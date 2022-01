(VIDEO) DENIS ŠEŠELJ LJUT NA MILANOVIĆA ZBOG STAVA O HOS-u: ‘Od tog partizana nikada nećemo napraviti Hrvata!’

Autor: Dnevno.hr

Da je Plenković zabranio covid potvrde, Nikola Grmoja bi skupljao potpise da se covid potvrde uvedu, samo da je kontra – izjavio je u Bujici, na Z1 televiziji, predsjednik Udruge ‘Udbomlat’, HOS-ovac i dugogodišnji pravaški aktivist, Denis Šešelj, uz napomenu: – Hrvatsku puno više košta metkovski Most od Pelješkog! Sve su to pioniri Barba Luke!

“Namjera im je formirati lijevu vladu, u kojoj će uz Most, biti Možemo i Grbinov SDP,” otkrio je Šešelj,

“Iza svega stoji Milanović, a njegov plan provodi Nino Raspudić! Zato je i govorio o tzv. mađarskom modelu i “moratoriju na ideologiju”.

“Jel’ vi uopće znate tko su ti ljudi” ,pita se javno gost Bujice.

“Tko je taj Nino Raspudić? To je Bruce Lee! On je prvi promicao sve ono što danas u Zagrebu predlažu ovi zeleni, koji su u biti lijevi i crveni. Svoje stvarne namjere skrivaju zbog parlamentarnih izbora. Namjeravaju uzeti 76 mandata i eto vlasti, a funkcije su unaprijed podijeljene! Već vidim Božu Petrova i Nikolu Grmoju u lipim crvenim kravaticama, ulaze u HDZ i govore da Plenković mora odstupiti… To će im biti prvo! Ovaj neće odstupiti i oni će otići s Možemo!”, kaže.

MO(ST)ŽEMO – NAMJERA IM JE FORMIRATI LIJEVU VLADU?!

Nova platforma dobila je u Bujici ime MO(ST)ŽEMO.

“Raspudić prvo proziva Tomaševićevog glasnogovornika Jagića zbog žaljenjem za likvidacijama katoličkih svećenika, a onda bi ideologiju “stavio po strani” i koalirao s ekstremnom ljevicom! Taj nesretni Tomašević želi vratiti Trg maršala Tita u Zagreb, a oni se s njim dogovaraju,” upozorava Šešelj,









Šešelj je svjestan činjenice da je građanstvo razočarano i zato ne želi upasti u zamku – pa da iznošenjem informacija protiv Mosta, ispadne kako brani HDZ.

“Da sam se htio pokoriti HDZ-u, sve bih u životu davno ostvario, ali ja sam punih 30 godina njihov kritičar i ako netko zaista misli da sada ovo govorim jer tako HDZ-u odgovara, grdno se vara i naprosto je smiješno mene povezivati s njima na bilo koji način. Ova Vlada je takva kakva je – i ona će pasti, ali tko dolazi?! Mi se već borimo protiv iduće Vlade. Uvijek smo pet koraka naprijed”, tvrdi.

BULJA SU MAKNULI U STRANU, ‘RASPUTIN’ JE NOVI FRONTMEN MOSTA!

Zoran Milanović i Nino Raspudić su pravi lideri Mosta, uvjeren je Denis Šešelj.









“Ako Most dođe na vlast, to će oni amenovati! Miru Bulja maknuli su sa strane, u Sinj! I sada je ‘Rasputin’ novi frontmen Mosta!”.

ŠEŠELJ LJUT NA MILANOVIĆA ZBOG STAVA O HOS-u: “Od tog partizana nikada nećemo napraviti Hrvata!”

“Kada sam u Pločama prošle godine sreo Milanovića, rekao sam mu da treba promijeniti stav o HOS-u i našem pozdravu, a on mi je odbrusio da ćemo morati odustati,” prisjetio se Šešelj.

“Rekao sam tada generalu Prkačinu da od tog partizana nikada nećemo napraviti Hrvata!”.

“Bilo je to na obilježavanju Dana Grada Ploča, gdje sam došao na poziv gradonačelnika”, prisjetio se Šešelj susreta s predsjednikom.

“Bilo mu je neugodno kad sam ga pitao za ‘ZDS’ i već se počeo okretati, a ja mu kažem: “Druga tema je BiH i to me zanima! Što je s Bosnom?” A on meni govori: “Dodik je naš partner u BiH!” Milanović naprosto ne razumije neke stvari i ne smeta ga kad ga Dodik pohvali, nakon što je izjavio da ploču palim HOS-ovcima u Jasenovcu treba baciti negdje u smeće!”, kaže Šešelj.

NINO RASPUDIĆ – TAJNI SAVJETNIK ZORANA MILANOVIĆA?!

Šešelj smatra da je Nino Raspudić, zapravo, “tajni savjetnik Zorana Milanovića za suradnju s Banja Lukom i njegov most prema Miloradu Dodiku”.

“Njihovi su interesi isti. Prvi sam o tome javno govorio, a čini mi se da me i Plenković jednom zgodom citirao u Hrvatskom saboru. Rekao je da postoje dobri analitičari u ovoj zemlji, koji su shvatili na koje se brdo u Zagrebu penje Nino Raspudić!”, kaže.

ŠEŠELJ O GRMOJI: “NE ZNA NI DI JE ODŽAK, A HVALI SE DA ĆE BITI MINISTAR POLICIJE!”

Denis Šešelj dobro poznaje Nikolu Grmoju, iz istog su kraja i bili su dugogodišnji prijatelji, često su se družili, posjećivali u svojim domovima, objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama i bistrili politiku.

“Grmoja je u Zagreb došao iz malog Metkovića, on jadnik, ne zna odnose! On ne zna ni di je Odžak! Di je koja granica, on to ništa ne razumije…”.

ŠEŠELJ EKSKLUZIVNO RAZOTKRIO SADRŽAJ PREPISKI IZ MOSTOVE VIBER GRUPE: “Kad nam se pridružio Milanović, Hasanbegović je napisao – Iznat Tešnja zora sviće, dobro došao predsjedniče! A Bulj je dodao – Di si sinjski buzdovane!”

Šešelj je u Bujici razotkrio i dio sadržaja Mostove Viber grupe koja je nedavno pobrisana, nakon što je iz nje izašao Nikola Grmoja, a u kojoj su sudjelovali još neki političari.

“To je privatna stvar i ne bih previše govorio o tome… Ja sam u grupu dodao predsjednika Milanovića! U njoj je, osim Grmoje, bio i Hasanbegović, koji je pozdravio Milanovića i napisao: “Iznad Tešnja zora sviče, dobro došao predsjedniče!” A Miro Bulj mu je napisao: “Di si sinjski buzdovane!” Iz njihovih prepiski u grupi shvatio sam da Most i Milanović imaju konekciju i da je Milanovićeva ambicija biti pravi lider te oporbe! To je legitimno, ali nije legitimno da narod to ne zna!”, navodi Šešelj.

“Budimo realni, kakve Grmoja veze ima sa ikakvom desnicom,” zapitao se Denis Šešelj: “To je vrgoračka priča, to su partizani koji su postali novovjerci. To je došlo u Metković – pa malo crkva itd… Bez veze, nema tu ni ‘H’ od hrvatstva!”.

NIKAD VIŠE NEĆE POBJEDITI U METKOVIĆU!

“Uvjeravam vas da u Gradu Metkoviću Most više nikada pobijediti neće”, procjenjuje Šešelj.

“Zašto? Kad su došli na vlast, prvo su podijelili sinekure svojima! Poljoprivredna zemljišta podijelili su svojim članovima… I to Metkovci znaju. Nemaju šanse!”.

Most, po mišljenju Denisa Šešelja, radi isto kao i oni koje učestalo kritiziraju.

“Oni su pokazali da je nepotizam tu! Svjedočio sam kada je Grmoja govorio da oni dijele iste vrijednosti s HDZ-om, samo što su oni pošteni. E, sada treba definirati jesu li pošteni ili nisu?”.

MOST JE DAO KLJUČNI ZAMAŠNJAK ANDREJU PLENKOVIĆU!

“Upravo je Most dao ključni zamašnjak Andreju Plenkoviću da zauzme poluge vlasti i sad je gotovo. Grmoja naprosto nema nikakvu političku odgovornost!”, rekao je Šešelj, a kao primjer neodgovornog političkog ponašanja navedeno je rušenje Karamarkove Vlade, u kojoj je ministar bio dr. Hasanbegović, nakon čega je Most podržao Plenkovićevu Vladu s ministicom kulture Ninom Obuljen.

“Danas više nitko ne spominje da je Karamarko upozoravao kako ćemo izgubiti arbitražu od Mađara, izgubili smo 1,2 milijardi kuna i nitko ne pita Most tko će to platiti, koliko je to bolnica, škola, dječjih vrtića i obnovljenih kuća na Banovini?”, pita se Šešelj.