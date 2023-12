Svađa u Saboru, razotkriven Banožićev zadatak: ‘Anušić je dokaz za to’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hrvatski sabor raspravlja prijedlog o sudjelovanju Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Poljskoj te u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj i Bugarskoj.

Osim toga raspravlja se i prijedlog sudjelovanja naših vojnika u misijama potpore miru “NATO misiji u Iraku” i “Sea Guardian” u Sredozemlju, u operaciji koalicijskih snaga „Inherent Resolve” te u operacijama EU “EUNAVFOR – Atalanta” i “EUNAVFOR Med Irini”.





Uz to, raspravit će i prijedloge odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga RH na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a te o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Novog modela snaga NATO-a u 2024. godini.

Buknulo i prije početka: Kako ćemo se mi Hrvati braniti?

Očekivano, čak i prije rasprave, podigle su se tenzije u Saboru. Prvi je stanku tražio Željko Sačić (Hrvatski suverenisti), a svađa je buknula nakon što je SDP-ovac oprao HDZ zbog trenutno idiličnih odnosa između predsjednika Milanovića i novog ministra obrane, konstatiravši da je ‘Banožić očito imao zadatak’.

Sačić je s govornice galamio kako javnost mora znati za složenost problema u kojima se Hrvatska nalazi.

“Moramo se osvrnuti na opasnosti za nacionalnu i vojnu sigurnost, posebno u duhu odbijanja američkog Senata za nova financiranja Ukrajine. Želimo da se ovo prenese Plenkoviću, paralelno s upućivanjem naše vojske u ozbiljne strane misije NATO-a treba podizati razinu spremnosti pričuvnih snaga i novačenja mladića koji su od 2008. izvan sustava vojne obuke. Ne znamo kada i gdje će članica NATO pakta biti napadnuta, kako ćemo se mi Hrvati braniti? To je odgovor koji tražimo odmah”.

Bauk: Banožić je očito imao zadatak

Zatim se za stanku javio Arsen Bauk i potaknuo niz reakcija HDZ-ovaca nakon što je primijetio promjenu na relaciji Pantovčak – MORH.

“Iako je u svijetu situacija sve složenija, sukobi sve veći, na relaciji Pantovčak – Ministarstvo obrane sukobi su sve manji. Predsjednik je i dalje isti, no imamo novog ministra pa je logičan zaključak da je problem bio u bivšem ministru obrane. To daje drugo svjetlo na ono što se prije događalo, kako je premijer Plenković branio bivšeg ministra kojem je zadatak očito bio da radi probleme s predsjednikom. Želim spomenuti i glasanje Hrvatske u UN-u o glasanju o primirju između Izraela i Hamasa. Imamo jednu mirovnu misiju koja je u tom dijelu svijeta, u Iraku. Zanima me postoje li sigurnosne provjere i jesmo li izloženiji prije nepotrebnog istrčavanja u društvo 14 velesila poput Fidžija, umjesto da smo se držali uz suzdržane saveznike u EU”, rekao je i razbjesnio Andru Krstulovića Oparu i još ponekog HDZ-a.

HDZ-ovci ljuti: Ne rugajte se!

“Bauk bagatelizira suverenu odluku Hrvatske da glasuje principijelno u skupštini UN-a, da zajedno s Češkom, Mađarskom i SAD-om bude licemjerne odluke u kojoj se tražilo zaustavljanje rata ne zaustavljajući agresora, Hamas. Ne rugajte se toj odluci”, povikao je.









Bauk ga je provocirao rekavši mu da je izrazio zabrinutost zbog sigurnosti naših vojnika u tom dijelu svijeta, a što se tiče tih 14 zemalja, to je čak manje od rejtinga Mosta, koji HDZ također bagatelizira.

“Vlada savjesno vodi vanjsku politiku za razliku od vas i vašeg glasovanja, da se ne sjećamo Lex Perkovića kada ste cijelu EU okrenuli protiv nas”, poručio je Bauku drugi HDZ-ovac, Nikola Mažar.

Fajt i u replikama: Tko je lansirao dron na Zagreb?

Zatim je državni tajnik u MORH-u, Zdravko Jakop, predstavio prijedloge odluka o slanju vojnika u misije NATO-a, a u replikama je također došlo do svađe.

Sačića je zanimalo razmišlja li se o vojnom roku.

“Svjesni smo da se baza prazni i da ju moramo popuniti”, rekao mu je nedefinirano državni tajnik. Zatim je replicirao Nino Raspudić (Most), koji je ponovno pokrenuo pitanje drona koji je pao u Zagrebu.









“Godinu i devet mjeseci javnost nema odgovor na to pitanje, tko je uputio letjelicu, tko je odgovarao za propust i je li NATO nebo ojačano”. No državni tajnik nije želio ništa posebno dodati na tu temu čime Raspudić nije bio zadovoljan.

“Ovo je ozbiljna stvar i sve podsjeća na sovjetska vremena zataškavanja”. Ante Deur (HDZ) je Bauka i Raspudića nazvao suradnicima Pantovčaka.