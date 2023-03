(VIDEO) ‘ČUVAJ SE, DRAGI PRIJATELJU’ Misteriozna poruka kineskog predsjednika Putinu: Na Zapadu bi se mogli upaliti alarmi

Xi Jinping i Vladimir Putin završili su u utorak dvodnevne razgovore toplim riječima o prijateljstvu između Kine i Rusije i zajedničkim kritikama Zapada, ali bez znakova diplomatskog napretka oko Ukrajine.

Xijev posjet Moskvi – koji je Kremlj dugo hvalio kao iskaz potpore svog najmoćnijeg prijatelja – obilježila je demonstracija prijateljstva.

Dvojica čelnika jedan su drugog nazivali dragim prijateljima, obećali su gospodarsku suradnju i opisali odnose svojih zemalja kao najbolje ikada.

U međuvremenu je objavljena i snimka pozdrava dvaju predsjednika, a kako piše Daily Mail, kineski predsjednik je ruskom kolegi na rastanku uputio i misterioznu poruku.

“Dolazi promjena kakva se nije dogodila 100 godina. I zajedno pokrećemo ovu promjenu”, rekao je Xi Putinu preko svog prevoditelja, a ove riječi sigurno zazvoniti na uzbunu na Zapadu.

“Molim te, čuvaj se, dragi prijatelju”, dodao je, uhvativši Putinovu ruku prije nego što mu je ruski predsjednik mahnuo, poželjevši Xiju ‘siguran put’.

