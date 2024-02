Doznajemo zašto bi priča o vojnom roku mogla pasti u vodu: Imamo istu situaciju kao i 2008. godine

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić je nakon svečane promocije kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu kazao da Hrvatska ozbiljno planira uvesti obvezni vojni rok te da s načelnikom Oružanih snaga RH i s djelatnicima Oružanih snaga RH razvija prijedloge.

“Uskoro ćemo imati tri prijedloga koji će razrađivati tri scenarija, odnosno tri moguća načina dužine vojnog roka, no s time će se izaći u javnost nakon što bude usuglašena politička odluka”, naglasio je ministar obrane Anušić. Iz njegove perspektive, dodao je, tri mjeseca su dovoljna da se usvoje vojne vještine i da osoba iz stanja potpune fizičke nepripremljenosti i neimanja navike bavljenja sportom u potpunosti promijeni fizičku kondiciju.

“Za tri mjeseca možete postati od nekoga tko ne može pretrčati 50 metara, da možete odraditi jedan ozbiljan marš od 30 kilometara s opremom, možete odraditi jedno trčanje od 3.200 metara što je nekakva razina koju bi svi trebali moći napraviti”, kazao je Anušić, koji je i sam bio sudionik Domovinskog rata.

Bit će skupo

Govoreći o generacijama koje bi ulazile u proces vojne obuke, riječ je o oko 17.000 mladića, (dok će se žene moći javiti dobrovoljno, no neće imati obavezu), Anušić je podsjetio i na ustavnu kategoriju priziva savjesti koji se odnosi i na vojni rok.

Saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta i bivši branitelj Vukovara Stipo Mlinarić, uopće ne vjeruje u vjerodostojnost svega izrečenoga kao niti pravog motiva ulaska u ovako monumentalan državni projekt koji će, nema sumnje, biti iznimno skup.

“Sasvim je jasno da je riječ o brzinskoj odluci Andreja Plenkovića koja se nije stigla ‘prespavati’ zbog nadolazećih izbora. Premijer sada naglo forsira priču o ‘obrani nacionalnih granica Hrvatske’ za koju nije mario godinama, a upravo to je razlog zbog kojeg je Anušića i postavio na mjesto ministra obrane. Običan predizborni balon.”

Ćipe se u ovom razgovoru posebno osvrnuo na brojke budućih ročnika koje je naveo ministar obrane, postavljajući vrlo zanimljivo pitanje kojimse, činise, do sada nitko nije pozabavio. “Vojni rok je ukinut 2008. godine, pa sad vi računajte koliko mladih i vojno osposobljenih Hrvata do 2024. nije obuhvaćeno vojnim rokom. To su stotine tisuća ljudi, pa me osobno zanima, što s njima? Postoji li ideja kako te ljude uklopiti u ovu priču”, pita se Ćipe.









“Zbog priziva savjesti smo i ugasili vojni rok”

Naš sugovornik ima što za kazati i na priziv savjesti: “Potpuni promašaj… Pa upravo zbog toga je vojni rok i ukinut jer se 70% Hrvata pozvalo na priziv savjesti. I onda smo imali potpuni nedostatak interesa za vojnom obukom, a zamislite tek danas u ovom novom dobu tehnološkog razvoja i udruga za ljudska prava koje su u svemu pomakli granice. Trebam li napominjati i to da je tisuće i tisuće mladih u međuvremenu napustilo Hrvatsku u potrazi za boljim životom? Koja je ideja? Ganjati ih po Danskoj i Irskoj?”

Za sam kraj, Stipo Mlinarić podsjeća da je ovaj projekt donesen “navrat-nanos” i to samo zbog političkog bodovanja, nikako zbog “naglo probuđene brige za čuvanje hrvatskih granica”:

“Čak i ako se donese odluka o obveznom služenju vojnog roka, ona neće moći biti realizirana još koju godinu. Za to je potrebno izuzetno puno novaca i školovanog kadra, a mi to nemamo. Nedostajat će i dočasnika jer je poznato da zbog premalih plaća i neriješenih stambenih pitanja čak i profesionalni vojnici prekidaju svoje ugovore i odlaze iz MORH-a. Pa, ako to rade profesionalci, ne znam onda kako prisiliti ljude koji u vojsku uopće ne žele, a pritom im se daje prilika za priziv savjesti.”