Hrvati otkrili o kojem autu sanjaju: Pregledavali su ga najviše, a cijena će vas iznenaditi

Unatoč situaciji s cijenama Hrvati su bili poduzetni što se tiče kupnje i prodaje automobila. Naime, na internetskom oglasniku Njuškalo lani je zabilježen porast broja oglasa osobnih automobila i to za 54,90 posto, dok je broj oglasa u kategoriji motocikala/motora narastao za 48,85 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna starost oglašenih automobila u 2023. godini bila je 11 godina, a prosjek prijeđenih kilometara iznosio je 180.000. Prosječna tražena cijena kretala se oko 18.000 eura, što je za 2000 eura manje nego prošle godine.

Najveću ponudu vidjeli smo kod automobila marki VW (18,65 posto), BMW (11,38 posto), Audi (10,59 posto), Renault (11 posto) i Mercedes-Benz (8,81 posto). Od modela, najviše je bilo ponuđenih Golf ‘sedmica’ (23,70 posto). Najzastupljeniji su bili oni u kategoriji od 5001 do 10.000 eura (24,15 posto), no manje nego 2022. godine, kada je taj postotak iznosio 28,39 posto. Porast ponude u odnosu na prethodnu godinu vidljiv je u cjenovnim kategorijama od 15.001 do 20.000 eura (17,91 posto naspram prethodnih 14,68 posto) te od 20.000 na više (22,50 posto naspram prethodnih 16,25 posto).

U ponudi je najviše bilo automobila starosti od šest do 10 godina (39,37 posto) te onih od 11 do 15 godina (22,73 posto), a kod potonjih se vidi značajan pad u odnosu na prošlogodišnju ponudu, koja je činila 29,05 posto ukupnog udjela. Bilježimo i veći porast u potražnji rabljenih i novih automobila u odnosu na prošlu godinu. Rabljeni i dalje nadmašuju nove u broju pregleda, no potražnja je puno veća za novim automobilima (24 posto skok u odnosu na 2022., dok je kod rabljenih riječ o porastu od samo tri posto).

Skok potražnje za ‘strujićima’

Najveći skok u potražnji imali su modeli BMW iX1 (80 posto), BMW i7 (69 posto) te MG5 (221 posto), a zanimljivo je da su sva tri električna vozila. Iako su navedeni modeli najtraženiji, najpregledavaniji automobil u 2023. godini bio je Lamborghini Huracan, koji se prodaje za 300 000 eura.

Odnos ponude i potražnje ujednačen je u kategorijama od 15.001 do 20.000 eura te za automobile od 16 do 20 godina starosti. Ponuda je, u odnosu na potražnju, nešto veća za skuplje automobile (20.000+ eura) te za one starosti od šest do 15 godina. Potražnja je, logično, veća za mlađe modele, u cjenovnom razredu od 1501 do 3000 eura.

Što se tiče pojedinih vrsta motora, blagi pad je uočljiv jedino kod dizelaša, ali ponuda električnih i hibridnih skočila je za više od 500 posto. U 2023. godini interes za motociklima je pao, pa je tako potražnja za enduro/cross motociklima niža za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. Još manju potražnju bilježe cestovni (-19 posto) i sportski motocikli (-23 posto).