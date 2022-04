‘NE BOJIM SE PUTINA’ Zelenski grmio: ‘Vratit ćemo sve u jednom dahu, sve te okupirane teritorije!’

Ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski održao je konferenciju za novinare u stanici podzemne željeznice.

Upitan želi li još uvijek sastanak s Vladimirom Putinom i misli li da bi sastanak bio koristan, Zelenski kaže:

“Od samog početka inzistirao sam na pregovorima s čelnikom Ruske Federacije jer smatram da sastanci preko posrednika neće dati dati željeni učinak. Ovaj rat može zaustaviti onaj tko ga je započeo”, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik također je pozvao na sastanak s Putinom kako bi se okončao rat, rekavši kako se ‘ne boji sastati s njim’ ako bi to značilo postizanje mirovnog sporazuma između dva naroda.

Od Zelenskog je zatraženo da podijeli svoju ocjenu planova Moskve da zauzme regiju Donbas na istoku Ukrajine.

Rekao je: “Sve što Rusi probiju, mi ćemo vratiti, Ovo nije pitanje 20 do 30 godina… ovo će biti pitanje da imamo oružje. Vratit ćemo sve u jednom dahu, sve te okupirane teritorije.”

Zelensky press conference takes place in the subway station. The reality becomes even more surreal, yet it also shows – everything is possible if you want. There is no any reason not to held a president press conference because of the war. pic.twitter.com/I2VW6XgE3k

— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) April 23, 2022