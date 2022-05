POČELA OPERACIJA SPAŠAVANJA BRANITELJA MARIUPOLJA: Zelenski hrabri naciju: ‘Ukrajini su heroji potrebni živi’. Rusija tvrdi da je pogodila pošiljke savezničkog oružja

Ukrajinska vojska objavila je u utorak da radi na evakuaciji preostalih vojnika iz njihovog posljednjeg uporišta u opkoljenoj luci Mariupolj, prepuštajući kontrolu nad tim gradom Rusiji. Evakuacija je vjerojatno označila kraj najdulje i najkrvavije bitke u ratu i značajan poraz za Ukrajinu. Mariupolj je u ruševinama nakon ruske opsade u kojoj je ubijeno više desetaka tisuća ljudi, tvrdi Ukrajina. Ukrajinsko ministarstvo obrane kaže da su 264 borca napustila čeličanu Azovstal i odvedena u područja koja drže pobunjenici koje podržava Rusija. Pedeset i tri teško ozlijeđena borca odvedena su u grad Novoazovsk, a još 211 u Olenivku, kaže zamjenica ministra obrane. Glavni stožer ukrajinske vojske kaže da su neki borci ostali zarobljeni u Azovstalu i da su napori za njihovo spašavanje u tijeku. Turski predsjednik Erdogan rekao je da Turska neće odobriti zahtjeve Finske i Švedske za pridruživanje NATO-u, optužujući ih za skrivanje terorista. Ruski predsjednik Vladimir Putinkaže da ulazak nordijskih država ne prijeti Rusiji, ali bi nova vojna infrastruktura na njihovom teritoriju izazvala odgovor. U međuvremenu, u Estoniji i Latviji održavaju se neke od najvećih vojnih vježbi NATO-a ikada na Baltiku.

12:10 Zelenski: Radimo na tome da momke vratimo kuću

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je započela operacija “spašavanja branitelja Mariupolja”, ali je dodao da će posao zahtijevati “diskreciju i vrijeme”. U video izjavi Zelenski zahvaljuje Crvenom križu i UN-u, kao i ukrajinskim vojnim i obavještajnim službama, za njihove napore da “naše momke dovedu kući”. “Ukrajini su potrebni naši ukrajinski heroji živi. To je naš princip”, kaže. Ukrajinsko ministarstvo obrane kaže da su 264 borca napustila čeličanu Azovstal u Mariupolju i odvedena u područja koja drže pobunjenici koje podržava Rusija.

12:00 Finski parlament danas glasa o zahtjevu za priključenje NATO-u

Finski parlament vjerojatno će danas glasati o zahtjevu za priključenje NATO-u, što će biti povijesna promjena finske obrambene politike izazvana ruskom invazijom na Ukrajinu.

11:30 Rusija: Pogodili smo pošiljke oružja

Ukrajinske zračne snage objavile su da je ruski krstareći projektil lansiran s mora tijekom noći pogodio infrastrukturne mete kod Lavova na zapadu zemlje, a Rusija je objavila da je uništila pošiljku američkog i europskog oružja, javljaju agencije. Zračne snage također su objavile da je ukrajinska protuzračna obrana oborila tri projektila. Po riječima regionalnog guvernera, pogođena je željeznička infrastruktura. Rusija napada prometna čvorišta i skladišta goriva u okolici Lavova u želji da oteža isporuke oružja. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njegove rakete pogodile i uništile američke i europske pošiljke oružja u regiji Lavova na zapadu Ukrajine.

11:15 Zelenski ima razgovore s njemačkim čelnikom

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izrazio je zahvalnost za njemačku pomoć nakon razgovora s kancelarom Olafom Scholzom. Rekao je kako su razgovarali o povećanim sankcijama Rusiji i izgledima za mir. Zelenski je također rekao da cijeni podršku zemlje, “uključujući i obrambenu”.

11:00 Lavrov: Ulazak Finske i Švedske u NATO neće napraviti veliku razliku

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da ulazak Finske i Švedske u NATO vjerojatno neće napraviti “veliku razliku” jer su dvije zemlje već dugo sudjelovale u vojnim vježbama saveza. “Finska i Švedska, kao i druge neutralne zemlje, već dugi niz godina sudjeluju u vojnim vježbama NATO-a”, rekao je Lavrov, prenosi Reuters. “NATO uzima u obzir njihov teritorij kada planira vojno napredovanje na Istok. Dakle, u tom smislu vjerojatno nema velike razlike. Pogledajmo kako se njihov teritorij koristi u praksi u Sjevernoatlantskom savezu.”

10:30 Ne zna se koliko je vojnika ostalo u čeličani

Vojska Ukrajine priopćila je kako radi na evakuaciji svih preostalih vojnika iz čeličane. “Vrhovno vojno zapovjedništvo naredilo je zapovjednicima postrojbi stacioniranih na Azovstalu da spase živote ljudima”, dodaje se u priopćenju. Smatra se da je oko 600 vojnika bilo unutar čeličane, ali nije jasno koliko ih je točno ostalo. “Nadamo se da ćemo uspjeti spasiti živote naših momaka”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noćašnjem obraćanju.

09:40 Zapadni izvor: Putin donosi vojne odluke u Donbasu

Vjeruje se da ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov vojni zapovjednik, general Valerij Gerasimov, izravno interveniraju u ruskoj vojnoj ofenzivi u Ukrajini i donose odluke koje inače donosi više nižih časnika – navodi zapadni vojni izvor. Govoreći pod uvjetom anonimnosti, izvor je rekao: “Mislimo da su Putin i Gerasimov uključeni u taktičko donošenje odluka na razini za koju bismo inače očekivali da će je preuzeti pukovnik ili brigadir.” Vojni izvor je rekao da su njih dvojica donosili odluke o kretanju trupa u Donbasu – području istočne Ukrajine koje je sada žarište ruske vojne ofenzive, prenosi BBC.

Već su se pojavile sugestije da se predsjednik Putin više uključio u svakodnevno vođenje vojne kampanje, otkako je Rusija pretrpjela neuspjehe na sjeveru zemlje i oko glavnog grada Kijeva. Nedavno su se pojavile i spekulacije da je ruski vojni zapovjednik, general Gerasimov, možda bio po strani – zajedno s nepotkrijepljenim glasinama da je ozlijeđen tijekom posjeta Donbasu prije nekoliko tjedana. Ali zapadni vojni dužnosnik jasno je dao do znanja da načelnik glavnog stožera Rusije još uvijek daje zapovijedi. “Gerasimov je spreman i radi”, rekao je.

09:30 Ministarstvo obrane UK: Rusija neselektivno koristi topničke udare

U svom posljednjem brifingu situacije u Ukrajini, Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva navodi da se u sjevernoj regiji Černihiv procjenjuje da je oko 3500 zgrada – uglavnom stambenih – uništeno ili oštećeno tijekom ruskog napredovanja. To pokazuje da je Rusija spremna upotrijebiti topništvo u naseljenim područjima i čini se da je bombardirala neselektivno, zbog “ograničene sposobnosti stjecanja ciljeva” i ne želeći letjeti borbenim zrakoplovima izvan svoje linije fronta, navodi se. Predviđa se da će se Rusija nastaviti oslanjati na masovne topničke napade u narednim tjednima kako bi povratila zamah u svom napredovanju u Donbasu.

09:00 Rusi su gađali Ohtirku

Dmitro Živickij, guverner Sumija na sjeveroistoku Ukrajine, objavio je na Telegramu da je Ohtirka preko noći pogođena ruskim projektilima. “Pet ruskih projektila palo je na civilne ciljeve i nanijelo veliku štetu. Zapalila su se skladišta. Udarni val oštetio je ulazna vrata dvokatnice, a ljudi su ostali zarobljeni unutra. Pogođene su mnoge privatne kuće. Na crkvi su razbijeni prozori. Stradao je i Dječji vrtić Bajka. To je onaj isti koji su rasisti bombardirali prvih dana rata, kada su ljudi ovdje ginuli. Najmanje pet osoba je ozlijeđeno u današnjem napadu na grad”, napisao je. Guardian piše da njegove tvrdnje nisu neovisno provjerene.

08:15 Ukrajinski časnik: U Mariupolju još nije gotovo

Oleksandr Danylyuk, bivši šef ukrajinske nacionalne sigurnosti i ministar financija, koji trenutno služi kao časnik u ukrajinskoj vojsci, razgovarao je u emisiji Today na BBC Radiju 4 o situaciji u čeličani. Neće reći koliko ih je točno ostalo u tvornici, ali kaže da ih je tamo ostalo još puno, od kojih su neki ranjeni. “To je olakšanje, ali nije kraj”. Njihova glavna misija je završena i treba im spasiti živote, kaže. Rusija kontrolira Mariupol, ali ne kontrolira čeličanu, iako je strateška važnost tvornice u ovoj fazi minimalna, dodaje, pa je prilično simbolično da Rusija preuzme punu kontrolu nad gradom. “Ali ta će ih simbolična akcija koštati mnogo života”.

07:30 Ruski napad nedaleko od Lavova

Rusi su raketirali vojnu bazu kod Lavova, 15 kilometara od granice Ukrajine s Poljskom.

