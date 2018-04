(FOTO) ZAGREB JE GORIO: Na 6 tisuća ljudi spustilo se pomazanje Duha Svetog!

Autor: Vjera

Predivan duhovni spektakl u srcu Zagreba izazvao čudesno pomazanje Duha Svetoga!

Najveći godišnji glazbeni događaj suvremene duhovne glazbe Crkve u Hrvata, koncert ‘Progledaj srcem’ u produkciji Laudato televizije (LTV), održan je u subotu, 21. travnja u dvorani Cibona u Zagrebu. Okupio je 6500 sudionika iz svih dijelova Hrvatske, BiH, Njemačke i Austrije. Na dvoipolsatnom koncertu, dvadeset i devet pjesama izvelo je trinaest izvođača, koji okupljaju 125 glazbenika. Dva tjedna unaprijed rasprodane karte podrška su daljnjem razvoju LTV-a.

Prvi izvođači bilo je dvanaest članova zajednice Cenacolo. Izveli su plesnu koreografiju na pjesmu ‘Nitko kao Ti’. Na scenu su zatim stupili Marin Periš i Josip Kežić, voditelji koncerta. Rekli su kako su „karte tražene kao suho zlato, znak je to da raste Laudato“. Prema pitanjima koja su proteklih dana zatrpala Laudato, Ksenija Abramović, direktorica LTV-a kaže da se pokazala potražnja za barem još dvije tisuća ulaznica. Stoga je izvjesno da će se sljedeći, peti ‘Progledaj srcem’ dogodine održati u velikoj dvorani zagrebačkog Doma sportova, čiji je kapacitet između deset i dvanaest tisuća mjesta.

Publiku je zatim mash upom animirao Scifidelity Orchestra: Down by the River, Oh happy day, Amazing Grace, Joshua fit the battle i When the Saints. Splitski sastav VIS Mihovil izveo je ‘Odlučio sam slijediti Krista’ i ‘Djeluj kroz mene’. Publika je osobito reagirala i snažnim pjevanjem iznijela pjesme ‘Ime ti je Sveti’ i ‘Spasenja moć’ koje je izveo Zvonimir Kalić.

Marin Periš i Josip Kežić izveli su pjesmu ‘Isus Krist je rek’o’. Tragom obraćenja Ante Casha, autora pjesme ‘Vakula je reko’, Periš je rekao kako je obratio/obradio tu njegovu pjesmu. Na tu je glazbenu matricu Periš napisao stihove kao „Kada umrem bit ću živ, jer ja više nisam kriv. Otkupio me križ i znam da bit ću rođen za nebo – Isus Krist je reko“.

Fra Ivan Matić i sestre Palić pjevali su ‘Brate moj’ i ‘Prečisto srce Marijino’. Još jednu pohvalu Majci otpjevale su sestre Palić s pjesmom ‘Reci Marijo’ i ‘Voda izvire’. Mia Dimšić izvela je ‘Svake slave dostojan’.

Don Ivan Filipović, duhovnik zajednice Cenacolo u Hrvatskoj, u prigodnoj meditaciji iznio je Hvalospjev Laudato TV-u, povezavši njegovo djelovanje s nazivom koncerta i potrebom čovjeka, a to je – gledati srcem. „Kad Laudato TV pogledam srcem, onda vidim da je netko sklopio ruke i pogledao u nebo, da se netko stavio na koljena, uzeo krunicu u ruke i zagledao se Gospi u oči. Vidim da je netko imao hrabrosti svoju egzistenciju staviti pod znak pitanja, povjerovati u Božju providnost i reći u srcu Bogu, ‘Ništa nije nemoguće’“ poručio je don Ivan. Istaknuvši da je najljepše gledati Isusovim očima, jer one vide istinu, ali su i oči milosti, poželio je da se čovjek pogleda srcem i zagrli svoj život. „Kad gledaš srcem, vidimo da je svijet uistinu drugačiji. Ljudi su drugačiji. Ljudi su puno bolji nego što se piše i govori. Kad gledaš srcem, život je puno ljepši“ poručio je don Ivan. Dirljivu zahvalu uputio je Kseniji Abramović, direktorici LTV-a, poručivši joj da nije sama. „S tobom smo. Lijepo je što postojiš i lijepo je što postoji Laudato TV. Hvala tebi i Bogu što ima hrabrih ljudi, za sve milosti koje spušta na našu domovinu“ poručio je don Ivan.

Fra Marin Karačić je izveo pjesme ‘Obećanje’ i ‘Ti si mene prvi ljubio’, VIS Veritas Aeterna Split ‘Sva djela Gospodnja’ i ‘Divan si’ a SKAC zbor Zagreb ‘Agnus Dei’ i ‘Kad sve utihne’.

Vrhunac večeri bio je nastup sastava Božja pobjeda. Njihove vrhunske interpretacije pjesama ‘Suhe kosti’, ‘Dubine’ i ‘Krovovi’ p(r)otresle su dvoranu. U dvorani se dodatno uzburkalo na pjesme ‘Silan Bog’ i ‘Jerihonske zidine’, a izveli su ih Ante Cash i Rafael Dropulić Rafo.

Svu raskoš svoga predanja i snage publika je potvrdila i na prvom bisu u pjesmi ‘Gospode, trebam Te’. Drugi bis bio je u znaku izvedbe raznih gesti i pokreta publike i izvođača s pjesmom ‘Pjevaj, pjevaj Gospodu svom’.



Izvođače je pratio orkestar sastavljan od osamnaest članova pod vodstvom Gorana Kovačića. Koncert su obogatile i prateće prigodne uspomene koje su posjetitelji mogli nabaviti, čime su podržali rad LTV-a. To je tisuću plavih i žutih majica s natpisom gesla LTV-a ‘Dobro mijenja sve’ i nazivom koncerta ‘Progledaj srcem’ u svim veličinama, pa i za djecu.

Laudato je ove godine osobito darovala zajednica Cenacolo. Samoinicijativno su u svojim radionicama izradili petsto keramičkih šalica i magneta s natpisima ‘Dobro mijenja sve’, ‘Progledaj srcem’ i LTV. Sva donacija od nabave toga prilog su za rad LTV-a.

Na koncertu koji je sabrao duboke emocije mogao se nabaviti i CD s pjesmama s prošlogodišnjeg, trećeg koncerta ‘Progledaj srcem’. Ksenija Abramović, direktorica LTV-a, zahvaljuje svim izvođačima, orkestru, posjetiteljima i donatorima, a nadasve Bogu. „Poziv i dalje stoji svim ljudima dobre volje: Pomozite nam oživjeti našu Hrvatsku, jer Dobro mijenja sve! Budite naši saveznici u dobru!” potiče Abramović zahvalna svima na podršci.



Veliko priznanje koncertu dolaskom je izrazio predsjednik HBK, zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Među uzvanicima su bili i provincijali fra Jure Šarčević, Hrvatska kapucinska provincija, fra Slavko Slišković, Hrvatska dominikanska provincija, p. Dalibor Renić, Hrvatska pokrajina Družbe Isusove, zatim mons. Janusz Blachowiak, tajnik nuncijature, mons. Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatske katoličke mreže, mons. Antun Sente ml., rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa i vlč. Anđelko Katanec, izaslanik zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Među posjetiteljima su bili i Stipe Zeba, izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, Robert Kurbaša, Radojka Šverko, Marija Husar i Toni Cetinski.

Snimku koncerta ‘Progledaj srcem’ može se pogledati na Laudato TV-a na svetkovinu Duhova, 20. svibnja, u 14,30 sati.

Ines Gbrić/Laudato