NAKON OPTUŽBI ZA TRGOVINU LJUDIMA, VUČIĆ ZAGRMIO: ‘Srpskoj djeci ste govorili da za njih pravite nešto pa ste pravili studio Velikog brata i otimali pare’

Autor: L.B.

Nakon što su udruženi sindikati Sloga u Srbiji upozorili na nedostojne uvjete u kojima žive vijetnamski i kineski radnici koji rade na izgradnji kineske tvornice guma u Zrenjaninu te nakon što su zatražili od Uprave za strance srpskog MUP-a i Policijske uprave u Zrenjaninu da, u suradnji s Inspekcijom rada, odmah provedu kontrolu boravka svih radnika angažiranih na izgradnji kineske tvornice, pod sumnjom da su radnici u robovlasničkom odnosu te da su im oduzete putovnice, u petak se na tu temu očitovao i prozvani predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Na pitanje zna li se istina o tome što se događa s radnicima koji rade na izgradnji tvornice kineske tvrtke Shandong Linglong Tires u Zrenjaninu, Vučić je odgovorio da se protiv svake kineske kompanije u Srbiji vodila hajka, što je i sada slučaj, kao i da ne razumije takvu vrstu hajke, upitavši je li smisao da se otjeraju investitori iz zemlje.

Dodao je da je inspekcija izašla na teren, odnosno otišla u Zrenjanin, i ako je utvrdila da su uvjeti loši, oni će uvjete popraviti te da će država nastojati pomoći svima, ali da investitore neće tjerati.

Uzeli im putovnice, prijete im, a Vučić sve nazvao hajkom

“Tri i pol godine smo doslovno po cijelom svijetu jurili i molili da pronađemo investitore za Železaru, koju su nam Amerikanci ostavili za jedan dolar, koja nije radila, nije doprinosila BDP-u. Jedva smo uvjerili kineskog predsjednika, a sad tamo radi 5.500 ljudi, i Železara generira još toliko radnih mjesta, kod kooperanata koji rade sa njom. A, onda je krenula i kampanja i protiv Zidnjina, i to nije samo medijska kampanja, već djelomično medijsko-politička”, naveo je Vučić.

Na problem vezan za oko 750 Vijetnamaca i Kineza koji grade tvornicu kineske tvrtke Shandong Linglong Tires nedavno su upozorili novinari Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE) te u reportaži ukazali da čekaju zimu u nehigijenskim uvjetima, da su im putovnice uzeli poslodavci iz Kine te da bi se željeli vratiti kući.

Međutim, u međuvremenu je angažirana privatna zaštitarska tvrtka, čiji zaštitari novinarima ne dopuštaju ulazak u radnički kamp iz kojeg su nekoliko dana ranije, u javnost izašle slike nehumanih higijenskih i stambenih uvjeta. Jedan od Vijetnamaca koji je razgovarao s novinarima izložen je prijetnjama, pa su ga aktivisti nevladinih udruga za ljudska prava preuzeli i smjestili na sigurno.

‘Šta hoćete, da uništimo investiciju od 900 milijuna dolara?’

“Svakog dana vidite patološku potrebu da progonimo one koji su nas spašavali i koji nas danas spašavaju”, rekao je Vučić i dodao da su Železara i Ziđin dvije od tri najveće izvozne kompanije iz Srbije.

Posljednje u nizu reakcija je pismo koje su u četvrtak Udruženi sindikati Srbije Sloga uputili Svjetskoj federaciji sindikata i zatražili pomoć u alarmiranju međunarodne javnosti i sindikata, pogotovo iz Vijetnama, da se uključe u pomoći radnicima angažiranima na gradnji kineske tvornice autoguma. U pismu se navodi da su “radnici na rubu životne egzistencije, vidno iznureni, prisilno zatvoreni, smješteni u objektima slabih uvjeta”, te da su im “oduzete putovnice pa se ne mogu slobodno kretati, niti vratiti svojim obiteljima”.









“Nema problema, poslali smo inspekciju. Nisam sasvim razumio ni potrebu slanja inspekcije, ali ministri Kisić Tepavčević i Momirović nisu mogli izdržati taj pritisak… Šta hoćete, da uništimo investiciju od 900 milijuna dolara, da Zrenjanin ne napreduje, da cijeli srednji Banat zatvorimo”, upitao je Vučić te ponovio da ne razumije smisao kampanje, dodajući da će, ukoliko je inspekcija ustanovila da su uvjeti loši, oni koji su radnike angažirali će ih morati popraviti.

Sindikati smatraju da se radi o ‘državnom projektu’

Međutim, udruženi sindikati Sloga sumnjaju da se radi o ‘državnom projektu’.

“Uz prešutnu dozvolu države Srbije radnicima su zaštitari zabranili razgovor s građanima, novinarima, aktivistima sindikata i nevladinim organizacijama koje im žele pomoći i saznati istinu” pod kojim uvjetima su dovedeni na rad u Srbiju i kakav im je status. Sindikati Sloga naglašavaju kako “postoji ozbiljna sumnja da su ti radnici žrtve trgovine ljudima u koju je umiješana država i njezino najviše vodstvo”.

“To što država i vlast ne reagiraju podgrijava naše sumnja da se radi o državnom projektu”, navode srpski sindikalci u pismu međunarodnom udruženju sindikata.









‘Srpskoj djeci ste govorili da za njih pravite nešto, pa ste pravili studio Velikog brata i otimali pare’

No, Vučić je istaknuo i da se svi brinu za vijetnamske radnike, no nitko za srpske.

“I, kraj priče. Ne razumijem čemu ta vrsta hajke. Da me uvjerite da ste zabrinuti za vijetnamske radnike? Znamo se dobro, niste brinuli o srpskim radnicima.. Srpskoj djeci ste govorili da za njih pravite nešto, pa ste pravili studio Velikog brata i otimali pare od toga… Niste zabrinuti za srpsku djecu, ali jeste za Vijetnamce… Pa, nemojte mene lagati i folirati, možda nekog drugog… “, rekao je Vučić.

Dodao je da će država nastojati pomoći svima, ali da neće tjerati investitore, jer je njihovo dovođenje izuzetno, “krvavo” težak posao, a u tome su najuspješniji, kako je naveo.

‘Neki, sedam, osam godina, 24 sata vode kampanju o meni’

“Ponosan sam i na ovu tvornicu, a to – pljunuti, izbaciti svakoga, a onda reći dajte nam plaće… Od čega, izvinite? Gledam sinoć na RTS, ”copy-paste” s N1 oko Linglonga… super, a onda dođete reći možemo li povećati plaće… Od čega?, zapitao je Vučić pa dodao da Srbija još mora otvoriti puno tvornica kako bi se mogla boriti s najrazvijenijim zemljama.

“O meni neki, sedam, osam godina, 24 sata vode kampanju o meni, izgovaraju što stgnu, ali ja nemam problem s tim. Imam cilj ispred sebe, važan, vidim stazu do tog cilja i ne zanima me čime me gađaju. To je put uspjeha”, zaključio je Vučić.

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) ukazala je na to da Ustav Srbije u svom članku 26. “izričito zabranjuje ropstvo, položaj sličan ropstvu i prinudni rad”, te da članak 17. Ustava “strancima jamči sva prava koja imaju i državljani Srbije”.