riječi i obećanja manje-više (svaka čast iznimkama) drugo nam i nisu pružili. U vrhu vlasti među ostalim glavnu riječ i nadalje vode čak i srpske stranke. Nitko se ni s kim ne može ništa dogovoriti, velika galama se podiže, čas s Pantovčaka, čas iz Gornjega Grada. U Hrvatskom saboru fotelje su i dalje prazne. Po glavnom gradu, ali i drugdje, svakodnevno je sve puno skupih automobila radi kojih se povremeno zaustavlja i sav promet, jer se u njima pretežno voze ‘age’, osvrnuo se Pavković najprije na političku sliku Hrvatske, dodavši kako je “poljoprivreda potpuno uništena”.

“Srpski zabavljači bez problema pune Arenu”

“Nema većih prosvjeda ni protiv ‘partizansko-komunističke crvene zvijezde’, kao ni protiv svakodnevnih poskupljenja. Najveće koncerte u Hrvatskoj prepustili smo ‘bez ispaljenog metka’, raznim srbijanskim zabavljačima, koji kao od šale i po dva puta napune Arenu, iako su pojedini od njih, u vrijeme velikosrpske agresije, pjevali i četnicima. Govori se i piše jedino (nešto više) o ustaškom logoru Jasenovac, ali ne i o stotinama partizansko-komunističkih i srpskih logora. Više se gotovo nitko javno ne hvali da je Hrvat, ili da je bio hrvatski branitelj. Tek tu i tamo na ulicama i trgovima mogu se vidjeti hrvatske zastave”, kritizira predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91.

Pavković je spomenuo “bivše četnike koji navodno i dalje šetaju Vukovarom, umirovljenike koji sve više kopaju po kantama za smeće i mlade koji bježe iz svoje Domovine”, pa nastavio u negativnom tonu:

“Nemamo (službeno) Junake Domovinskoga rata, a ne sudi se čak ni ratnim profiterima (osim Sanaderu), dok još nitko nije javno otkrio ni jednog ratnog dezertera i izdajicu (sjetimo se samo što su partizani radili s takvim ljudima).”

“Gdje je desnica? Gdje su Hasanbegović i slični?”

Kaže i kako se već sada vidi da počele pripreme za predstojeće izbore:

“Gdje su se izgubili Hasanbegović i slični? S obzirom da je desnica razjedinjena, to znači da ćemo opet imati na vlasti ‘crvene, crne ili zelene vragove’, uz dužno poštovanje iznimkama. Branitelji i stradalnici hrvatskog obrambenog Domovinskoga rata sve se više pitaju – jesu li se za to borili. Bolje bi bilo da iskreno otkriju zašto šute, zašto ne glasaju za hrvatske opcije“ i zašto nisu kao jedan kao i ’91. Branitelji su, zajedno s Tuđmanom, Šuškom i drugima, stvorili hrvatsku državu, a onog trenutka kad su se razdužili, kad su predali naoružanje, skinuli odore –šutnuli su kantu s mlijekom! I stoga danas imamo to što imamo.”

“Vratimo Hrvatsku Hrvatima i svima drugima koji je vole i poštuju. To već sutra, zajedno sa svojim najbližima, može i treba učiniti nešto manje od pola milijuna branitelja koliko ih se još vodi u tzv. registru.”