RUS KOJEM SE OD SVEGA POVRAĆA! Zaziva pobjedu Ukrajine i pad Putina: ‘Shvaćaju da ćemo svi biti odgovorni za zločine protiv čovječnosti’

Autor: Dnevno.hr

Šahovska legenda, Gari Kasparov, ruski disident i žestoki protivnik Putina, gostovao je u Newsnightu televizije N1 gdje je govorio o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Kasparov je odgovarajući na pitanje koliko su Rusi svjesni događanja u njima susjednoj zemlji, rekao da neki mogu naći alternativne izvore informiranja, ali da većina ljudi gleda televiziju na kojoj je samo propaganda.

“Kad sam to vidio, došlo mi je da povraćam jer dolazi do ogromnog ignoriranja činjenica. Iako mnogi mogu doći do pravih informacija, radije žive u neznanju. Mislim da mnogi Rusi prepoznaju da je naša zemlja sada na krivoj strani povijesti i shvaćaju da ćemo svi biti odgovorni za zločine protiv čovječnosti koji se čine ovih dana”, rekao je Kasparov istaknuvši kako Rusi ne mogu ni prosvjedovati protiv Putina, kaže, jer se radi o čvrstoj diktaturi i on ima dovoljno resursa na raspolaganju da potisne bilo kakav ustanak.





“Promjene u Rusiji će nastupiti nakon ukrajinske pobjede i kad se Rusija oslobodi protiv Putinovog fašizma, a slom će biti kombinacija vojne pobjede i ekonomskog sloma koji je posljedica sankcija i nadamo se da će se ljudi u Rusiji okrenuti demokraciji kad vide da nema nikakvog drugog izbora”, rekao je Kasparov.

Kaže i da je malo vjerojatno i da će Putin upotrijebiti nuklearno oružje. “Odluka o uporabi nuklearnog oružja nije samo na Putinu, nego i na drugima u zapovjednom lancu. Čisto sumnjam da ruski generali i admirali koji su bogati jer godinama kradu iz ruskog proračuna, iako nemaju ništa protiv ubijanja Ukrajinaca, ne žele ubijati sebe. Dok god slobodni svijet bude pokazivao snagu ja vjerujem da će svaka Putinova naredba, ako ju on izda, o korištenju nuklearnog oružja biti sabotirana”, rekao je Kasparov.