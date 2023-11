Plenković zna kako će ‘kupiti’ birače: Dio građana čeka lijepa svota

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Gore ne može. U sjedištu najveće hrvatske stranke konsternacija, zabrinutost i oprez. Vijest o strašnom, maglovitom jutru u Slavoniji kada je stradao nesretni vozač kombija Goran Šarić imat će dugoročne posljedice i za HDZ i za sadašnju Vladu, ali i za premijera koji je ekspresno razriješio Marija Banožića. Ministra kojeg je mjesecima branio svim sredstvima, očito zadovoljan što potkapacitirani slavonski HDZ-ov kadar izvršava sve što je bilo zamišljeno u ratu Banskih dvora i Pantovčaka.

I mediji bliski vlasti u nekoliko su sati promijenili stav, od naslova koji su sugerirali prometnu nesreću “s ministrom i jednim poginulim putnikom” do eksplicitnog stava da Banožić može dobiti i 15 godina zatvora. Dok je ministar bio u teškom zdravstvenom stanju, s ozljedom na mozgu, postao je “u minuti” građanin koji će odgovarati, ako se dokaže, za nesreću u kojoj je po magli pretjecao kamion i sudario se s kombijem te usmrtio vozača koji je dolazio iz suprotnog smjera.





To je politika. Nemilosrdna koliko može biti. Banožić je te subote postao bivši, još jedan iz ministarskog orkestra koji napušta Vladu. Naravno da nitko neće žaliti za njim koji je ostvario meteorsku karijeru u kojoj je bilo svega i svačega, što je papagajski ponavljao šef države, ali to tada HDZ-u nije smetalo. Sada je situacija mnogo gora, jer uz otpisanog Banožića premijer bi se trebao riješiti još nekoliko ministara koji predstavljaju teret u predstojećoj kampanji.

“Mnogi od nas su ga upozoravali da treba napraviti još jednu rekonstrukciju Vlade, koju bi građani dočekali bez problema. Plenković je bio uvjeren da za to nema potrebe, a onda su se zaredali ministarski skandali. Banožićeva nesreća, koliko god to bila privatna stvar, samo je vrh tih problema s ministrima koji će ionako morati otići ako dobijemo izbore”, uvjerava nas iskusni član HDZ-a koji je prošao mnoge krize u stranci. Po njegovu sudu, oporba neće ni sada moći poentirati jer je neukusno cipelariti čovjeka koji se nađe u takvoj situaciji, ali će to imati posljedice na rejting stranke.

Preveliko odijelo

Tko je samo prije nekoliko mjeseci mogao pretpostaviti da će Gordan Grlić Radman zaboraviti prijaviti pusti novac, da će Vili Beroš skrahirati sa svojom “reformom” zdravstva ili da će Nina Obuljen Koržinek biti u nekoj vezi sa sumornom aferom na Geodetskom fakultetu. Ili da će nas već pomalo ridikulozni šef diplomacije sramotiti poljupcem njemačkoj ministrici i da se u Slavoniji neće smjeti ni spomenuti ime ministrice poljoprivrede Marije Vučković.

Ili da će se gazda Ivica Todorić vratiti na velika vrata, pokrenuvši ponovno interes za pomalo zaboravljenu aferu Borg i putove novca koji su završili u mnogim džepovima. Uz svakodnevne mini afere, poput one s misterioznim mjehurićima iz bezalkoholnih pića koji su navodno otrovali brojne građane i spore reakcije svih nadležnih koji su pridonijeli stvaranju kaosa. Za vrijeme kojeg je dr. Vili Beroš apelirao na građane da piju vodu. Puno je sve to, čak i za Hrvatsku u kojoj živimo.

Čak i zagriženi kritičar sadašnje Vlade Nikola Grmoja odustao je od toga da stalno u mikrofon proziva Vladu za razne afere. Kaže, previše je toga, građani trebaju presuditi na izborima.

Plenković će politički preživjeti brzu smjenu Banožića, a trudio se reagirati za njegove kriterije ekspresno. Poslao je ministra Medveda, čovjeka kojem sve više povjerava najteže i najdelikatnije zadatke, da tu njegovu odluku priopći Banožićevoj obitelji jer zbog ministrova stanja, njemu to nije mogao reći.

Koliko god se HDZ-ov stroj bude trudio skrenuti pozornost javnosti s nesreće i svega što je njoj prethodilo, bit će to nemoguće. Slučaj Marija Banožića, lokalnog eksperta za turizam koji je sasvim slučajno upao u preveliko odijelo u najosjetljivijem ministarstvu, moći će se na fakultetima izučavati kao primjer napredovanja po stranačkoj liniji u kojem je bilo svega, vozikanja vojnim avionima s godišnjeg odmora, uređenja stana, sumnjivog doktorata koji je dijelom prepisan.









Vrijeme darivanja, Plenković ‘kupuje’ birače

Ali za premijera slijedi razdoblje darivanja za vrijeme kojeg će građani zaboraviti Banožića, jednog od onih koji je uskočio u Vladinu kompoziciju iz koje su mnogi i iskočili, pa tako i on. Prosinac, posljednji mjesec ove turbulentne godine, bit će mjesec darova, kakav već treba i biti. Umirovljenici nestrpljivo iščekuju odluku o trinaestoj mirovini koja bi im poboljšala standard, a HDZ-u donijela krunski argument da su prema umirovljenicima, armiji potencijalnih glasača, ispunili predizborno obećanje za usklađivanje mirovina s plaćama.

Mnogi su kucali na premijerova vrata posljednjih mjeseci tražeći više plaće, kukajući o nepravdama koje se vuku godinama. Za razliku od privatnog sektora, to su većinom oni na državnim jaslama, radili ili ne radili. Plenković je prema svima bio velikodušan, što će mnogi osjetiti već na plaći koja će doći početkom sljedeće godine. S tom torbom punom darova, koji će opteretiti državni proračun, stranka na vlasti ulazi u pretkampanju, nadajući se da građani, opijeni kratkoročnim saznanjem da su “bogatiji”, neće postavljati neugodna pitanja o ministarskim aferama. Koje bi, da su se dogodile u bilo kojoj zapadnoeuropskoj državi, neminovno dovele do kraha Vlade.

U Hrvatskoj, očito, nitko i ne vjeruje u moć ministara. Postoji samo jedan, prvi ministar, Plenković, a svi ostali ili bar dobar dio njih samo su statisti. Kojima je u krajnju ruku dopušteno da rade svinjarije, za koje od premijera dobiju packu i otpust kada više nema municije da ih brani. Toga smo se nagledali toliko puta, pa Grlić Radman i dalje, ozbiljan, tumači naše vanjskopolitičke poteze za koje je jasno da ih nije on kreirao. Da se Banožiću nije dogodilo to što mu se dogodilo, izgurao bi do kraja mandata i nitko se ne bi osvrtao na već zaboravljenu aferu s prepisivanjem. Očito, do kraja mandata će u foteljama sjediti i Beroš i drugi ministri za koje je jasno da nisu dorasli tim mjestima, ali to je jednostavno tako.









Prilagodba taktike

Ipak, Plenković nije očekivao da će ga dočekati baš sve to i u osjetljivo vrijeme prije izbora. Oporba najavljuje još neugodnosti za premijera “kada dođe vrijeme”, a municije će sigurno biti još. Premijeru tako preostaje da vuče poteze kojima će pridobiti simpatije birača, a ministarske afere spremi pod tepih dobro znanom taktikom, da je svake afere dosta za tri dana.

“Iskreno, opet nam na ruku ide neorganizirana oporba. Gotovo da nema onog koji misli da bi Peđa Grbin mogao zamijeniti Plenkovića, da bi Most bio alternativa HDZ-u. Tako je bilo i na prošlim izborima koje smo glatko dobili. Moglo bi se sve to ponoviti i sada jer građani ionako ne doživljavaju Vladu i ministre, nego su oči uperene samo u premijera. Naš adut ponovno će biti personalizirana kampanja, ali morat ćemo jako paziti tko će biti u blizini Andreja Plenkovića. Neki sigurno neće”, kategoričan je naš sugovornik.

S druge strane, oporba nikako da nađe odgovor na sve što se događa u državi. U verbalnom prepucavanju u Saboru s premijerom uvijek izvuče deblji kraj, mnogi traže drugi TV kanal kada oporbeni prvaci kritiziraju vlast jer su razočarani njihovim nastupima. Iako se izbori bliže i iako imaju bezbroj mogućnosti ugroziti vladajuće, propadne svaka prilika. Nema pravih inicijativa među oporbom i toga su u HDZ-u svjesni. Uvjereni su da se ništa bitno neće dogoditi ni u mjesecima uoči samih izbora.

HDZ-u su svakako prošli događaji izbili mnoge adute prije kampanje. Morat će se mijenjati taktika, trebat će naći jače adute od onih da je oporba nesposobna za bilo što. I upravo se to sada događa, kada se – kako tvrdi naš sugovornik – iz dana u dan prilagođava taktika u odnosu na galopiranje loših vijesti za vladajuće. Bilo bi apsurdno u vrijeme kada afera mijenja aferu mahati samo Pelješkim mostom i suhoparnim podacima koji pokazuju blagostanje u državi.

Dugoročne prognoze

Za neku rekonstrukciju kabineta sada više zaista nema vremena. S ovom reprezentacijom će trebati sačekati izbore i nadati se da neće isplivati još neki podaci koji bi mogli baciti sjenu na Plenkovićeve ministre. Pogotovo one koje javnost poznaje, a većinu novih malo i zna. Ako HDZ trijumfira i treći put zaredom, malo tko će iz ovog kabineta sjediti u trećoj Plenkovićevoj vladi. Ili u Vladi nekog drugog iz HDZ-a ako sadašnji premijer promijeni mjesto boravka i Zagreb zamijeni za Bruxelles. U sadašnjoj situaciji mnogo je toga pritisnulo premijera, od događaja u zemlji do onih koji se valjaju u Europi i svijetu.

Dugoročne prognoze uvijek je nezahvalno davati, a u slučaju Hrvatske čak i nemoguće. Naoko, usprkos svim lošim vijestima za Plenkovića, mnogi misle da će glatko pobijediti po onoj viđenoj formuli “a tko bi mogao drugi”. To su mislili mnogi europski lideri koji su dugo vladali pa su se silno iznenadili rezultatima izbora. Zato nije čudno što se i među visokopozicionirane HDZ-ovce uvuklo, koliko god to ne žele priznati, zrno sumnje. A kod rascjepkane oporbe, bezidejne i zaista potkapacitirane, zrno nade.