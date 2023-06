‘Širite ljubav prema Srbima!’ Ćipe poludio zbog skidanja hrvatske zastave: ‘Netko ovo treba reći, suživot nije uspio’, Jeckov ga izludjela

Autor: Mia Peretić

Nastavlja se sjednica Sabora, na početku sjednice predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je kako će Sabor idući tjedan zasjedati od ponedjeljka do srijede, a u posjet dolazi i predsjednica EU parlamenta, koja će se Saboru obratiti u utorak u 10 sati.

Zatim je krenulo iznošenje stajališta po klubovima zastupnika.

Marin Miletić (Most) govorio je kakvu Hrvatsku želi.





“Prije par dana sastanak u Bruxellesu ministara na razini cijele EU, navodno su ih lomili ih 12 sati na sastanku, i nakon toga su potpisali prijedlog nacrta ugovora o migrantima, koliko će kvota svaka država morati ispuniti. Prema informacijama koje imam, pisalo je da će države plaćati penale ako odbiju. Nije problem ako odlučimo koliko nam treba različitih radnika. Želim da se to odluči u Hrvatskoj, a ne neki birokrati. Ne želim Hrvatsku na daljinski Bruxellesa, već onu u kojoj odlučuje demokratski izabrana vlast”, rekao je Miletić.

‘U pošta kasni, a malo fali da prodaju kruh i mortadelu’

Emil Daus iz Kluba zastupnika IDS-a požalio se na Hrvatsku poštu.

“Hrvatska pošto, hrvatska možda jesi, ali pošta nisi. U Istri ljudima dolaze računi s velikim zakašnjenjem. Na neke račune koji ne dolaze na vrijeme dolaze zatezne kamate. Određenom broju građana poštom stiže socijalna pomoć. Zemljo, otvori se. Građani na terenu mi ukazuju da kako pošta kasni, kasne i pozivi na ročišta, specijalističke preglede, dođe nakon termina na koji su pozvani. Rok dostave s kašnjenjem od 15 dana je previše. U Novigradu početkom lipnja je jednoj tvrtki poštar stigao nakon 53 dana. Ne zanima nas što se u vašim uredima prodaje svašta, nedostaje samo kruh i mortadela, zanima nas zašto se na bavite poštom. Ako je problem odlazak poštara, smislite da imaju dostojanstvena primanja. Jer ovo je nedopustivo, to mijenjajte hitno”, rekao je.

Mlinarić: Suživota nema, zastava nije krpa

Stipo Mlinarić održao je vatren govor u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, potaknut skidanjem hrvatske zastave u Kninu.

“Branitelji s Mitnice, Hrvoje Džalto i Ivica Ivanika, ne znam znate li tko su ti dečki. To su dva hrvatska branitelja, cijelo vrijeme opsade Vukovara su noću išli na vodotoranj da bi digli hrvatsku zastavu”, rekao je i pozvao sve zastupnike da pažljivo slušaju, posebno oni iz HDZ-a.

“15 500 ljudi je poginulo da bi Tuđman digao zastavu u Kinu, zastava nije komad krpe. Što smo dočekali 2023.? Da nam skidaju zastavu oni koje smo potjerali s puškom u rukama, bandite koji su se pobunili protiv Hrvatske. Što su birači HDZ-a napravili ljudima koji su potjerali tu bagru? Uzeli su glasačke listiće i vratili ih natrag. Netko ovo treba reći, suživot nije uspio. Jer ste vi iz HDZ-a trgovali s njima od Sanadera do Plenkovića, odgovorni ste za dijete koje je dobilo batine od mrcine od 3o godina. Odgovorni ste što su ove isti dan pustili iz pritvora. I onda izađe Medved pa kaže da će to riješiti, a oni već pušteni iz pritvora. Propao vam je vaš plan suživota jer ga nikada niste ni imali. Pozivam Fuchsa da po hitnom postupku da otkaz profesoru iz srednje škole iz Zagreba koji godinama piše bljuvotine na Facebooku. Evo što je pisao: “Ovako su se ljubili dečki na Ovčari ako je četnik dao naređenje, nije im pomagalo al’ su barem imali zadnji se*s”. Takvi ljudi obrazuju našu djecu. On mora dobiti zabranu da radi, tako su trebali dobiti i svi abolirani četnici, da ne mogu raditi u javnoj i državnoj upravi. Doveli ste ih u Sabor, ljude koji bili topdžije po Baranji, a 3500 branitelja se ubilo. Ti su ljudi digli ruku na sebe zbog nepravde. Neka Fuchs pošalje inspekcije u sve škole gdje djeca uče po srpskom programu, niti jedno dijete ne ide u Hrvatsku. Vode ih u Srbiju na ekskurzije. Ti ljudi nisu prihvatili Hrvatsku. Od koga će je prihvatiti? Od Dragane Jeckov? Suživota nema jer ga nikad nisu htjeli!”, vikao je Mlinarić.









U sličnom tonu govorio je i Suverenist Marijan Pavliček. I on se osvrnuo na skidanje zastave u Kninu.

“Najžalosnije da su u svemu hrvatske službe zakazale. Ove pojave ne bi bile vidljive da pojedinci nisu pisali na društvenim mrežama. Kada bi čekali reakciju hrvatskih službi, od svega ne bi bilo ništa. Imali smo slučaj policajaca u dvije policijske uprave s dvojnim državljanstvom koji su se odzvali pozivu Republike Srbije na vojnu regrutaciju. Prije par tjedana imali smo slučaj Snežane Šević, profesorice koja je dobila nagradu za prosvjetu, a u doba okupacije u Borovu Selu pisala je gnjusne laži o braniteljima. Fuchs joj nije povukao nagradu. Prije dva tjedna smo imali transparent na ćirilici u Vukovaru, nitko od službe nije reagirao. Kod nas smo imali prije par dana skidanje hrvatske zastave u blizini Knina, tada je MUP reagirao. Isti se danas brane sa slobode, možda jer im je otac u bliskoj vezi s HDZ-ovcima tamošnje županije? Službe ne reagiraju, je li to zbor ruku SDSS-a?”, pita se Pavliček.

Buknula svađa Jeckov i Mlinarića: Poznati ste da širite ljubav prema Srbima!

Dragana Jeckov iz SDSS-a na kraju svog iznošenja stajališta odlučila je odgovoriti pojedinim zastupnicima, što je dovelo do žestoke polemike.









“Postoji mala manjina glasnih ljudi koji jedino znaju sijati mržnju protiv srpske zajednice, sijati mržnju putem Facebooka i ove govornice”, poručila je, na što je odmah skočio Mlinarić.

“Kolegica Jeckov je vjerojatno mislila na mene, ja govorim istinu, vi ste posijali mržnju devedesetih, do danas je ta mržnja u ljudima koji su digli oružje protiv Hrvatske, vi to znate”, rekao je.

“Jeckov vas nije izrijekom spomenula, dobivate opomenu, to nije povreda poslovnika”, intervenirao je Jandroković.

“Ne znam zašto se Mlinarić prepoznao, široj javnosti je poznat kao čovjek vrlo miroljubiv, koji širi ljubav prema Srbima isključivo”, opet mu je odgovorila Jeckov.

“Ja sam širio ljubav i kada sam kalašnjikov držao u ruci i pucao, ljubav prema svojoj domovini, nažalost napao nas je vaš narod, niste se suočili s prošlosti do danas, ni vi ni vaši Srbi”, vikao je opet Mlinarić Ćipe.

Na kraju je zaradio opomenu.

Uskoro opširnije…