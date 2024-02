Anušić o pitanju koje muči javnost tjednima: ‘Idući tjedan ćemo imati tri prijedloga’

Autor: Dnevno.hr

Nakon svečane promocije kadeta diplomskih i preddiplomskih studija Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja, ministar obrane Ivan Anušić odgovarao je na pitanja novinara koje je najviše zanimalo hoće li se uvoditi vojni rok.

Anušić je otkrio kako će uskoro imati tri prijedloga, odnosno, tri scenarija dužine vojnog roka.

“Idući tjedan bismo to trebali imati. Nakon toga uputit ću to na uvid premijeru i predsjedniku pa s premijerom dogovarati daljnje korake, kako i na koji način, i od kada, provoditi vojni rok”, naglasio je ministar pa dodao da “u ovom trenutku neće govoriti o trajanju”.

Tko će u vojsku?

“Nevjerojatno je da javnost više zanima koliko će trajati umjesto kakav mu je smisao. Ove godine ga nećemo stići provoditi jer je potreban ozbiljan infrastrukturni zahvat. To je veliki logistički i financijski projekt. Nije to usputni posao, to je ozbiljan posao i treba ga dobro pripremiti. Kad krene, ne smije biti nikakvih zastoja.”

A novinare je zanimalo i tko će morati u vojsku?









“Svi vojni obveznici, a tamo će naučiti vojne vještine. O dužini nećemo licitirati. Iz moje perspektive, tri mjeseca su sasvim dovoljna za usvojiti osnovne vojne vještine. Kako i na koji način će oružane snage predstaviti model, ne mogu govoriti”, poručio je Anušić.

“Postoji nešto što se zove baratanje ubojitim sredstvima. Nakon toga postoji i jedan dio koji se odnosi na znanje, taktika, primjenjivanje taktike u određenim situacija, bilo da se radi o obrani, napadu… Postoji i treći dio – fizička priprema. Za to je dovoljno tri mjeseca, čak i ako ste u potpunoj fizičkoj nepripremljenosti. Za taj se period može postići da od nekoga tko ne može pretrčati 50 metara, može otrčati 30 kilometara s opremom”, pojasnio je.