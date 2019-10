ŠEST GENIJALNIH TRIKOVA: Evo kako ćete ovladati vlastitim emocijama!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Emocije dolaze i odlaze u valovima. Zamislite ocean. Ponekad su valovi manji, ponekad veći. Bez obzira na to što radimo, valovi nastavljaju dolaziti, piše Pickthebrain.

Ako smo u vodi i približavamo se obali, najbolja (i najzabavnija) stvar koju možemo učiniti je surfati na njima. U suprotnom, valovi bi nas mogli povući na dno – što može biti bolno i strašno dok ostajemo bez snage u susretu s uzburkanim valovima. Isto je s emocijama. No dobra je vijest da možemo naučiti surfati na emocijama. Evo kako:

1. Naučite osnove

Većina nas ne bi ušla u ocean i pokušala surfati valom od pet metara bez da prvo nauči osnove. Vjerojatno bismo krenuli u surfanje slušajući savjete iskusnih surfera ili trenera, koji nam mogu objasniti osnove. Ili bismo pročitali “Kako naučiti surfati” i proveli sate gledajući kako to rade drugi. No kad je riječ o emocijama, iz nekog razloga od nas se očekuje da instinktivno znamo kako njima surfati ili što s njima činiti. Ustvari, naučiti kako upravljati emocijama svodi se na vještinu poput svake druge. Ona zahtijeva da naučimo razumjeti osnove – različite vrste emocija, čemu služe, kako se snalaziti među njima – i da tada stavimo teoriju u praksu i tako ju savladamo.

2. Namočite noge





Jednom kad znamo osnove, vrijeme je da uđemo u vodu. Krenut ćemo veslajući do točke prelamanja valova i visjeti tamo satima kako bismo dobili osjećaj valova – njihove veličine, brzine kojom dolaze. Potrebno je upoznati se s njima kako bismo znali kako na njih odgovoriti.

Isto vrijedi i za naše emocije. Jednom kad razumijemo osnove, vrijeme je da umočimo noge, da gledamo valove kako dolaze i odlaze, prepoznajući različite osjećaje i učimo se imenovati ih. Ako ste poput većine ljudi, vjerojatno možete samo prepoznati osjećate li se “dobro” ili “loše”. Možda možete otići i korak dalje i definirati “sretno”, “tužno”, “ljuto” i “prestrašeno”. To nije dovoljno da budete sposobni surfati emocijama. No što točnije opišemo vlastite emocije, to ćemo kasnije biti bolji u surfanju njima.

3. Pokušajte shvatiti vremenske uvjete

Valovi se ne pojavljuju magično sami od sebe. Oni su kompleksni rezultat određenih vremenskih uvjeta, tokova, vjetrova i pritisaka u atmosferi. Razumjeti područje u kojem surfate kao i vremenske uvjete trenutka ključno je kako biste izbjegli nesreće i zaista surfali u skladu s valovima. I emocije, poput valova, ne dolaze niotkuda. One uvijek imaju izvor – bez obzira na to je li to situacija oko nas ili misli koje prolaze kroz glavu. Svaki osjećaj tu je s razlogom i trebamo razumjeti otkud dolazi. Tuga dolazi kad smo nešto izgubili ili smo na pragu gubljenja nečega. Ljutnja se javlja kad svjedočimo nepravdi ili nam se nešto ispriječi na putu ostvarenja ciljeva. Strah se javlja kad smo u opasnosti ili vjerujemo da se s nečim ne možemo nositi. Ponos osjećamo kad postignemo nešto nama važno, a sreća kad stvari idu dobro.

Često ne razumijemo odakle dolazi osjećaj ili što ga je izazvalo. Stoga, trebamo staviti svoj detektivski šešir i istražiti: O čemu sam razmišljao/la? Što se upravo dogodilo u mojem životu?

4. Sprijateljite se s valovima

Ne biramo valove u oceanu, oni jednostavno nastavljaju dolaziti. Kad nam je dosta surfanja za taj dan, oni svejedno neće stati ili usporiti. Valovi se uvijek kreću. Boriti se protiv njih ili ih pokušavati zaustaviti je beznadno, ne bismo uopće trebali pokušavati. Trebamo naučiti kako surfati na njima, kako bismo prošli točku lomljenja vala i vratili se na obalu.

Da, postoje trenuci u kojima nam je jednostavno dosta vlastitih emocija i samo želimo da nestanu. No stvar je u tome da što se više borimo protiv tih osjećaja, oni postaju sve jači. Jedini način da prođemo kroz te osjećaje je da ih prihvatimo, pustimo da prođu i poslušamo što imaju za reći.

5. Upregnite snagu valova

Kad svladavate surfanje valova u oceanu, možete ih koristiti da dođete s jednog mjesta na drugo ili da biste izvodili neke druge trikove. Kad budete stvarno dobri u tome, znat ćete kako uroniti u snagu i energiju vala da s njim učinite što želite.

Emocije su tu da vas vode kroz život. One nas opremaju s točno tim što trebamo kako bi se nosili s određenom situacijom u svakom trenutku. Ljutnja nam daje energiju i motivaciju da ispravimo stvari. Strah nam donosi izdržljivost i opreznost da se bolje pripremimo za nošenje sa situacijom. Ponos nam daje smjelost i pogon da težimo prema višem… sve te emocije su darovi, no mi trebamo znati kako uroniti u njih i iskoristiti ih u svoju korist.

6. Surfajte na emocijama poput profesionalca

Ako smo u vodi, vidimo val kako dolazi i ne učinimo ništa, on može proći pokraj nas ili nas može povući pod vodu. Sa svakim valom koji dolazi, imamo izbor hoćemo li ga pokušati uloviti, stati na dasku i surfati njime ili ćemo pustiti da prođe. Jednom kad stojimo na svojoj dasci za surfanje i jašemo na valu svaki pokret ili mirno stajanje su izbor.

Ove izbore imamo na volju u svakom trenutku u kojem doživljavamo emociju. Možemo izabrati da eksplodiramo ili da kanaliziramo energiju u pronalazak kreativnog rješenja. Možemo izabrati da odustanemo ili da nastavimo. Emocije sa sobom donose prijedloge toga kako bismo se mogli ponašati, no tu uvijek postoji više od jednog načina.

Ključ je u tome da se stvarno promotrimo, da prihvatimo i cijenimo sugestije emocija kako bismo se trebali ponašati, a onda prihvatimo izbor djelovanja koji se bazira na odgovoru na pitanje: “Hoće li mi to pomoći da dobijem ono što hoću?”

Ništa se ne uči preko noći. Svaka vrsta učenja zahtijeva vrijeme, posvećenost, praksu i strpljenje. Isto je i s učenjem kako upravljati emocijama. Počnite s osnovama, tada krenite prakticirati i dajte si vremena da razvijete te nove vještine. To nisu najjednostavnije vještine za razviti jer uključuju mijenjanje naših navika. No jednom kad prođete kroz prvu prepreku počet ćete osjećati prednosti i itekako će biti vrijedno toga. Vjerujte; prevela je Manuela Berger.