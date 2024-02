Mnogi ne znaju za ovu funkciju automobila: Na jednostavan način spriječite krađu svog vozila

Autor: F.F

Kradljivci automobila ili provalnici sve češće koriste sustave bez ključa kako bi brzo provalili u vozila. Međutim, postoje neki ključevi automobila koji već imaju tajnu zaštitu od takvih incidenata. Sustavi bez ključa, poznati i kao pametni ključevi, česta su pojava u modernim automobilima. Već smo pisali o tome koliko lako vaš limeni ljubimac može nestati iz vašeg dvorišta.

Dovoljno je biti u blizini s ključem na daljinsko upravljanje, a automobil se može otključati i pokrenuti. No, već 15-ak godina poznato je da ovi sustavi udobnosti nose sa sobom i velike rizike, piše Fenix Magazin.

Testovi ADAC-a potvrdili su da se većina vozila s radijskim sustavima kao što su Keyless, Keyless Go ili Keyless Entry može relativno lako ukrasti. Posebno su pogođeni vlasnici automobila koji parkiraju svoja vozila ispred kuće.

Više je načina za sprječavanje krađe

Lopovi pokušavaju produžiti radio signal ključa koji se nalazi unutar kuće kako bi otvorili automobil i pokrenuli ga pritiskom na tipku start/stop. No, postoje različiti načini kako se možete zaštititi. Proizvođači automobila dužni su osigurati sigurne sustave. To nije toliko komplicirano, a postoje dvije opcije s kojima možete početi:

UWB tehnologija: Ukoliko se za radio ključ koriste UWB čipovi (Ultra Wide Band), moguće je mjeriti vrijeme prijenosa signala i na temelju toga odrediti udaljenost ključa od automobila. Ako postane očito da je ključ predaleko, na primjer s produženim radio signalom, automobil se neće moći otključati i pokrenuti.

Senzori pokreta: Iako nisu tako sigurni kao UWB, senzori pokreta u ključu također su opcija. Ako se ključ ne pomakne nekoliko minuta, tehnologija bez ključa se automatski isključuje. No, potrebno je pričekati nekoliko minuta dok se funkcija bez ključa ponovno ne aktivira, što predstavlja rizik za vozilo u tom periodu.

Deaktivacija bez ključa jednostavnim trikom s ključem

Neki vlasnici vozila možda ne znaju da je ponekad vrlo jednostavno isključiti funkciju bez ključa. Na primjer, u nekim modelima Mercedesa dovoljan je dvostruki klik na gumb za zaključavanje na ključu kako bi se Keyless Go deaktivirao. Ova mogućnost možda postoji i u drugim markama automobila, no važno je provjeriti u priručniku ili se konzultirati s prodavačem ili proizvođačem.

Za vozila koja ne omogućuju korisniku da sam isključi Keyless, moguće je to učiniti u radionici, no to često znači trajnu onemogućenost ove funkcije.









Postoje i drugi načini kako se možete zaštititi od problema s bezključnim sustavima. Na primjer, parkiranje vozila u zaključanoj garaži može značajno smanjiti rizik. Također, izbjegavajte ostavljati ključ blizu vrata ili vanjskih zidova kuće jer to olakšava lopovima hvatanje radio signala.