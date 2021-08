PRETJERIVANJE SA ZDRAVIM NAČINOM ŽIVOTA UMARA: I to je moguće jer možete ostati bez energije!

Autor: Matea Sušac

Vjerovali ili ne, prekomjerno zdrav način života ponekad vam može više naštetiti nego donijeti dobrog, pa valja biti oprezan.

Primjerice, izbacili ste meso iz prehrane, ubacili puno voća i povrća, izbacili kruh, počeli konzumirati hranu biljnog porijekla i slično. I sve naizgled djeluje u redu, ali ste iscrpljeni, i imate osjećaj da nemate energije?

Razlog tome je što se zdrava prehrana ponekad može pretvoriti u nešto sasvim suprotno i može vam oduzeti energiju ako ste previše ograničeni s unosom kalorija. Ovo su neki razlozi zbog kojih vas zdrava prehrana može učiniti umornima, te na koji način možete možete vratiti svoju energiju.

Izbacili ste previše kalorija

U velikoj želji da izgubite kilograme, ako izbacite previše kalorija, možete ostati bez dovoljno zaliha energije. Glavni izvor energije je upravo hrana koja vam je potrebna da ostanete fokusirani i produktivni tijekom cijelog dana. Naime, dugoročno izbacivanje kalorija nije nikako zdravo, objašnjava Elizabeth DeRobertis, dijetetičarka i direktorica Centra za prehranu u Americi, a prenosi javlja CNN.

Smanjili ste obroke

Smanjivanje obroka isto nije preporučljivo. Ako dva ili tri sata nakon obroka osjećate nisku energiju, možete slobodno ubaciti međuobrok s vlaknima i proteinima. Primjerice svježe voće sa šakom orašastih plodova, ili badema je super međuobrok koji vas može privremeno zasititi.

Osim toga, tanka je granica između zdrave hrane i izgladnjivanja. Tijelo vam uvijek šalje signale kada pretjerujete s nečim, ili kada mu uskraćujete dnevni unos, pa bi bilo dobro da osluškujete signale koje vam šalje, jer je ravnoteža u obrocima jako bitna.

Pretjerano vježbate

Vježbanje je zdravo za tijelo kada ste umjereni u treninzima, i kada ne forsirate vaše tijelo da prelazi vlastite granice. Pretjerano vježbanje, između ostalog može i dovesti do ovisnosti o istome.

Smanjili ste unos ugljikohidrata

Možete se osjećati loše i ako unosite jako malo ugljikohidrata. Uzimanje premalo ugljikohidrata može uzrokovati osjećaj umora i razdražljivosti zbog niskog šećera u krvi. Osim toga može dovesti do dehidracije, pa i to može izazvati umor. Naime, ako ste izbacili ugljikohidrate u kolačićima i slatkišima, to je u redu, ali morate paziti da unosite ugljikohidrate koji su bogati vlaknima, voće, povrće, zdrave žitarice i slično.









Povećali ste unos uhljikohidrata

Jednako kao što nije zdrav manjak ugljikohidrata, prekomjeran unos ugljikohidrata također može naštetiti zdravlju. “Čak i kada je riječ o zdravim ugljikohidratima, poput graha ili krumpira oni mogu izazvati povišen unos šećera u krvi, pa se možete osjećati umorno”, objašnjava doktorica DeRobertis.

Ne konzumirate pravilno vegetarijansku prehranu

Vegeterijanska prehrana je u pravilu zdrava, ali i s njom morate biti oprezni. Naime, kada ne unosite životinjske bjelančevine bitno je da pravilno konzumirate uravnotežen unos ostalih hranjivih tvari. Pa se tako preporučuju namirnice bogate željezom, a to su govedina, žitarice bogate željezom, špinat i grah. Ako konzumirate biljne izvore željeza, pametno je dodati malo vitamina C.