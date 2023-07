Zekanović u Saboru provocirao desnicu pa dobio svoje: ‘Život ću si poništiti ako budem ovisio o koaliciji s tobom!’

Hrvatski sabor ovaj će tjedan raspraviti paket izmjena poreznih zakona čiji je cilj rast plaća te novi zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama kojim se nastoji provesti načelo jednake plaće za jednak rad.

Tim se zakonom, koji je predložila Vlada, uvodi sustav nagrađivanja službenika, ocjenjivanja njihova rada stavlja u korelaciju s njihovim plaćama, jamči pravednost, veća učinkovitost, transparentniji sustav i daljnji rast plaća. Uvodi se centralizirani sustav zapošljavanja, a za državne službenike i obveza potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa.

Iako je ostalo manje od dva tjedna do kraja zasjedanja Sabora, sabornica je poluprazna, a jutros su zastupnici krenuli sa iznošenjem stajališta, što je samo po sebi prilika za svađu koja se jutros dogodila i to na desnici.





Zekanović: Most i SDP dobili košaricu

Hrvoje Zekanović je govorio prvi te napao oporbenu desnicu. Kasnije će mu se to obiti o glavu.

“Otvaram dvije teme. Prvo, o prošlotjednom odbijanju Možemo da na izbore ide sa SDP-om. Nije jedino SDP dobio košaricu od Možemo, nego i Most. Podsjećam, Most je mnogo puta nudio ideološki moratorij. Fer je od SDP-a i Možemo jer su rekli da će koalirati nakon izbora, bilo bi fer čuti i od ostalih s kim će koalirati, s kim će Domovinski pokret ili Most, hoće li koalirati s Možemo ili SDP-om ili će opet ponuditi ruku vladajućoj većini s obzirom na to da ih je Možemo odbilo”, rekao je Zekanović pa prešao na drugu temu, tvrtku Ceste Šibenik, koja je u vlasništvu županije, a gdje se trenutno štrajka.

“U Šibensko-kninskoj županiji na vlasti su Most, SDP, Domovinski pokret, SDSS i Nezavisna lista župana Marka Jelića. Župan odbija pregovarati s radnicima koji su legalno u štrajku tri tjedna, ne postoji niti jedan razlog za odbijanje. Moram potaknuti kolege neka naprave ono što rade često po Hrvatskoj, kada se dvoje djece potuku u školi, dolaze sa hrvatskom zastavom i mire tu djecu, a kada radnici štrajkaju, šute, to su štrajkolomci, podržavaju ludu politiku Jelića. Prošli tjedan je došla presuda Vrhovnog suda da je štrajk legalan”, rekao je Zekanović.

Selak Raspudić: Barut koji jedva čeka da se zapali

Druga je na redu u ime Kluba zastupnika Mosta bila Marija Selak Raspudić, koja je govorila o tržištu rada i stranim radnicima.

“Obilježeno je 10 godina od ulaska Hrvatske u EU, 400 tisuća građana je iselilo i to je katastrofa za sve osim HDZ-a. Puno se ljudi vraća iz Njemačke i Irske, samouvjereno je ustvrdio Gordan Grlić Radman. Što kaže DZS? Iz Njemačke je doselilo 4225, odselilo tri puta više, 12 906. Možda svi povratnici koje samo vidi Grlić Radman čekaju da dotrče pred izbore i plješću Plenkoviću? HDZ to rješava tako da širom otvori naše granice, imamo 42 166 dozvola više prošle godine. Izmjena zakona o strancima ubrzano mijenja sliku Hrvatske, naknadno saznajemo da se okoristio sin državnog tajnika, gospodinu transparentnom, Hrebaku, to nije bilo dovoljno za smjenu. Lani smo zabilježili pozitivni migracijski saldo? Kako će Hrvatska sutra izgledati, tko će tu živjeti? Cijena rada je srušena, naša kvalificirana radna snaga neće se vratiti. Strani radnici žive u ozakonjenom ropstvu, to ih čini barutom koji netko jedva čeka da zapali. Građani kažu da noću izbjegavaju šetati oko Glavnog kolodvora. Nemamo uređen sustav socijalne skrbi kao Njemačka, navedene promjena za Hrvatsku su šok, ne treba nam politika koja ignorira problem. Odgovorna politika ne trlja ruke zbog nedostatka radne snage da bi švercali siromašne ljude iz drugih zemalja. Tražimo da se nanovo ispita sustav kvota”, rekla je zastupnica.

Pošto nije stala kada joj je isteklo pet minuta, Jandroković ju je pokušao zaustaviti, pa se požalio da ga potpuno ignorira i da nije baš korektno.









Mlinarić Ćipe: Jeste li procesuirali ubojicu dide Luke Modrića?

Stipo Mlinarić Ćipe je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorio o optužnici protiv Luke Modrića.

“Hrvatice i Hrvati, u četvrtak sam otišao u DORH podnijeti šestu kaznenu prijavu, nisam mogao jer djelatnice su u štrajku, podržavam ih, ne mogu vas zamijeniti s Nepalcima. Taj isti četvrtak kada ja nisam mogao podnijeti prijavu za ratni zločin, na osječkom sudu se podiže optužnica protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena. Imali su godine fore, dočekali su sada ne bi li Modrića i reprezentaciju potjerali. Reprezentaciju, zadnji bastion i svjetlu točku naroda. 2000. godine dolazi vlast SPD i ide u detuđmanizaciju, uništenje hrvatskog duha, prvo Hercegovci su krivi za sve, to je bila haranga Mesića, pa dolazi Sanader i progon generala i branitelja. Opet dolazi SDP 2013. kreće se na Vukovar, ćirilica, dvojezičnost, naravno opet su neki rekli ‘ne može, nećete i ne damo’. Ali dolazi Plenković i ide se dalje, reprezentacija je na udaru, pa im se isključe zvučnici, ne može se pjevati Thompson na dočeku. Sada napad na Modrića i osječki DORH poznat po čuvenom upravljaču kodnog imena Sova. Pitam DORH što je napravio da procesuira onoga tko je ubio Modrićevog didu na kućnom pragu? Ništa. Nema. Kao da je netko jaje razbio. Što je Modrić napravio? Je li ukrao iz proračuna? On, Lovren i dečki koji su nas okitili s tri medalje. Njih se progoni. Ove koji su ubijali, ništa. Lovrenu je ubijen bratić u Kraljevoj Sutjesci. Onda u lijevim medijima kreće haranga od Jugoslavena koji nisu ni htjeli državu”.

Zekanović zakuhao svađu na desnici

Zekanović je tražio povredu poslovnika i tu je krenula svađa na desnici.









“Slažem se većim dijelom, no upalo mi je u uši što se slažete sa štrajkom na sudovima, s s radnicima u Šibeniku ne?”, pitao je Mlinarića.

Na to se ubacio Daniel Spajić (Domovinski pokret).

“Zekanoviću, Domovinski pokret ne podržava mjesecima tu koaliciju u županiji. Da, ja podržavam štrajk svih koji nisu zadovoljni. A Zekanoviću, rekli su mi ljudi da ste povoljnu zemlju dobili od kad ste u koaliciji s HDZ-om”.

Mlinarić se opet ubacio i udario po Zekanoviću.

“Ispričavam se što je ovakav čovjek ušao na listi Domovinskog pokreta u Sabor. U lice sam mu rekao da sam protiv. Ispričavam se još jednom hrvatskoj javnosti”.

Spajić: Zeko, poništit ću se ako mi karijera bude ovisila o koaliciji s tobom

Zekanović to nije želio prešutjeti.

“Spajić izmišlja, ali jako je bitno reći da je Domovinski pokret u Šibensko-kninskoj županiji na vlasti. A kolega Mlinarić, s nama ćete koalirati”, poručio mu je, na što je Spajić ustao te zgrožen rekao:

“Stojim iza svoje riječi, Zekanoviću, ako moja politička karijera bude ovisila o koaliciji s tobom, radije ću si život poništiti. Prije ću nestat, kruha ću bit gladan, ali s tobom da sjedim za istim stolom, nema šanse…”, rekao je emotivno Spajić.

Pazite što ste rekli, nasmijao se Gordan Jandroković.