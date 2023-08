Prkosni branitelj sjedenjem naživcirao Gotovinu: ‘Nisam želio biti u drugom redu’

Autor: Snježana Vučković

Umirovljeni zapovjednik legendarne bojne Frankopan Bruno Zorica Zulu, nedavno je na svom Facebook profilu objavio genijalnu fotku uz koju je stavio kratki opis: Nepokoreni Zulu.

Naime, na fotografiji nastaloj u Domovinskom ratu, među brojnim braniteljima koji ozbiljno poziraju u stojećem stavu, strši jedan vojnik koji inatljivo sjedi. Pogađate, branitelj koji je “pokvario” fotografiju sjedenjem, upravo je Zulu.

Sjeo iza generala: ‘Uvijek sam bio malo izvan okvira’

“Gledajte, ja sam uvijek bio malo ‘izvan okvira’. Buntovnik koji se bunio kada treba, ali i kada ne treba. Tada sam rekao, ‘ok, ako ja ne mogu biti u prvom redu sa generalima Gotovinom, Norcem i Ademijem, onda ću sjesti'”, otkriva nam Zulu priču o legendarnoj fotografiji na kojoj je zapovjedništvo zbornog područja Split:





“Slikali smo se u Oluji, odmah nakon oslobađanja Knina i to na Trgu Ante Starčevića. Fotografija je trebala biti službene prirode, pa je Gotovina poludio kad smo je dobili od fotografa iz Zadra i kad je vidio da sjedim. ‘Bježi mi s očiju! Da te nisam vidio barem pet dana!’, izderao se”, prisjeća se Zulu uz smijeh.

Zulu sam za sebe kaže da je ‘nekonvencionalan tip’, no to je iz njegovog burnog životopisa sasvim jasno.

Briljantan ratni put karizmatičnog vojnika

Riječ je o jednom od najznačajnijih i najkarizmatičnijih sudionika Domovinskog rata koji je zbog svojeg legionarskog iskustva sudjelovao u stvaranju specijalnih postrojbi HV-a. Tijekom Domovinskog rata, bio je pripadnik i zapovjednik bojne Frankopan, no to samo dio njegove brutalne ratne priče koju je započeo kao 20-godišnjak i to u Legiji stranaca…

Bruno Zorica Zulu u Francusku je došao nakon incidenta kojeg je izazvao tijekom Hrvatskog proljeća, pa je u bijegu od tadašnjih vlasti svoje utočište pronašao u Legiji stranaca. Tamo je, nakon mukotrpne i dugotrajne obuke, upao u elitnu padobransku postrojbu, no dobio je i potpuno novi identitet s promijenjenim podacima o svom podrijetlu, mjestu rođenja, imenima roditelja i slično. Ime koje mu je tada stajalo u dokumentima je Branimir Zurković. Usput, po afričkom plemenu dobio je i nadimak – Zulu pod kojim je i danas poznat u Hrvatskoj.

Zapovijedao legendarnom bojnom Frankopan

U Francuskoj je kao legionar bio sve do početka Domovinskog rata, nakon čega je dezertirao kako bi pristupio obrani Hrvatske. Zulu je, naime, za Legiju stranaca bio vezan ugovorom, no zbog hitnosti situacije koja se munjevito zakuhavala u Hrvatskoj, odlučio se na bijeg.

Došavši u Hrvatsku, sudjelovao je u osnivanju specijalnih postrojbi u Kumrovcu te formiranju centra za komandnu obuku u šumi Žutica kod Ivanić Grada. 1. kolovoza 1991. godine službeno se osniva bojna Frankopan, čiju su jezgru činili hrvatski pripadnici Legije stranaca.









Bruno Zorica – Zulu borio se u zadarskom i šibenskom zaleđu te sudjelovao na ratištima u BiH. 1994. u Zbornom području Split postaje pomoćnik načelnika Operativnog centra, gdje je ostao sve do umirovljenja krajem 1998. godine.