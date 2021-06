GRAĐANI PLAČU ZBOG KIM-JONG-UNA! ‘Smršavio je, zabrinuti smo za njegovo zdravlje’

Nekoliko kanala u Južnoj Koreji objavilo je snimke Kim-Jong-una na kojima je jasno vidljivo da je “veliki vođa” rapidno smršavio.

To je, međutim, dovelo do velike brige među stanovnicima njegove zemlje, no o predsjednikovu zdravlju u Južnoj Koreji je zabranjeno javno diskutirati, pa je snimka jednog građanina Pjongjanga u kojoj zabrinuto kaže kako zbog gubitka kilograma omiljenog vođe mnogi tuguju i plaču.

Za zdravlje Kim-Jong-una tamošnje je stanovništvo zabrinuto od prvoga dana njegova ustoličenja kada se počeo nekontrolirano debljati, pa se nagađalo kako boluje od dijabetesa, gihta i slično. Sada kada je te nakupljene kilograme opet izgubio, ponovno se pojavio strah da je ovo naglo mršavljenje posljedica oboljenja.

