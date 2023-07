Kompletno ludilo u Budvi: Pijani Rusi uništavali sve pred sobom, a onda su konobari ‘ubili boga’ u njima

Četvorica Rusa napravila su nezapamćeni kaos u Budvi u Crnoj Gori, javljaju regionalni mediji.

Kako pišu srpske Novosti, vidno pijana ekipa prvo se autom vozila po šetalištu u Rafailovićima i umalo udarila čovjeka na motociklu, a onda su se “parkirali” i nastavili s ludovanjem.

Svjedoci pohoda su rekli da su, nakon što su bezobrazno blokirali šetalište, demolirali su turističku agenciju, a onda im se na ruti našao obližnji restoran.

Tamo je pak ni kriv ni dužan stradao konobar, kojemu su bijesni ruski turisti razbili glavu. Kao da to nije dovoljno, napali su i vlasnika restorana, a onda su na ulicu izašli ostali zaposlenici koji su svim silama pokušali zaustaviti divljake od uništavanja restorana.

A onda se, u jednom trenutku, probudio gnjev konobara koji su krenuli u “protunapad” i ruske agresivce brutalno pretukli.

Čak su ih mlatili i stolicama po glavi.

Pogledajte djelić potpunog ludila u videu:

In #Montenegro, a tourist from #Russia behaved aggressively and defiantly towards the waiters, for which he received a chair on the back. pic.twitter.com/NNO9yhPsKY

