Tajni plan novinara koji je intervjuirao Putina: ‘On je bogat čovjek’

Vladimir Putin sinoć je po prvi put nakon početka “specijalne vojne operacije” u Ukrajini dao intervju zapadnim medijima, i to konzervativnom televizijskom voditelju Tuckeru Carlsonu jer je, kako je to pojasnio Kremlj, njegov pristup drugačiji od jednostranog izvještavanja tradicionalnih zapadnih medija.

No, “tresla se brda, rodio se miš”.

“Sam intervju ja sadržajno bio poprilično dosadan. Svatko tko imalo prati rusku politiku i logiku sustava Vladimira Putina zna da on jučer nije rekao ništa novo, nego je ponovio sve što znamo; njegove osobne povijesne poglede koje u Rusiji mnogi kritiziraju jer nisu točni, poglede oko širenja NATO-a i viđenje ukrajinske državnosti. Carlsonu je dao jednu kompilaciju svega i ništa drugo”, analizira za naš portal stručnjak za vanjsku politiku Branimir Vidmarović, no napominje da dvosatni razgovor ruskog vladara i utjecajnog novinara ima svoju težinu.

Tuckerov plan

“Drugo je što je to za američke prilike velika stvar i dosta ih je šokirala, ali je i korisno jer je neupućeni Amerikanac mogao čuti što druga strana misli i kako ona vidi problem”, pojašnjava analitičar.

Upitali smo Vidmarovića i smatra li da je ovo bio okrestrirani intervju, no ne bi se složio s takvom konstatacijom.

“Tucker Carlson je i prije imao pokušaje takvih intervjua. On želi predstaviti drugu stranu medalje jer sam je domoljub koji smatra da je Kina najveći problem za SAD, a ne Rusija. Njegovi su unutarnji pogledi, koliko sam uspio razabrati, da bi bilo bolje Rusiju imati na svojoj strani zbog zajedničkog suprotstavljanja kineskom izazovu”, govori nam analitičar pa dodaje da je jedna od motivacija bivšeg voditelja Fox Newsa da taj problem predstavi domaćoj javnosti i Rusima i natukne kako je bolje držati se zajedno protiv neprijatelja.









“Uostalom, Carlson je bogat čovjek pa sumnjam da je na ičijoj platnoj listi, a njegova motivacija suprotstavljanja Kini bila je vidljiva u njegovom radu svih godina na televiziji”, podsjeća Vidmarović.

Putin je, između ostalog, sinoć rekao kako nema namjeru širiti sukobe jer to se, kaže, protivi zdravom razumu. “Globalni rat ne dolazi u obzir. Takav bi rat doveo čovječanstvo na rub uništenja. Isto tako, Rusija nema nikakve interese ni u Poljskoj, Latviji, ni nigdje. Samo u jednom slučaju možemo uzvratiti, a to je ako dođe do napada na Rusiju iz, primjerice, Poljske”, poručio je ruski predsjednik.









‘Sjetimo se 2008. godine’

Da Putin ne laže, mišljenja je i naš analitičar, koliko god to paradoksalno zvučalo.

“Iako imamo primjer Gruzije i Ukrajine, Kremlj doista ne gleda u smjeru Poljske i baltičkih zemalja jer one su već u NATO-u. Osim toga, Rusija ih je i za vrijeme formiranja Sovjetskog saveza i nakon njegova raspada nikad nije percipirala kao svoju sigurnosnu zonu i zonu posebnih interesa, kao ni centralnu Azija i Kazahstan. Ali potencijal širenja NATO-a na dvije nove zemlje, Ukrajinu i Gruziju, doista je svojedobno zabrinuo Kremlj i isprovocirao takvu politiku i agresiju”, naglašava Vidmarović.

A sinoć je Putin rekao i koji je to bio odlučujući trenutak da pokrene napad. Prvo je to bio puč u Ukrajini, referirajući se na uklanjanje Zelenskovog prethodnika Viktora Janukoviča 2014. godine, a potom i činjenica da trenutačno ukrajinsko vodstvo ne bi provodilo Minske sporazume.

No, Vidmarović bi oko srži tog problema radije podsjetio na još i ranije godine i događaje. Za početak spominje 2008. godinu i famozni NATO summit u Bukureštu, gdje je donosena politička volja i odluka da se članstva Ukrajine i Gruzije mogu razmatrati u kontekstu širenja NATO-a.

“Ali opet, to je kompleksna priča. Nije čovjek poput Vladimira Putina jednodimenzionalan. Njegova frustracija, i to vidimo u intervju, izvire iz toga što Zapad u 90-ima i početkom 2000-ih nije htio prihvatiti Rusiju kao ravnopravnog partnera. Ta njegova ogorčenost takvim stanjem se još uvijek vidi u svemu što govori i kako govori o Americi i zapadnoj Europi.

Kroz 2000-e Putin je stasao i evoluirao, on je počeo kao dosta liberalan političar za ruske prilike, i onda se polako petrificirao, postao sve čvršći i čvršći. 2008. je bila jedna stepenica, a onda su krenuli problemi s Ukrajinom. Sjećate se i kako su otrovali Juščenka, a onda se sve nastavilo u Majdan 2014. Tako da imamo nekoliko faza”, ustvrdio je Vidmarović.

Kako god da bilo, zaključuje analitičar, Putin svijetu jučer nije rekao ništa radikalno drugačije od onog što već znamo, već nam preostaje čekati njegov novi potez.