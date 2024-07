Drma željezničkom scenom kadrovski i financijski, a u 67. godini se grčevito bori za poziciju

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Ime Nenada Mrgana široj hrvatskoj javnosti nije poznato, no bez obzira na to, on je vrijedan spomena jer je riječ o dugogodišnjem predsjedniku Sindikata strojovođa Hrvatske, u kojem je aktivan još od njegova osnutka davne 1989. godine.

Gotovo podjednako dugo, odnosno od 1992. godine, Mrgan vodi taj sindikat, a pitanje je bi li se toliko na toj poziciji zadržao da nema političko zaleđe i podršku, s obzirom na to da ga se redovito instalira na funkcije do kojih bez političke odluke nije moguće doći.

Formalno je tajanstveni Mrgan zaposlen kao kontrolor sustava upravljanja vuče i održavanja lokomotiva u HŽ Cargu, jednoj od tvrtki koje su nastale razdruživanjem Hrvatskih željeznica, gdje je odlukom ministra prometa, HDZ-ova Olega Butkovića, imenovan članom Nadzornog odbora.

Njegov utjecaj

No njegov je utjecaj znatno širi, a po nekim teorijama proizlazi iz njegovih pregovaračkih sposobnosti. Usporedbe radi, ako poljoprivrednici imaju moć traktorima zatvoriti dio prometnica, što bi se tek reklo za strojovođe koji bi blokiranjem pruga najblaže rečeno mogli paralizirati zemlju.

Svjesni Mrganova utjecaja, od njega strahuju u Upravi HŽ Infrastrukture, pa i HŽ Carga te Putničkog prijevoza, a na njegov utjecaj nisu ravnodušni ni privatni željeznički prijevoznici. To je na vidjelo izašlo kada je pokušao izravno utjecati na istrage željezničkih nesreća koje su zaredale u Hrvatskoj, tvrde naši sugovornici iz HŽ-a.

Kao primjer ističu udar teretnog vlaka u vlasništvu RCC-a (Rail Cargo Carrier Croatia) u pružno vozilo HŽ Infrastrukture na relaciji Meje – Škrljevo 2023. godine. Mrgan je nakon te nesreće izjavio da strojovođe prolaze prekratku obuku te da se onima koji rade kod privatnika prijeti da ne smiju ići u sindikate, dok su istovremeno od privatnika stizale oprečne optužbe da ih Mrgan i njegov sindikat ucjenjuju kao što ucjenjuju i državne Hrvatske željeznice, kao i da Mrgan nastoji utjecati na poslovnu i kadrovsku politiku.

‘Zločinačka organizacija’

U ovu se priču uključio i RCC-ov Milan Brkić koji je Sindikat strojovođa pod Mrganovim vodstvom nazvao zločinačkom organizacijom. “Tko je Nenad Mrgan, strojovođa koji je karijeru započeo sudarom vlakova jer je zaspao u lokomotivi? O čemu on govori”, javno je tada propitkivao Brkić, koji je više od tri desetljeća u sustavu HŽ-a. I nakon nesreće između Novske i Okučana 2022. godine Mrgan je u medijskoj izjavi, propitkujući uzroke nesreće, insinuirao da je možda problem u dobi strojovođe privatnog operatora, navodeći kako nitko ne želi iznositi optužbe ni utjecati na tijek istrage te da nitko ne želi prejudicirati što se ondje dogodilo, ali uz jedan veliki ‘ali’ te uz opasku da je došlo do pogreške strojovođe u spletu okolnosti jer je strojovođa prethodnog vlaka koji se zaustavio na pruzi starije životne dobi. Ta starija životna dob nije mu sporna kada je riječ o osiguravanju vlastitih privilegija.









Svojedobno su mediji pisali o tome kako je uprava HŽ Carga predvođena Draganom Marčinkom na temelju odluke od 19. prosinca 2022. godine Mrganu produljila ugovor o radu premda je tada trebao navršiti 65 godina, i to bez nekog suvislog razloga. Na novinarsko pitanje o razlogu HŽ Cargo također to nije detaljno razjasnio, ali su zato novinarima dostavili odluku o produljenju radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, u kojem se navodi da je odluka donesena zbog potrebe poslodavca.









Na naša konkretna pitanja iz Ureda Uprave HŽ Carga dobili smo sljedeći odgovor: “Konkretan ugovor o radu produljen je u prosincu 2022. godine na razdoblje od tri godine. HŽ Cargo zbog Opće uredbe o zaštiti podataka ne može dijeliti više informacija o ugovorima svojih radnika. Ističemo da željeznički sustav u Hrvatskoj funkcionira u kontekstu konstantnog nedostatka specijalizirane radne snage i HŽ Cargo u tome nije iznimka, zbog čega povremeno postoji poslovna potreba produljenja ugovora i nakon formalnih stjecanja uvjeta za mirovinu.”

Različite naknade

Zanimljivo je da je Mrgan u svojim medijskim istupima nerijetko kritičan prema kadrovskoj politici u Hrvatskim željeznicama, ali je veoma osjetljiv na vlastitu poziciju te se redovito uspijeva izboriti za produljenje svoga ugovora o radu. Mnogi u HŽ-u neobičnim smatraju to što se Mrgan tako grčevito i sada, s navršenih 67 godina, bori za svoju poziciju.

On, prema našim saznanjima, još ima svoj ugovor o radu jer su po svemu sudeći njegove usluge pružanja “kontroliranja sustava upravljanja vuče i lokomotiva” i dalje nužne tom državnom poduzeću te politika i resorno ministarstvo prometa smatraju da ga i dalje treba nadzirati te za taj nadzor primati financijsku naknadu.

Sve dok nije u mirovini, Mrgan može biti čelnik sindikata koji vodi posljednje 32 godine pod krinkom zaštite interesa strojovođa. Usporedno s time otvara mu se mogućnost da ubire različite naknade, ali i da kadrovski i financijski drma željezničkim svijetom u Hrvatskoj, baš kao što to kaže direktor privatnog željezničkog operatora Milan Brkić.