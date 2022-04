PUTINOVI KRVAVI ‘USKRŠNJI POKLONI’ Rusi raketirali Odesu: ‘Umrla je beba, to su gadovi!’. Amerikanci sutra dolaze u Kijev

Nastavlja se ruska invazija na Ukrajinu. Ukrajinski Volodomir Zelenski je objavio kako je napad na Ukrajinu tek početak i da Rusija planira napasti i druge zemlje. Usprkos objavama ruske vojske, britanske su obavještajne službe objavile kako se i dalje nastavljaju borbe oko lučkog grada Mariupolja. Ruski prorežimski medij jučer objavio, pa obrisao, da je u ratu poginulo preko 13.000 ruskih vojnika i da ih je još 7000 nestalo. EU je objavila plan za skidanje s ruske nafte i plina i ima devet molbi za građane. Pentagon je objavio novi paket vojne pomoći Ukrajini, težak je 800 milijuna dolara.

20:15 ‘U raketiranju Odese poginula beba’

Volodimir Zelenski je izrazio oštre riječi o današnjem raketnom napadu na južnoukrajinski lučki grad Odesu u kojem je poginulo najmanje pet, a ozlijeđeno 18 osoba. Rekao je da je danas Odesu pogodilo sedam projektila.

“Umrla je tromjesečna beba”, rekao je Zelenski. “Ubili su tromjesečnu bebu. Rat je počeo kada je ova beba imala mjesec dana. Možete li uopće zamisliti što se događa? Oni su gadovi. samo gadovi. Nemam druge riječi koje bih upotrijebio u ovom kontekstu. Oni su samo gadovi”.”

20:00 Zelenski: Blinken dolazi u Kijev

Zelenski će se u nedjelju sastati s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom koji dolazi u Kijev. Posjet, koji će uključivati ​​i američkog ministra obrane Lloyda Austina, bit će prvo službeno putovanje dužnosnika američke vlade otkako je Rusija započela svoju invaziju u veljači.

19:40 Ukrajina: Rusi “omeli” evakuaciju civila iz Mariupolja

Propao je novi pokušaj evakuacije civila u smjeru Zaporižja iz ukrajinskog grada Mariupolja koji je opkoljen i gotovo u cijelosti pod ruskom kontrolom, rekao je u subotu zamjenik gradonačelnika Mariupolja na Telegramu. Petro Andrjuščenko je rekao da se dvjestotinjak stanovnika tog lučkog i industrijskog grada na Azovskom moru počelo okupljati radi evakuacije kada ih je “rastjerala” ruska vojska. Neki su se zatim pod prisilom popeli u autobuse koji su išli u Dokučajevsk, mjesto pod ruskom okupacijom, 80 km sjeverno. “Ljudi nisu smjeli izaći iz autobusa”, istaknuo je gradonačelnikov zamjenik, dodajući da su Rusi opravdali promjenu rute pozvajući se na “pucnjavu (ukrajinskih) nacionalista na mjesto evakuacije”. “Rusi su još jednom omeli evakuaciju”, požalio se.

19:20 U Dnjipru se čula eksplozija

U istočnom gradu Dnjipru čula se eksplozija, javlja dopisnik Sky Newsa. “S naše pozicije u centru grada mogao se vidjeti dim kako se diže prema sjeveroistoku”, rekao je. Nije jasno što je trebala biti meta napada, ali lokalna uprava objavila je na svom Telegramu da je projektil pogodio polje u selu koje više nije naseljeno.

18:30 Zelenski i Johnson o vojnoj pomoći

Ukrajinski predsjednik Zelenski razgovarao je s britanskim premijerom Borisom Johnsonom o “novoj fazi” vojne pomoći, rekao je zamjenik šefa kabineta predsjednika. Govoreći na nacionalnoj televiziji u subotu, Andriy Sybiga rekao je da će najnovija pomoć uključivati ​​dostavu teškog naoružanja. Dodao je da su njih dvoje razgovarali i o daljnjoj financijskoj potpori Ukrajini.

18:00 Rusija: Istražujemo izvješća o britanskim specijalcima u Ukrajini

Rusko državno istražno tijelo priopćilo je da istražuje izvješće ruskih medija u kojem se navodi da su stručnjaci za sabotaže iz britanskih specijalnih snaga SAS raspoređeni u zapadnu Ukrajinu. Novinska agencija RIA Novosti citirala je ruski sigurnosni izvor koji je rekao da je oko 20 pripadnika SAS poslano u Lavov. Specijalna zračna služba osposobljena je za provođenje specijalnih operacija, nadzora i protuterorizma. Ruski istražni odbor rekao je da će pratiti izvješće medija. Britansko ministarstvo obrane nije imalo trenutni komentar, iako je Velika Britanija u više navrata govorila da neće poslati vojnike na teren u Ukrajini. Svaka moguća prisutnost snaga iz zemlje NATO-a u Ukrajini bila bi značajna, jer je Rusija upozorila vojni savez da ne stane na put invaziji.

17:00 Najmanje pet ubijenih u raketnom udaru na Odesu

Najmanje pet ljudi ubijeno je u udaru ruske rakete u Odesi, objavila je Ukrajina. Projektili su pogodili vojni objekt i dvije stambene zgrade u gradu, navodi se. Ukrajinski dužnosnici su rekli da su ruske snage ispalile najmanje šest krstarećih projektila, ali su većinu srušile ukrajinske snage.

#Ukraine 🇺🇦: for the first time since the start of the invasion Russian shelling hit a residential area of #Odesa, killing three civilians. pic.twitter.com/BQkmPy17ck

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 23, 2022