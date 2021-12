TUKLI GA SVE DOK SE NIJE PRESTAO MICATI! Profesor u Varaždinu prijavio kršenje mjera: Ostavili ga polumrtvog na cesti!

Autor: N.K

DORH je objavio priopćenje u kojem obavještava javnost da se podiže optužnica protiv četvorke koja je na smrt pretukla 35-godišnjeg profesora Ninu Čengića iz Varaždina zbog toga što ih je ovaj upozorio na kršenje epidemioloških mjera.

Optužnica se podiže protiv četvero hrvatskih državljana (1992., 1997., 2001. i 1995.) zbog počinjenog kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 111. toč. 4. Kaznenog zakona, objavio je DORH.

Podsjetimo, Čengić je pretučen i ostavljen da leži na cesti. Od zadobivenih ozljeda preminuo je u bolnici dan kasnije.

“Mlatili ga dok se nije prestao micati”

“Okrivljenike se optužnicom tereti da su 29. svibnja 2021. oko 4:00 sata, na ulici ispred prostorija jedne udruge u Varaždinu, postupajući iz osvete prema 35-godišnjaku zbog toga što je prethodno pozvao policiju i prijavio kršenje epidemioloških mjera u prostoru udruge, počinili navedeno kazneno djelo.

Nakon što su policijski službenici otišli budući da im nitko iz prostorija udruge nije otvarao vrata, prvookrivljeni 29-godišnjak je snažnim udarcem šakom u glavu oborio 35-godišnjeg oštećenika na tlo te ga nastavio udarati rukama, nogama i drvenom palicom, u čemu su mu se pridružili i ostali okrivljenici koji su zadali oštećeniku brojne udarce rukama i nogama po glavi i tijelu i udarali ga sve dok se nije prestao micati.

Oštećenik je, uslijed primljenih udaraca, zadobio prijelom sljepoočne kosti i razdor vena s krvarenjem u mozgu te od tih ozljeda preminuo 30. svibnja”, objavio je DORH.

Prijeti im čak i 40 godina zatvora

Četvorka se tereti za teško ubojstvo “iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda”. Prijeti im kazna zatvora od najmanje 10 godina ili dugotrajni zatvor, odnosno najviše 40 godina.

Sumnja se da su u teškom premlaćivanju i ubojstvu profesora engleskog jezika, koji je radio na zamjeni u Gospodarskoj školi u Varaždinu, sudjelovali Asja G. (24), Ivan G. (20), Ivor V. (29) i Dominik Ž. (25).









Tijek događaja

PU varaždinska je prije par mjeseci objavila kako je došlo do ubojstva.

Za početak, kazali su da su ubijeni profesor i napadači ondje bili prije ubojstva. Netko je prijavio da se u klubu krše epidemiološke mjere. Iz udruge se čula glazba, ali policiji nitko nije otvarao.

“Kriminalističkim istraživanjem i analizom događaja utvrđeno je da je dana 29. svibnja 2021. godine oko 4 sata Operativno-komunikacijski centar PU varaždinske zaprimio dvije dojave od anonimnih građana kojima prijavljuju da se u prostoru jedne udruge u Varaždinu, Graberje, krše epidemiološke mjere koje su na snazi. Odmah po prvoj dojavi, na mjesto događaja upućena je ophodnja temeljne policije Policijske postaje Varaždin.

Dolaskom na mjesto događaja, policijski su službenici došli do ulaznih vrata spomenute udruge koja su bila zaključana, a u unutrašnjosti se čula prigušena glazba. Policijski službenici su se na adresi zadržali 30-ak minuta, a cijelo to vrijeme su pokušavali dozvati osobe iz unutrašnjosti, no nitko nije otvarao vrata niti u tom vremenu nitko nije izašao iz objekta dok policijski službenici prema zakonskim odredbama, s obzirom na utvrđene okolnosti, nisu imali ovlasti za nasilno ulaženje u objekt”, piše policija.









Rekao je policiji da se krše mjere

Onda su susreli Čengića. On je policiji rekao da se u Kulturani krše epidemiološke mjere.

“Prilikom tog postupanja, na prostoru ispred udruge nalazio se i muškarac, za kojeg su provjerili identitet i utvrdili da se radi o oštećenom 35-godišnjaku, a koji je policajcima dao informacije da se u unutrašnjosti objekta krše epidemiološke mjere. Iste prilike nije izjavljivao da se prethodno nalazio u objektu niti da se ranije sukobio sa nekim, dok vidljivih ozljeda nije imao”, piše policija.

Policija otišla, a on ostao

Policija je otišla, ali Čengić je ostao na adresi.

“Policijski su službenici napustili adresu postupanja zbog drugih zadaća, no o utvrđenom su izrađena pismena izvješća temeljem kojih su se trebale prikupiti dodatne informacije i činjenice o okolnostima dojave o kršenju epidemioloških mjera, a temeljem čega bi se o ishodu utvrđenog poduzele odgovarajuće mjere i radnje i obavijestila druga nadležna tijela, dok je 35-godišnjak ostao na istoj adresi”, javila je tada policija.

Ostavili ga da leži bez svijesti

Malo kasnije dobili su dojavu da na ulici leži muškarac.

“Istog dana oko 6 sati, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave varaždinske zaprimio je dojavu građanina da u Varaždinu, ulica Graberje, leži ozlijeđena muška osoba bez svijesti. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da se radi o spomenutom 35-godišnjaku s vidljivim tjelesnim ozljedama. Na mjesto događaja izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koji mu je pružila hitnu medicinsku pomoć, nakon čega je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje je zbog teških ozljeda zadržan na daljnjem liječenju.

Nažalost, u nedjelju, 30. svibnja, uslijed zadobivenih teških ozljeda, 35-godišnjak je preminuo u bolnici”, pisala je policija.