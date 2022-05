‘TREBALI SMO PERKOVIĆA RAZNIJETI ZOLJOM!’ Hrvat priznao, ‘špijunirao sam za Beograd’: Tuđman bio na nišanu, ‘spremao se atentat’

Autor: N.K

Hrvat Vladimir Jadrijević, podrijetlom iz Glavica kod Sinja, dao je intervju poznatom srpskom novinaru Milomiru Mariću. U dvosatnom razgovoru, Jadrijević otkriva kako je početkom ratnih 90-ih radio za jugoslavensku Kontraobavještajnu službu (KOS), planirao atentat na Josipa Perkovića, uhićenje Franje Tuđmana i redovito izvještavao komandu u Beogradu.

Jadrijević je bio vozač stručnih službi Vlade i Sabora SR Hrvatske. KOS ga je vrbovao 1989. godine. Kako je rekao, bio je uvjereni Jugoslaven, pristupio je KOS-u jer je vjerovao da će tako pomoći spriječiti bratoubilački rat između Srba i Hrvata.

Djelovao je pod kodnom oznakom S-1. Formacijski je pripadao Petom zrakoplovnom korpusu JNA, čije je zapovjedništvo bilo u Zemunu. Nadređeni mu je bio pukovnik JNA Slobodan. Rakočević, šef KOS-a.





Hrvatske službe su ga otkrile

Jadrijević je vrlo detaljno opisao sve što je radio, a kako kaže, shvatio je koliko su štetne akcije KOS-a bile. Hrvatske obavještajne službe su ga otkrile i kasnije je uhićen te razmijenjen zajedno s drugim kolegama za uhićene Vukovarce, doktoricu Vesnu Bosanac i druge.

Prema njegovoj priči, hrvatski obavještajci su ga brzo pročitali i namjerno ostavili u službi navodeći ga na krive tragove kako bi otkrio mrežu suradnika. Tako je primjerice provalio u stan u kojem Perković uopće više nije stanovao. Koliko su ozbiljne bile namjere KOS-a govori i njegovo svjedočenje o planiranju atentata na Perkovića. Sve je bilo spremno za njegovo ubojstvo, ali Službe državne sigurnosti Hrvatske navele su ih na krivi trag i uhitile.

Čekali su Perkovića sa zoljom

Perković je tada igrao važnu ulogu u hrvatskom vrhu i bio je blizak Tuđmanu.

“Na Pantovčaku se napravilo veliko elitno naselje za funkcionere. Moj sin je volio ići tim ulicama gore pa sam ga provezao. Prolazim i vidim gore Perkovića, njegovu suprugu. Nisam znao da Perković tu useljava, ništa mi nije bilo jasno. I on je dobio stan tamo. A stan u Vinkovićevoj, sve radnje da se izvrši na njega atentat, radio sam ja. Taj stan je ispostavilo se dobio moj veliki prijatelj koji je bio njegov pomoćnik, a poslije je postao načelnik. Ne bih ga imenovao. Rekao mi je ovaj koji je trebao biti pucač, stajao je na Gubčevoj zvijezdi, čekao je, sa zoljom je trebao pucati kad Perković naleti. U centru. Pa to je lakrdija. Strašno. Da iz zolje puca i raznese vozilo u kojem je Perković, a Perkovića tu opće nema već dolazi s Pantovčaka. U Vinkovićevoj je bio drugi čovjek.

Atentat na Tuđmana

Ispričao je i kako se Tuđmanu spremao atentat.

“Tuđman je jednu noć proveo pod vedrim nebom zajedno sa svojim osiguranjem. Bilo je u nekoliko navrata sve spremno za uhićenje. Ja sam dobio od potpukovnika naredbu da nađem 20 vještih vozača. Sve je bilo spremno za uhićenje ne samo Tuđmana, nego uhićenja i vrhuške, najužeg kruga oko njega”, rekao je.









Međutim, u njihovim redovima bilo je krtica.

“Među nama je bilo krtica. Bila je i suradnja. Čudno je to kada je bilo raketiranje Banskih dvora. Da se on par minuta prije iz tog salona poziva na telefon. To je jako čudno. Dobro to objašnjava gospođa Ožbolt, ona je to zorno opisala”, rekao je.

Komentirajući raketiranje Banskih dvora, Jadrijević kaže kako smatra da je plan za ubojstvo Tuđmana pokvario jedan od dvojice pilota koji je imao “hrvatske krvi” i koji je raketu uputio u pogrešnom smjeru.









U Sabor unio plastični eksploziv

Osim toga, KOS je planirao postaviti eksploziv u kutije za hitnu pomoć u svim službenim automobilima u kojima su se vozili najviši dužnosnici nove HDZ-ove vlasti, te u protupožarne aparate u zgradama Sabora i Vlade, a kako bi se one digle u zrak. Kaže kako je odbio sudjelovati u tome jer je smatrao da je to suludo. Ipak, do posljednjeg je trena izvještavao komandu KOS-a u Beogradu.

Vjerovao je kako bi dizanje u zrak najvažnijih političkih institucija izazvalo golemu lavinu nezadovoljstva i gnjev prema Srbima. A Jadrijević je kako kaže, želio samo da do rata ne dođe.

Ipak, priznao je da je u sabornicu na Markovu trgu unio plastični eksploziv da bi testirao hoće li ga policijski labrador, koji je bio obučen za traženje otkriti. Pokazalo se da u tome nije uspio.

Otkrio je i kako je među aktualnim političkim elitama mnogo ljudi koji su u prijelomnim godinama radili s KOS-om zbog privilegija koje su im ponuđene, ali da su brzo promijenili stranu.