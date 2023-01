NEVJEROJATAN ZAOKRET! PRIPADNICI HVO-A: ‘Hrvatska nam je poklonila mirovine, svjesni smo da nismo pripadnici vojske RH’

Nakon informacije da je Ustavni sud prihvatio tužbu jednog bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) kojem je Visoki upravni sud odbio priznati prava i povlastice koje uživaju hrvatski ratni vojni invalidi, pripadnici Oružanih snaga RH, priča o vojnicima iz susjedne BiH koji su se borili na Južnom bojištu – ponovno se zakomplicirala.

I dok pojedini mediji strahuju od navale više tisuća tužbi zbog kojih bi, budu li prihvaćene, Hrvatski proračun mogao “krahirati”, odvjetnik Mate Knezović koji zastupa pripadnike ove vojske smatra kako se to pitanje trebalo odavno riješiti, no nezadovoljan je ponovnim “medijskim hajkama” koje, kako je izjavio, “svjesno stvaraju krivu sliku cijelog slučaja. Istovremeno, Knezović svoje klijente ne tretira kao pripadnike HVO-a, već kao pripadnike HV-a.

Oglasili se pripadnici HVO-a koji nisu za tužbe

“Mate Knezović je jedan od pokretača tužbi. Neslužbeno, on je taj koji je odlučio ‘džentlmenski sporazum’ naplatiti preko tužbi RH od strane nas koji smo samo dobili prvostupanjsko rješenje, a smjenom vlasti 2000-te, sve je strpano u ladice pa je tako došlo do pravne komplikacije jer se nije napisalo i drugostupanjsko rješenje. Naime, drugostupanjsko rješenje ne bi ni davalo nikakva dodatna prava HRVI sa teritorije BiH, izuzev onima 100% prve grupe, kojima je potrebna njega treće osobe”, kažu pripadnici HVO-a.

“Nas je oko 10 tisuća, a tužbe je diglo oko 145 nedžentlmena”

U nastavku donose objašnjenje:

“Knezović je uspio nagovoriti nekih 142-145 nedžentlmena da se tuži RH, što je ipak mali broj u odnosu na oko 10 tisuća postojećih HRVI i obitelji poginulih. Proces nije bio senzacija sve dok nije prvih nekoliko dobilo presude i naplatilo nezarađeni novac od svoje domovine. Tada je notorni Fred Matić krenuo u javnu hajku svih nas, pa je ministarstvo branitelja napisalo svima rješenja o nevažećim potvrdama. Kopije su poslali i u mirovinsko, što je moglo rezultirati prekidom isplate mirovina i gubljenjem stečenih prava. To je izazvalo nove tužbe, ali ne za stjecanjem novih prava nego za očuvanjem postojećih. Te su tužbe formalno puštene da se odbiju kad se zamijenio ministar i kad je rečeno da se neće izgubiti stečena prava.”

“Mirovine su poklon, neka im se oduzmu i neka im se objave imena”

Naši sugovornici smatraju da je zlorabljenje sporazuma – sramota:

“Realno, te su mirovine poklon RH jer smo svjesni da nismo ranjeni kao RH vojnici nego HVO. Ovi što su zlouporabili sporazum su naša sramota. Tek nekoliko njih je naplatilo oko 700.000-1.000.000 kn prije nego je Matić to zaustavio. Svi bismo voljeli saznati koji su to likovi. Par puta sam pokušavao dobiti taj popis, ali bezuspješno. To je još jedna mrlja nas branitelja. Kao što revizija braniteljskih mirovina nije nikada učinjena. Previše njih je ostvarilo prava bez osnove. Sve to zajedno pomaže u daljnjoj detuđmanizaciji RH i stigmatizacije branitelja”, kažu i zaključuju:

“Što se svih nas koji nismo tužili tiče, neka se ukinu mirovine svim takvim poslijeratnim profiterima i neka im se objave imena.”