(VIDEO) JADNI JAPANCI! OVAKO SE TRESLO DANAS NA 7,1: Iskustvo kakvo rijetko tko zna! Stižu snimke sa svih strana!

Japan je već poznat po nekim od najrazornijih potresa u povijesti. Onaj iz 2011. godine od 9 po Richteru još uvijek se pamti.

Tada su poginuli deseci tisuća ljudi, a strahovite snimke Tsunamija i danas obilaze svijet.

Danas ih je pogodio još jedan snažan potres, magnitude 7,1 po Richteru i to u blizini obale Fukushime gdje je te kobne 2011. stradala i nuklearka nakon čega je došlo i do nuklearne katastrofe.

Ovako je to izgledalo 2011. godine. Treslo se gotovo 10 minuta, ljudi nisu mogli stajati na nogama, danas je ipak bilo znatno blaže.

Zasad nema informacijama o žrtvama niti opasnosti od Tsunamija, ali radi predostrožnosti ljudi koji žive uz obalu su zamoljeni da se premjeste na viša područja.

U međuvremenu pristižu nevjerojatne snimke iz svih krajeva Japana koje prikazuju strahoviti udar.

stay safe japan. hope everyone is okay. 7,1 😭😭 pic.twitter.com/QIvOisp2zO

#地震のせい

Japan faced earthquake magnitude 7.1 level and look at this TV reporter he is still shooting.. brave

pic.twitter.com/owhBRo2Ose

— #JusticeForSSR (@positivedrive) February 13, 2021