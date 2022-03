RUSI GUBE VAŽAN GRAD: Putinov najvažniji čovjek doživio infarkt, tvrdi Kijev. Ukrajinski gradovi pod sirenama

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 31 dana. Rusija je objavila da će se fokusirati na istok Ukrajine i da je “prva faza rata završena”. Zapadni dužnosnici kažu da to znači da su u Moskvi svjesni da im je prvotna strategija propala. Biden je rekao da NATO nikad nije bio ujedinjeniji nego danas i zaprijetio Rusiji. Ukrajina tvrdi da je ruski ministar obrane imao srčani udar. Ukrajina tvrdi da je ubila još jednog ruskog generala. Rusima koji šire lažne vijesti o dužnosnicima u inozemstvu prijeti kazna zatvora do 15 godina. Grad Herson više nije pod čvrstom kontrolom Rusa- U Ukrajinu su stigli projektili, strojnica i oružje iz Njemačke.

8:45 Američki predsjednik sastaje se s poljskim

Američki predsjednik Joe Biden u subotnjem govoru u Poljskoj istaknut će da se slobodni svijet protivi ruskoj invaziji na Ukrajinu i poručiti da su velika gospodarstva jedinstvena u stajalištu da se Vladimir Putin mora zaustaviti, najavila je Bijela kuća. U važnom govoru u Poljskoj Biden će u subotu istaknuti združene napore slobodnog svijeta u potpori ukrajinskom narodu, Rusiju će pozvati na odgovornost za brutalni rat (koji je počela u Ukrajini) i braniti budućnost sazdanu na demokratskim načelima, objavila je Bijela kuća. Biden i Duda održat će privatni sastanak i očekuje se da će razgovarati i o spornim borbenim zrakoplovima za Ukrajinu. Washington, koji želi izbjeći izravan kontakt s Rusijom, odbacio je ponudu Varšave da vlastite zrakoplove ruske proizvodnje MiG-29 kojima su ukrajinski piloti vični upravljati, premjesti u američku bazu u Njemačku i da se od tamo otprave ukrajinskoj vojsci za pomoć u obrani od ruske invazije.

8:40 WHO: U Ukrajini je zabilježeno preko 70 napada na bolnice, oteti su zdravstveni radnici

U Ukrajini je bilo više od 70 napada na bolnice, vozila hitne pomoći i liječnike, a broj se povećavao svakodnevno, kaže Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

8:30 Britansko ministarstvo obrane: Rusija će i dalje bombardirati, ne žele izgubiti još više ljudi

Ministarstvo obrane Velike Britanije je objavilo novo obavještajno izvješće o ratu u Ukrajini. Pišu da Rusija i dalje opsjeda niz velikih ukrajinskih gradova uključujući Harkov, Černihiv i Mariupolj. Ruske snage nisu spremne poslati pješaštvo u gradove, radije se oslanjaju na neselektivno korištenje zračnog i topničkog bombardiranja u pokušaju demoralizacije obrambenih snage, ističu. “Vjerojatno će Rusija nastaviti granatirati urbana područja jer želi ograničiti svoje već značajne gubitke, po cijenu daljnjih civilnih žrtava”, piše u izvješću.

7:30 Zelenski: Nanijeli smo značajne gubitke ruskim snagama

U svom noćnom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je njegova zemlja nanijela značajne gubitke ruskim snagama. “Tijekom prošlog tjedna, naše herojske vojne snage nanijele su velike gubitke neprijatelju”, rekao je Zelenski i dodao da je ukupno 16.000 ruskih vojnika ubijeno. S druge strane, Rusija tvrdi da je 1.351 ruski vojnik poginuo na ratištu u Ukrajini.

7:10 Ukrajinci: Srušili smo 3 ruska aviona i 3 bespilotne letjelice

U svom jutarnjem izvještaju Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine kaže da ukrajinske trupe nastavljaju odbijati napade ruskih snaga na glavni grad Kijev. Ukrajinska vojska priopćila je da su ruske snage imale poteškoća s angažiranjem kvalitetnog osoblja i podmirivanjem gubitaka pretrpljenih tijekom invazije, dijelom zbog utjecaja međunarodnih sankcija. Stožer tvrdi i da je ruska oprema u lošem tehničkom stanju zbog ranijeg nemara i dugotrajnog skladištenja. To utječe na sposobnost Rusije da održi potreban tempo i postigne konačni cilj rata, navodi se u priopćenju. Međutim, to nije spriječilo Rusiju da nastavi s napadima i zračnim napadima te nanosi štetu ukrajinskim snagama, dodaju. U izvještaju se navodi i da je Moskva razmjestila maksimalan broj jedinica na teritorij Krima i uz područja Hersonske, Zaporoške, Mariupoljske i Donjecke regije, kako bi suzbila otpor stanovnika. U oblastima Donjecka i Luganska ukrajinske snage su odbile ruske napade i uništile 8 tenkova i 11 vojnih vozila, kaže ukrajinski stožer i navodi da su ukrajinske jedinice protuzračne obrane srušile 3 zrakoplova i 3 bespilotne letjelice koje pripadaju Rusiji.

6:25 Bivši ruski predsjednik: Zapadne sankcije neće imati utjecaja na rusku vladu









Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a Dimitrij Medvedev izjavio je kako će zapadne sankcije konsolidirati rusko društvo, a ne izazvati nezadovoljstvo vlašću, prenosi Reuters. “Glupo je vjerovati da bi zapadne sankcije protiv ruskih poduzeća mogle imati bilo kakav učinak na moskovsku vladu”, rekao Medvedev u intervjuu ruskoj novinskoj agenciji RIA, nakon više od mjesec dana od početka napada Rusije na Ukrajinu te oštrih sankcija zapada.

6:20 Biden će danas održati važni govor

6:20 Biden će danas održati važni govor

Američki predsjednik Joe Biden danas će održati važni govor u kojem će govoriti o težini situacije, kažu iz Bijele kuće. Očekuje se da će govoriti o utjecaju rata u Ukrajini na svijet i iznijeti svoje prognoze. Biden je danas u Varšavi, gdje će se susresti i s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom.









6:15 Ukrajinski gradovi pod sirenama

Sirene za zračne napade oglasile su se u brojnim gradovima diljem Ukrajine, javljaju lokalni mediji. Neki od gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu su Kijev, Čerkasi i Kropivnjicki u središnjoj Ukrajini, Zaporožje i Dnjepar na jugoistoku, Žitomir na istoku, te Harkov i Sumi u sjeveroistočnim regijama Ukrajine. 6:10 Rusi gube Herson? Herson, prvi veći grad koji su ruske snage zauzele tijekom invazije na Ukrajinu, teritorij je za koji se vode borbe između ukrajinskih i ruskih snaga, rekao je američki vojni dužnosnik novinarima, javlja BBC. Ukrajinci pokušavaju vratiti Herson, a mi tvrdimo da je Herson zapravo teritorij za koji se vode borbe”, rekao je dužnosnik Pentagona. “Ne možemo točno potvrditi tko kontrolira Herson, ali poanta je u tome što se čini da on nije tako čvrsto pod ruskom kontrolom kao prije”, dodao je anonimno dužnosnik. 6:00 Velika Britanija s dva milijuna funti financira nabavu hrane za Ukrajinu

Velika Britanija je objavila u petak da će s dva milijuna funti financirati nabavu hrane za područja Ukrajine koja su okružena ruskim snagama, na izravan zahtjev ukrajinske vlade. U nešto više od mjesec dana od početka napada Rusije na Ukrajinu, ruske trupe nisu uspjele zauzeti ni jedan veći grad no pod stalnim su topničkim i zračnim napadima. Najgore je pogođen lučki grad Mariupolj, u kojemu je 400.000 stanovnika pod opsadom od prvih dana rata. Vjeruje se da su deseci tisuća ljudi u njemu bez pristupa hrani, struji i grijanju. Britanija će u Ukrajinu poslati 25 kamiona suhe hrane, konzervirane robe i vode, koji će biti prevezeni cestom i željeznicom iz skladišta u Poljskoj i Slovačkoj, do najugroženijih ukrajinskih gradova.”Potrebe na terenu su očite, s toliko ljudi koji su zarobljeni u podrumima, bez pristupa hrani ili vodi”, istaknula je Alice Hooper, savjetnica za humanitarna pitanja britanskog Ministarstva vanjskih poslova. “Radimo s partnerima na granicama kako bismo osigurali da nužne zalihe što prije stignu iz Ujedinjenog Kraljevstva do mjesta gdje su najpotrebnije”, dodala je.

6:00 Ukrajina: Ruski ministar obrane imao srčani udar

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu imao je srčani udar, tvrdi savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Anton Geraščenko. “Njegov srčani udar dogodio se nakon Putinova oštrog ukora za potpuni neuspjeh invazije Ukrajine. Trenutno je na rehabilitaciji u Glavnoj vojnoj kliničkoj bolnici”, naveo je.

6:00 Rusi tvrde da je “prva faza rata završena”

SAD poručuje da su Rusi stali i ukopavaju se pred Kijevom, Britanci tvrde da će se Putin “zadovoljiti” s Donbasom