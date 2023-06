SVAĐA U SABORU ZBOG SLUČAJA ZAMBIJA! Pljušte uvrede: ‘Kekin ispričala toliko bljuvotina, još ne vjerujem’, ‘Sram vas može biti!’

Autor: Mia Peretić

Zbog blagdana Tijelova, koji je u četvrtak, 8. lipnja, Hrvatski sabor ovaj tjedan zasjeda od ponedjeljka do srijede. Danas će zastupnici raspravljati o izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2022. godinu.

Ured je u toj godini obavio 195 revizija, te započeo obavljanje 18 revizija koje će biti završene u 2023. Ukupno je u svim revizijama obavljenim u 2022. za sve utvrđene nepravilnosti i propuste subjektima revizije dano 2.300 naloga i preporuka kako bi se njihovo poslovanje uskladilo s propisima te povećala učinkovitost upravljanja javnom imovinom.

Na početku sjednice predsjednik Sabora Gordan Jandroković podsjetio je kako je današnji datum vrlo važan u povijesti Sabora.





“5. lipnja 1848. za hrvatskog bana je ustoličen Josip Jelačić. Započeo je poseban saziv Sabora izabran putem javnih izbora, mogao je glasovati svaki ‘domovine ove sin ako je pismen i ako je navršio 24 godine’, u sabor su ušli Gaj, Šokčević, Kukuljević Sakcinski, Mažuranić. Tijekom zasjedanja u lipnju i srpnju donesene su odluke o ukidanju kmetstva, Sabor je potvrdio odluku o prekidanju odnosa s Ugarskom, bio je to prvi sabor koji je zasjedao na hrvatskom jeziku”, rekao je uvodno Jandroković.

Krenulo je iznošenje stajališta po klubovima zastupnika, prvi je na redu Nikola Grmoja (Most).

“Izražavan nezadovoljstvo jer imamo jako malo točaka u dnevnom redu, a niz zakonskih rješenja opozicije, puno iz kluba Mosta, ostaju neraspravljene, imamo interpelaciju o odnosu Vlade i banaka koje ne daju na uvid. Bilo bi dobro da ste to stavili na raspravu jer bi ti bio dodatan poticaj da građani tuže banke. Ispod medijskog radara provukla se zastrašujuća izjava Fuchsa koji je pozvao policiju da me valjda uhiti. Zbog konferencije za medije koju sam držao u blizini škole u Podstrani, s obiteljskom kućom i maslinom u kadru, pazeći da škola i djeca ne budu u kadru. Umjesto da ispita zašto je ravnateljica škole, članica HDZ-a, dala otkaz učiteljici s 20 godina staža, doktorici znanosti, zašto su joj dali izvanredni otkaz, on prijeti policijom. To nije sve, čujem da se pročelnik za školstvo splitsko-dalmatinske županije hvali da će biti dignute kaznene prijave, to me podsjeća na neka mračna vremena. Prijeti se onima koji upozoravaju na otkaz učiteljici jer je prijavila vršnjačko nasilje u razredu, roditelji su stali iza nje. Nisu slali djecu u školu jedan dan. Kaže Fuchs, policija treba reagirati zbog Grmojinog mitinga, sada su konferencije za medije mitinzi. Nije problem stranačko porobljavanje odgojno-obrazovnog sustava?”, pitao je Grmoja s govornice.

Bartulica: Što Vlada čeka sa zahtjevom za ratnu odštetu?

Stephen Nikola Bartulica iz Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorio je o hrvatskoj vanjskoj poltici.

“Lijepo je vidjeti povijesnu hrvatsku zastavu, ona simbolizira ono o čemu ću govoriti. Geslo koje koristim za hrvatsku vanjsku politiku je ‘Croatia first’. Kako bi to trebalo izgledati? U odnosima sa Srbijom, zašto hrvatska Vlada čeka da podnese zahtjev za ratnu odštetu. Izravna ratna šteta iznosi oko 30 milijardi eura, čak i preko 40 milijardi eura. Imamo novu presudu protiv Stanišića i Simatovića, postupak je trajao preko 20 godina, Haaškom tribunalu je toliko trebalo, imamo novu osnovu da tražimo od Srbije da prizna odgovornost i isplati novac, pozivam Plenkovića da se ne skriva iza poznatih floskula”, rekao je Bartulica.

Zekanović bi provjeravao spolove u Saboru

Zatim je za govornicu došao Hrvoje Zekanović, nezavisni zastupnik i govorio o rodnoj ideologiji.









“Da je kojim slučajem 1848. govor bi započeo ovako: “Preuzvišeni gospodine grofe i bane, presveti velemože, slavni stališi”, no, ipak je 2023. godina i možda bi pozdrav trebao izgledati ovako: “Poštovane kolegice, kolege, kolegice zastupnice koji će sutra biti kolege ili poštovani kolege koji ste postali kolegice” ili da uvedemo rodno neutralno pa da pozdravljamo s “poštovana saborska publiko”. Rod je postao fluidan, Sabor bi trebao redovito ispitivati rodno stanje zastupnica i zastupnika, to se očito može promijeniti. Imamo čak problem a to je da imamo famoznu spolnu kvotu, gdje jedan spol ne smije biti zatupljen s manje od 40 posto na izborima, netko se onda može registrirati kao drugi spol. Spol se, prema nekima, mijenja, no medicina je rekla drugačije. Ovome moramo voditi računa, ja se obratim Grbinu a on je zapravo kolegica Grbin. Volio bih da prije svake rasprave naglasi u kojem svojstvu govori. To nije izmišljena priča nego ideologija koju gura SDP i Možemo kao neuspjeli pobačaj SDP-a. Vrijeme je tako čudnovato da je čak u Zagrebu za naj osobu godine izabrana gospođa Čavajda, imala je veliki životni problem i riješila ga je na svoj način. No, zašto je stvarno zaslužna? Neke stranke kao Možemo parazitiraju na takvim ljudima i manipuliraju, ta osoba koja je žena godina u Zagrebu je izmanipulirana od stranke SDP i Možemo. Ona je svoj problem riješila na meni neprihvatljiv način. Svaki čovjek je jednako vrijedan, no svako ponašanje nije”, rekao je Zekanović.

Buknula žestoka svađa: ‘Kekin ispričala toliko bljuvotina’

Marko Milanović Litre se u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista obrušio na Možemo zbog slučaja Zambija i izazvao burnu svađu.

“Dobio sam jutros jedan video koji je bio na društvenim mrežama, od strane kolegice Kekin, toliko bljuvotina je ispričala u pet minuta da je teško povjerovati. Tvrdila je da sam sedam mjeseci huškao o ljudima koji su bili u Zambiji. Neću se ispričati. Što se događalo kada se raspravljalo o tome? Gdje je bio Možemo? Niste sudjelovali na odborima, nije vam bilo politički prihvatljivo. Tomašević se oglasio da ne želi politizirati, a sada vam je cilj skupljati političke bodove na tu temu. Benčić je upozoravala medije da se oko toga ne radi drama. Sustav je pokazao da međunarodno posvajanje ne funkcionira. Njihova politizacija ide te mjere da su osobi koja je prekinula ljudski život dali nagradu na za Zagrepčanku godine. To Možemo politizira. No, tu su i vladajući, HDZ je napravio niz grešaka, ne znamo koliko je djece posvojeno, je li svako to dijete sigurno i kako je došlo u Hrvatsku. U sedam mjeseci postoji velika ljubav između HDZ-a i Možemo, bilo to preko Grlića Radmana, a Plenković šalje svoje diplomate da rješavaju situaciju u Zambiji. No, onda uzmimo u obzir da su članovi Možemo preko diplomatskih puteva preveli djecu u Zambiju. Što ćemo s tri para koji nisu u registru posvojitelja?” pitao je pa zaredao povrede poslovnika od Sandre Benčić, Anke Mrak Taritaš i Dalije Orešković.









“Ovo je uvreda građanima, napadate ih šest mjeseci. Mi smo kao stranka predložili zakonodavne izmjene, vi ste osobno napadali, sramite se i sramim se što dijelim sabornicu s vama”, poručila mu je Sandra Benčić.

“Svatko treba dobro razmisliti i ne koristiti djecu za svoju političku agendu, to ne služi na čast nikome”, rekla je Mrak Taritaš.

“Drage kolegice, nitko ne iskorištava u političke svrhe, vi ste to radili u slučaju Čavajda”, odvratio im je Milanović Litre i sablaznio Daliju Orešković.

“Nečuveno je što se događa u Saboru, koristiti govornicu za progon ljudi koji su posvojili djecu jer vam ne paše rod u kojem su rođeni i zastrašivanje žena koje su željele pobaciti”, rekla mu je.

No, tu nije bio kraj, svađa se nastavila.

“Vama nije jasno što znači sloboda govora, bili smo svjedoci hapšenja ljudi zbog izgovorene riječi, a vi to želite u Saboru, sram vas može biti!”, poručio je Milanović Litre pa se uključio i Željko Sačić.

“Kolegice se ponašaju se na isključiv način, neuspješno manipuliraju, mi ukazujemo da pravni poredak RH je prekršen, to je suština priče”.

Orešković mu je odgovorila da je monstruozno da se ide u zastrašivanje i preispitivanje posvajanja djece koja su godinama integrirana u društvo.

Benčić: Svi koji gradite politiku na mržnji, izgubit ćete

Zatim je na iznošenje stajališta krenula Sandra Benčić i ponovno odgovorila desnici.

“Nije problem kada s govornice govorimo o različitim stajalištima spram određenih politika. Svi smo se slagali da je zakonodavni okvir međunarodnih posvojenja nedostatan. Zato smo predložili izmjene zakona da se to ne bi ponovilo. Prozivanje građana zbog privatnih situacija i odluka imenom i prezimenom je huškanje, hajka i linč. Svima vam poručujem da građani ne honoriraju mržnju, honoriraju nadu i vjeru u ljude te da ih se kao građane štiti. Svi koji gradite svoju politiku na mržnji i strahu, izgubit ćete!”.

‘Možemo zna da bez SDP-a ne dobiva više od tri zastupnika kad pređe Lučko’

Marin Miletić se javio s povredom poslovnika.

“Benčić se postavlja da govori u ime građana Hrvatske, a zna da bez SDP-a ako prođe Lučko ne može dobiti više od tri zastupnika”, rekao je.

Hrvoje Zekanović tražio povredu poslovnika

“Slažem se s Benčić kad kaže da građani ne honoriraju mržnju nego nadu i zato je Možemo u oporbi i bit će zauvijek”, zaključio je.