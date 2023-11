Trudnica sablaznila ljude problemom koji ima s mužem, dobila upozorenje: ‘Ne bih se šalio s tim’

Problem koji je jedna žena iz Srbije podijelila na X-u, sablaznio je mnoge na toj društvenoj mreži.

Naime, ona je u jednoj grupi za trudnice pokušala dobiti savjet i pronaći rješenje za problem koji ima, a tiče se supruga. Objasnila je detalje i navela da se treba uskoro poroditi, ali da strahuje da će joj se brak raspasti jer ona i suprug imaju različite poglede na osobnu higijenu.





Njezina priča postala je viralna i na X-u izazvala je veliki broj komentara šokiranih korisnika ove društvene mreže.

‘Obeća mi da hoće, onda se uvrijedi i ode u drugu sobu’

“Trudna sam 6 mjeseci, u braku sam godinu dana, a moj muž je 15 godina stariji od mene. Živimo na selu, on puno radi, ali mi pomaže oko kuće kad god može jer sam u drugom stanju. Prođu dva tjedna, a da se ne okupa, iako ga molim.

Obeća mi da hoće, okupam se, promijenim posteljinu, navečer on opet dođe i izmišlja izgovore i kad pitam njega zašto se neće okupati, on se uvrijedi i ode u drugu sobu spavati.

Meni je to sve stresno pa do jutra ne mogu zaspati od brige. Najgore je što ga više pitam, on sve više gura inat i to prerasta u svađu”, podijelila je svoj problem ova žena, a zatim izrazila svoje strahove i upitala za savjet.

‘Bojim se da ćemo se razvesti’

“Molim vas ako negdje griješim, slobodno mi recite, bojim se da ćemo se razvesti ako on tako uvrijeđen često odlazi spavati u drugu sobu”, napisala je na kraju.

“Cijeli krevet samo za nju, ne sluša zvocanje i ne osjeća smrad? U čemu je točno problem? Šalu na stranu, ovo je tipična igra moći”, stajalo je u jednom komentaru.

Drugi su pitali je li se tako ponašao i prije njihovog vjenčanja jer im nije jasno kako su uopće došli do toga da imaju dijete ako se nije htio tuširati puna dva tjedna.









‘Ne bih se šalio s tim’

A neki su je upozorili da bi se iza toga moglo kriti nešto puno ozbiljnije.

“Zanemarivanje osobne higijene jedan je od znakova ozbiljne psihoze, depresije, stresa, možda i nečeg goreg. Ne pitajte kako znam. U svakom slučaju, ne bih se šalio s tim.”

Rekli su joj i da prekine s njim ako se on ne želi presvući ili da se i ona prestane kupati.