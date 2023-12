U Saboru upozoravaju radnike na novi zakon: ‘Prodali su vas, kadija te tuži, kadija te sudi’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hrvatski sabor raspravlja o prijedlozima zakona o državnim službenicima i o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Slijedom ovog posljednjeg, objasnio je resorni ministar Ivan Malenica, zaposlenici s najnižim plaćama u idućoj bi godini mogli dobiti osjetno povećanje, prve plaće po novom zakonu trebale bi biti one za ožujak, isplaćene u travnju 2024.





Najniži koeficijent, sa 0,631 porast će na 1,06 čime bi namještenici četvrte vrste, najslabije plaćeni, trebali dobiti osjetno veće plaće. Njime se uvodi jedinstvena platna lista s 16 platnih razreda i s rasponom koeficijenata od 1 do 8, s time da se najniži koeficijenti povećavaju za gotovo 60 posto.

Pljuštale kritike oporbe: Koeficijente krijete kao zmija noge

No, prije nego što je državni tajnik Sanjin Rukavina predstavio prijedloge zakona o državnim službenicima i plaćama, iz oporbe se slila salva kritika.

“Ovo je ozakonjenje prakse u kojoj će pojedini ravnatelji, ako su dobri s Vladom, postići bolje dogovore. Ovo je verifikacija klijentelizma koji postoji, govori se o ocjenjivanju. Fascinantno je da su sindikalne matice u predizbornoj godini došle do toga da potvrđuju kako u saborsku proceduru odlazi zakon koji uvodi ocjenjivanje i potvrđuje klijentelizam. Ravnatelji bliski HDZ-u ocjenjivat će zaposlenike”, rekla je Katarina Peović (RF).

Božo Petrov (Most) tvrdi, raspravlja se o magli.

“Možda da HDZ-ovci iznesu podatke, iz javnosti imamo dostupno to da će plaće rasti, no neće rasti toliko koliko su rasli troškovi života. Zašto ne iznesu pravilnike s koeficijentima da znamo koliko će te plaće rasti? Zašto to krijete kao zmija noge?”.

‘Otkaz na temelju jedne negativne ocjene’

HDZ-ov Nikola Mažar odgovorio im je da je matica hrvatskih sindikata sudjelovala u radnoj skupini za izradu zakona. Nikola Grmoja (Most) pitao je koji su to sindikati surađivali na zakonu.

“Očito je da se može otpustiti čovjeka na temelju jedne negativne ocjene, to mogu potpisati samo kupljeni sindikati”. Petrov je opet dodao da ograničavaju one koji mogu biti ocijenjeni ocjenom odličan te tako destimuliraju ljude u državnim i javnim službenicima.









Bauk: Uvedite dodatak na članstvo u HDZ-u

“U ovom Zakonu je sve isto kao i dosad. Što je novo? Ocjenjivanje u državnoj službi je riskantan potez jer će imati razoran učinak na međuljudske odnose u državnoj službi. Koja je logika da netko tko je na početku radnog vijeka dva puta bude ocijenjen odličnim i 40 godina vuče tih 30 posto. Osim što će se međusobno krivo gledati, ostavlja se prostor šefovima da nagrađuju one koji su im draži. Možda da se taj sustav ocjenjivanja zamijeni dodatkom na članstvo u HDZ-u, da ljudi ne misle da su nešto krivo napravili. Krivo su napravili u trenutku ocjenjivanja, jedino je krivo što se tada nisu učlanili u HDZ”, rekao je u svom stilu SDP-ov Arsen Bauk.

Uvode se ocjenjivanja i naknade, jedna ocjena znači otkaz

Nakon toga je državni tajnik predstavio Zakone, a posebno je zaintrigirao dio o sustavu ocjenjivanja učinkovitosti rada državnih službenika.

“Ovim zakonom uvodi se novi sustav ocjenjivanja učinkovitosti rada državnih službenika, ocjenjivanje se neće provoditi u upravnom postupku. Ocjena će biti temelj za nagrađivanje i povišice plaća državnim službenicima sukladno posebnom zakonu dok je ocjena ‘nezadovoljava’ razlog za prestanak službe po sili zakona. Uredbom će se propisati postupak ocjenjivanja i objektivni kriteriji. Propisan je način ocjenjivanja trudnica i onih koji koriste prava iz sustava rodiljnih potpora te će navedene osobe biti ocijenjene ‘uspješan’ i neće biti dovedene u nepovoljniji položaj.

Naknade za učinkovit rad temeljit će se na ocjenama rada. Najboljom ocjenom ‘izvrstan’ može biti ocjenjeno najviše 5 posto, a ‘naročito uspješnih’ može biti najviše 15 posto. Nema ograničenja za ocjenu ‘uspješan’ koja se odnosi na one koji pokazuju potrebu razinu kompetencija.

Službenik koji je ocijenjen ‘ne zadovoljava’ prestaje službe redovitim otkazom, a predlagatelj smatra da je predložena posljedice ocjene zadovoljavajuća jer se daje ako službenik ne pokazuje potrebnu stručnost za minimum standarda rada te unatoč primjedbama nije otklonio nepravilnosti”, rekao je državni tajnik Sanjin Rukavina.









Peović: Kadija te tuži, kadija te sudi

“Što se ste ponudili sindikatima da pristanu na taj zakon koji će skoro 240 tisuća radnika dovesti u situacije koja neće biti dobra? Samo pet posto radnika može biti ocjenjeno najvišom ocjenom. Kojih će to pet posto biti? Kolegica Tafra je rekla da je to izuzetna dodana vrijednost, ja bih rekla da je to iskaznica HDZ-a. A da ne govorim da će ravnatelj formirati radnu skupinu koja će ocjenjivati primjedbe radnika koji su ocjenjeni negativnom ili lošom ocjenom. Kadija te tuži kadija te sudi, središnjice su prodale radnike, recite za što”, tražila je zastupnica, a državni tajnik je odbacio da je sindikatima išta ponuđeno.

Glasovac se posvađala s Jandrokovićem

Sabina Glasovac (SDP) pobunila se o čemu uopće raspravljati jer ovo je zakon ni o čemu.

“Koeficijent složenosti ne utvrđuje zakon. Objasnite kako će ravnatelj svojom providnosti od 100 zaposlenika odabrati pet zaposlenika i ocijeniti izvanrednim?”, pitala je državnog tajnika koji joj je odgovorio da će uredbu propisati Vlada te da će se propisati svi kriteriji za ocjenjivanje.

Zatim se Glasovac upustila u prepirku s Jandrokovićem oko povrede poslovnika, a u jednom trenu joj je objasnio i kako je ispravan naziv Sabora.

“Vi biste prvi trebali reagirati i ne dopustiti da ovakvi sramotni zakoni dolaze u Sabor”, urgirala je zastupnica SDP-a.

Nakon replika, a prije pojedinačne rasprave, Jandroković si je dao slobodu malo zaokružiti temu.

“Čitali smo svi Webera i kako definira birokraciju, svi polazimo od toga da će se odlučivati subjektivno i više cijeniti podobnost i politička pripadnost, nego stručnosti i kvaliteta, to je osobna odgovornost svakog u hijerarhiji, druge nema, za to smo se borili, to bi trebalo biti neko načelo po kojem funkcioniramo”.