POSTPOROĐAJNA DEPRESIJA I ‘BABY BLUES’: Imate pravo osjećati se loše! Upamtite, niste jedine

Rođenje djeteta može potaknuti brdo snažnih emocija, od uzbuđenja i radosti do straha i tjeskobe. Ali može rezultirati i depresijom. Većina novopečenih mama nakon porođaja doživljava postporođajni “baby blues”, koji obično uključuje promjene raspoloženja, plakanja, tjeskobu i poteškoće sa spavanjem.

No neke nove mame doživljavaju teži, dugotrajni oblik depresije poznat kao postporođajna depresija. Rijetko se nakon poroda može razviti ekstremni poremećaj raspoloženja koji se naziva postporođajna psihoza.

Postporođajna depresija nije karakterna mana ili slabost. Ponekad je to jednostavno komplikacija porođaja. Ako imate postporođajnu depresiju brzo liječenje može vam pomoći u upravljanju simptomima i pomoći vam da se povežete s bebom. Znakovi i simptomi depresije nakon poroda variraju od blagih do teških.

ZNAKOVI I SIMPTOMI BABY BLUESA

Simptomi “baby bluesa” u pravilu traju samo nekoliko dana do tjedan-dva nakon poroda:

-osjećaj straha

-smanjena koncentracija

-problemi s apetitom

-problemi sa spavanjem

-promjene raspoloženja

-anksioznost

-tuga

-razdražljivost

