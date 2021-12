PROSVJED PRED TOMAŠEVIĆEVIM STANOM! Optužuju ga da je lagao i najavljuju novi prosvjed: ‘Kako je Tomica ukrao Božić’

Autor: L.B.

Roditelji koji se protive ukidanju mjere roditelj odgojitelj u srijedu navečer su se okupili pred stanom zagrebačkog gradonačelnika. Naime, organizatori prosvjeda su Facebook grupa ‘Majke odgojiteljice’ te ‘Inicijativa: Djeca su budućnost’.

Pred stanom Tomislava Tomaševića okupilo se desetak prosvjednika koji su nosili transparent na kojem piše “Spavaš li mirno, Tomica?”.

“Došli smo ovdje podsjetiti gradonačelnika na naš problem, došli smo ga pitati može li mirno spavati, ima li savjest zbog ukidanja naknade nama roditeljima odgojiteljima”, rekla je Ljiljana Dragić.

‘On je lagao’

“On je lagao u predizbornom vremenu. Računali smo da će on to poboljšati, odluka koju je poslao u javnu raspravu je potpuno suprotna onom što je obećavao u predizbornoj kampanji”, dodala je.

Došli smo da ga podsjetimo na naš problem da vidimo spava li mirno jer nam želi ukinti naknadu. Problematična je cijela odluka koja je poslana na raspravu jer je riječ o ukidanju, to je jedna od njegovih predizbornih laži, računali smo da će to poboljšati, ali ova odluka je totalno drugačija. Sastali smo se sa Dolenec, Tomašević, Klisović, oni nemaju nekakvu empatiju prema obiteljima i djeci oni će rezati ta 2,7 posto u proračunu, o onih 97 posto proračuna nitko ne priča” rekla je Ljiljana Dragić iz inicijative ‘Djeca su budućnost’.

Novi prosvjed: ‘Kako je Tomica ukrao Božić’

“Idemo kod svih jer nitko nije upućen u našu problematiku, oni govore da mjera nije uspješna a ima 30 posto trećerođene djece više. Pandemija je i prošle godine je bilo sklopljeno 1100 brakova manje, a mi smo mjera za trećerođeno i više djece. U subotu imamo novi prosvjed, advent, tema kako je Tomica ukrao Božić”, rekla je Ljiljana.

“Napad na majke i djecu je napad na obitelj, uništavanje obitelji. Pogotovo obitelji koje imaju najviše djece, to dolazi sa strane zla. On je mlad čovjek, pitao bih ga je li on svjestan da je instrument zla. U društvu postoje dobro i zlo. Uništavanje obitelji u društvu je od zla, a ne od dobra. Neka razmisli hoće li ostati instrument u rukama zla”, rekao je jedan od prosvjednika.