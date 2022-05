MNOGI GRIJEŠE PRI UMIVANJU, A NI NE ZNAJU! Neke stvari treba ponovno naučiti: Ključne upute za pravilnu njegu

Autor: N.K

Neke stvari u životu činimo automatizmom, a tu je sigurno i umivanje koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

Ipak, čišćenje vašeg lica važno je kako bi ono izgledalo svježe i lijepo.

Međutim, mnogi zapravo nikada nisu pročitali kako to učiniti pravilno. Iako ne odgovara svima isti tretman, neke od sljedećih točaka mogle bi vam pomoći da vam koža lica bude zadovoljnija.





1. Pravi gel za umivanje

Ako koristite gel za umivanje, on treba biti prilagođen vašem tipu kože (masna, suha ili normalna) i imati odgovarajuću pH vrijednost. Preporuka stručnjaka je da koristite gel ili pjenu za čišćenje masne kože, a kremastije teksture za suhu kožu. Sapun izbjegavajte jer previše isušuje, a ni sredstva s alkoholom ne pridonose osjetljivoj koži.

2. Nemojte pretjerivati s umivanjem

Mnogi ljudi ne peru lice dovoljno, a trebali bismo ga prati barem dva puta dnevno. Ujutro, čim se probudite da isperete prljavštinu i bakterije koje se na koži skupe za vrijeme spavanja, a navečer, da biste skinuli šminku i bakterije skupljene kroz dan.

3. Čist ručnik

Ručnik je potrebno mijenjati svaki dan, ili čak nakon svakog umivanja. Razlog je očigledan, prljavi ručnik će samo pogoršati stanje; prljavštinu i bakterije na lice vratiti će u još goroj varijanti.









4. Mlaka voda je idealna

Želite li da vaša koža bude postojano hidratizirana, lice umivajte mlakom vodom. Hladna voda smanjuje pore i onemogućuje izlučivanje viška sebuma, dok vruća voća uzrokuje upalu i može pogoršati vaše akne.

5. Pretjerani piling može štetiti









Mnoge žene često pretjeruju s pilingom i na taj način previše ribaju kožu. Budite nježni prema koži i pri odabiru pilinga birajte one koji imaju blaže teksture koje neće dodatno nadražiti i oštetiti vašu kožu.

6. Pazite da dobro isperete preparate za njegu

Ako ujutro često puta žurite i ne isperete dobro gel sa lica, a da pritom o tome nikada i ne razmišljate, možda je vrijeme da to učinite. Ukoliko lice nakon nanošenja gela ne isperete do kraja, to će ga dodatno isušiti.

7. Čiste ruke

Iako se podrazumijeva, osobito nakon iskustva epidemije, bitno je naglasiti da ruke moraju biti čiste. Prije nego krenete s čišćenjem i njegom lica, dobro operite ruke jer ćete u protivnom licu nanijeti dodatnu štetu.