Izraženi pokazatelji manjka vitamina C javljaju se tek nakon nekoliko mjeseci: Stoga obratite pozornost i na manje znakove!

Autor: Zlatko Govedić

Vitamin C ili askorbinska kiselina jest esencijalni nutrijent koji je važan za zdravlje. Budući da ga ljudsko tijelo ne može proizvesti samo, moramo ga unositi hranom ili dodacima prehrani.

Prije svega, taj je vitamin moćan antioksidans koji pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa uzrokovanog štetnim slobodnim radikalima. Oksidativni stres može pridonijeti razvoju raznih bolesti, uključujući srčane bolesti, određene vrste raka i neurodegenerativne poremećaje.

Vitamin C igra važnu ulogu u funkciji imunosnog sustava. Pomaže u poticanju proizvodnje bijelih krvnih stanica, koje su ključne za borbu protiv infekcija. Također, može poboljšati funkciju barijera u tijelu, poput kože i sluznice, čime se sprječava prodor patogena.





Ključan je i za sintezu kolagena koji je važan protein u tijelu. Kolagen je osnova vezivnog tkiva, koji podržava strukturu i elastičnost kože, kostiju, hrskavice i krvnih žila. Vitamin C igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja kože, ublažavanju starenja kože i potpori zacjeljivanju rana.

Nadalje, vitamin C može pomoći u poboljšanju apsorpcije željeza iz biljnih izvora hrane (ne-hemskog željeza). Njegova konzumacija istovremeno s obrocima koji sadrže biljni izvor željeza može povećati apsorpciju tog važnog minerala.

Istraživanja sugeriraju da adekvatan unos vitamina C može biti povezan s poboljšanim kognitivnim funkcijama, uključujući smanjenje rizika od demencije i poboljšanje raspoloženja.

Iako je vitamin C važan za zdravlje, preporučuje se umjerena i uravnotežena konzumacija. Najbolji izvor vitamina C jest svježe voće i povrće, poput agruma (limuna i naranče), ribiza, jagoda, paprike, peršina, papaje, kelja i brokule. Ako sumnjate u svoj unos vitamina C, uvijek se možete posavjetovati s liječnikom ili nutricionistom.

Najveći čimbenici rizika za nedostatak vitamina C jesu: loša prehrana, alkoholizam, anoreksija, pušenje i psihičke bolesti. Unatoč nedostatku, ponekad se izraženiji pokazatelji javljaju tek nakon nekoliko mjeseci. Zato je još važnije obratiti pozornost na manje znakove.

Najčešći znakovi nedostatka vitamina C su:









Gruba koža

Promjena oblika vaše kose (kosa odjednom postaje neobično zakrivljena)

Crvene mrlje na noktima









Suha, oštećena koža

Modrice

Sporo zacjeljivanje rana

Bol u zglobovima

Slabe kosti

Krvarenje desni

Gubitak zuba

Oslabljen imunitet

Nedostatak željeza

Slabost

Loše raspoloženje

Neobjašnjivo debljanje

Upalne bolesti

Napomena:

Ako sumnjate na nedostatak vitamina C, posjetite liječnika koji će vas uputiti na odgovarajuće pretrage.