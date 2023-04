‘VIDIM DA NASTAVLJA S TIKOVIMA, I TO ŠMRKAVIM TIKOVIMA! Plenković izašao pred kamere, želi stati na kraj Milanoviću: Iskopao vrlo neugodnu temu

Autor: N.K

U povodu Dana Požeško-slavonske županije, predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u toj županiji i pritom je dao izjavu za medije.

Komentirao je predsjednika Zorana Milanovića i pritom ga žestoko kritizirao.

“Za razliku od njega mi to ne radimo. To je strateška razlika. On trodiobu vlasti vidi tako da ako je netko iz njegovog jata, onda to prešutimo, a ako je netko iz HDZ-a, onda će huškati DORH, napast će suce. To se ne smije raditi, ne kao predsjednik”, rekao je Plenković.





“To što on radi niti jedan predsjednik i predsjednica nisu radili. Mi smo se već pomalo gotovo navikli, ali to nije normalno”, dodao je.

Novinar je konstatirao kako Milanović traži od premijera da se izjasni o nagađanjima da je kandidat za glavnog tajnika NATO-a.

“Gledajte, to govori čovjek koji očito živi u nekoj teškoj zavisti. To može samo istinski zavidan čovjek koji želi dati javnosti informacije i svoje frustracije projicirati. To što njega muči, onda to govori o meni. Vidim da nastavlja sa tikovima, i to šmrkavim tikovima. Govorim o jednom sindromu koji ima veze s tikovima. To da bih ja trebao demantirati svaki dan nešto što se napiše o meni, pa ja bih cijeli dan samo morao demantirati sve. Takva ekstremna štetočina za nacionalne interese Hrvatske usuđuje se reći da bi zbog špekulacija nekih ljudi ja morao demantirati nešto”, rekao je Plenković.

Nastavio je govoriti o tome koliko je Milanović štetan za Hrvatsku te kako je zanimljivo da Milanovića nitko ne spominje za kandidata za išta.