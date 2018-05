RAZOČARANI HRVATSKI VOJNIK: ‘Za ručak sedam suhih krumpira i komadić mesa… Sramota!’

Autor: Snježana Vučković

Jedan je razočarani pripadnik HV-a odlučio sa svima podijeliti nezadovoljstvo zbog sramotnih obroka koji, kako izgleda, ne zadovoljavaju količinske, a ni nutricionističke potrebe jednog vojnika od kojeg se očekuje da svakog trenutka bude u punoj pripravnosti:

„Dobar tek hrvatski uhljebi, dobar tek hrvatski lopovi. Ovo je ručak hrvatskog vojnika danas u vojarni Croatia Zagreb. Dobar tek, lopovima. Do kada misle krasti hrvatske porezne obveznike? Ljudi, pogledajte što vi plaćate. Sedam krumpira suhih i komadić mesa. Sramota. Do kada?”, objavio je aktivni vojnik uz priloženu fotografiju svog ručka…

“Muljanje” na vojnim obrocima

O prehrani hrvatskog vojnika, naš portal je pisao u nekoliko navrata. Za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave, u siječnju ove godine kazneno je prijavljeno najmanje 20 osoba koje su na vojnom poligonu Gašinci kod Đakova neovlašteno zaradili oko 300.000 kuna na vojnim obrocima. Hrvatska vojska kojom se često dičimo, zbog koje mirno spavamo i na koju računamo, i bez ove vijesti poprilično je demoralizirana. Ovo nije prvi put da se netko poigrava jednim od prvih i osnovnih uvjeta koje valja zadovoljiti u ovoj profesiji: redovitim i kvalitetnim obrocima.

Vojska se žalila ne tako davno na činjenicu da se često o vlastitom trošku „nadohranjuju” u Konzumu:

„Mi smo svi redom raspoređeni po barem 200 kilometara od kuće i prisiljeni smo spavati u vojarnama. Sve do nedavno, dobivali smo tri obroka, a onda je to ukinuto. Ostavili su nam samo jedan obrok, s tim da juhu i salatu plaćamo sami. O količini salate neću niti govoriti… Vjerojatno više dobiju djeca u vrtiću. Žlica majoneze kao prilog naplaćuje nam se 4 kune. Mislimo da to nije u redu jer ne tražimo previše. Na nas se ipak u najtežim trenucima računa. A sad, osim što smo odvojeni od svojih obitelji, sami plaćamo prehranu jer je za svakoga jedan obrok na dan premalo, a posebno za vojnika”, izjavila je skupina profesionalnih pripadnika HV-a.

A što jedu u Saboru?

Zanimljivo je, recimo, kako se saborski zastupnici nikada nisu pobunili zbog količine, kvalitete, izbora ili cijene svojih obroka. Je li tome tako zato što dobru ishranu uzimaju zdravo za gotovo ili su pak i sami svjesni da za svoj “naporan rad” dobivaju i više nego što treba, nije teško odgonetnuti. Dobar i k tome povoljan energetski ručak, smatraju posve uobičajenim pa stoga pitanje kako se prehranjuje ili zašto se izgladnjuje hrvatska vojska, u svojim redovima nisu nikada potegnuli.