Čovjeku nije jasno zašto je Balkancima jedan auto svetinja: ‘To je možda ostalo iz doba Juge’

Na popularnom subredditu “Croatia” nedavno se pojavio post, odnosno upit jednog korisnika, a tema su bili automobili u Hrvatskoj. Naslov ovog posta je ‘Auti i zatucani mozgovi’, a korisnik se u biti pita zašto će većina Balkanaca radije kupiti njemački auto star nekoliko godina nego, primjerice, novi francuski. Sudeći prema posljednjim podacima, čini se da Hrvati zbilja radije kupuju rabljene automobile, što polako postaje problem.

“Ispričavam se svima na naslovu, sad sam shvatio koliko je glup! Ispričavam se svima na kratkom postu, al sad sam razmišljo o ovome i baš me zanima vaše mišljenje. Zašto većina Balkanaca smatra Golfa svetinjom, se*u po Francuskim i šta ja znam čijim sve ne autima pa da dolazi i do te mjere da radije kupuju polovnog golfa 5 sa 300k km nego nekog 10 godina mlađeg Francuza/Amera il šta ja već znam Btw nije hate za Vagenovce, njihov izbor s autom al zanima me zbog čega je takav mentalitet, i pošto sam relativno mlad jel tako i prije bilo il šta?”, pitao se korisnik koji je započeo temu.

Ubrzo su počeli stizati razni odgovori, a na prvom mjestu našao se korisnik koji je poprilično duhovito opisao situaciju u Hrvatskoj kada su u pitanju njemački auti: “Žena može bit sa sela, al auto mora bit iz Njemačke”.

‘Nijemac’ je ‘Nijemac’

Bilo je onih i koji su malo ozbiljnije shvatili temu pa su pokušali objasniti zašto je to baš tako: “To je možda ostalo iz doba Juge dok se VW proizvodio u TASu”, dodao je jedan korisnik. Drugi pak ističu da je situacija bila puno drugačija nego danas.

“Je li tako bilo i prije? Pa ako ovo nije najjače pitanje ikad. Danas ljudi kupuju Suzukije, Dacije, korejske aute i ne znam što još ne. Nisu više ni blizu vezani uz Golfove kao prije. Nekad prije si birao VW ili Opel odnosno BMW ili Mercedes…ako si uzeo nešto van toga, cijelo susjedstvo se složilo da ti nisu baš sve na broju”, napisao je drugi korisnik.

U raspravu se ubacio čovjek koji je otkrio kako se to zapravo sve mijenja i kako netko može inzistirati na ‘Nijemcu’, ali na kraju kupi ono što mu je financijski isplativije: “Frend cijeli život brije na Audi i BMW, naravno rabljeni s hrpom kilometara, pljuvačina po Fordu i Opelu kao primjerima nevaljalih auta. Dobio frend treće dijete, jedini veći auto sa 5 sjedala koji si može priuštiti je Ford C Max. Sad je Ford prva liga.”

‘To je teorija zavjere’

Jedan korisnik Reddita uvjeren je da se tu radi o ‘teoriji zavjere’ među Balkancima, a objašnjenje mu je poprilično duhovito:

“Golf na Balkanu je religija ujedno i neka vrsta teorije zavjere. Znači auto je nepoderivo i osim ulja, antifriza i remenja nemaš što mijenjati na autu. Takvu priču priča i moj kolega s posla koji se kune da je golf najbolje auto na svijetu iako njegov golf više vozaju vučne službe nego on sam. U zadnje dvije godine uložio je preko 3000 eura u popravke, auto ga bar 5 puta godišnje “ostavi” na cesti ali kad priča o tom autu uvijek koristi superlative i apsolutno negira sve kvarove, čak kad mu te kvarove spomenu kolege koje ga skupe usput kad se auto pokvari lik dobije slom živaca. Moj stari mu je popravlja struju i znam iz prve ruke da je samo dijelova i kabela platio 1500 kn on tvrdi da to nije istina i da je samo osigurač pregorio. Zato je golf teorija zavjere na Balkanu, koliko god se auto kvarilo vlasnici golfa tvrde da je to nemoguće”, napisao je.









Posljednji korisnik je opisao koliko zapravo Hrvati vole ‘Nijemce’ da će radije kupiti starog Golfa, nego novu Toyotu:

“Sjećam se kad sam čitao forum.hr u potrazi za dobrim autom pa su vag fanovi odgovarali ljude za sve osim golfa . Njihov moto je bolje 4 godine star golf nego novi Hyundai. Jedan tip ih poslušao i kupio 4 godine starog golfa, kad mu se nakon 6 mjeseci razletio dsg mjenjač , a reparacija 11 000 kuna počeo tip po forumu pljuvati golfa, da kakav je to auto kojem se mjenjač razleti nakon 4 godine. A ova ekipa koja mu savjetovala da je bolje stari golf nego novi Hyundai, kaže: A šta ti hoćeš, pa kupio si rabljeni auto”.