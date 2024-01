Plenković se ljutito obrušio na novinare: ‘Toliko laži, dezinformacija i pisanja potpunih gluposti’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hrvatska narodna banka (HNB) organizator je konferencije “Godina dana s eurom u Hrvatskoj” na kojoj će se održati okrugli stol pod nazivom “Je li euro ispunio očekivanja?”

Nakon uvodnih izlaganja javnosti se obratio i premijer Andrej Plenković koji smatra da je uvođenje bilo uspješno. “Premijerka Kosor je 2011. potpisala odluku i preuzeli smo obvezu uvođenja eura, ali se nitko do naše Vlade nije bavio s tim. Mi smo to pokrenuli 2016. i vodili vrlo učinkovit i transparentan proces, po meni najučinkovitiji jer tako precizan proces nismo nikada imali”, rekao je Plenković.

“To što su okolnosti bile takve da je došlo do rasta cijena energenata i agresije na Ukrajinu što je izazvalo veliku inflaciju. No više smo učinili na rastu plaća nego što je bila kumulativne inflacija. Sve je to bilo u vremenu kada smo porezno rasterećivali gospodarstvo i reagirali smo kada je jedan dio dionika htio zloupotrijebiti inflaciju i uvođenje eura”, dodao je.

‘Neka se DORH i Uskok očituju’

Plenković je komentirao natpise nekih medija da je preko Dragana Kovačevića htio rušiti predsjednika Milanovića rekavši kako su to neistine. “Sada se sjetio progovoriti nakon tri godine. Čovjek je u procesu, smiješno. To nema nikakve veze i nitko od nas ne može utjecati na istrage. Neka se DORH i Uskok očituju, to nema veze samnom”, kazao je.

Na pitanje da želi da se sadašnja ravnateljica DORH-a čim prije zamjeni Turudićem kaže da se čuo sa Zlatom Hrvoj Šipek i obavijestio ju da će vlada nominirati Turudića. “Bit će tranzicijsko razdoblje i ona ostaje i surađivat će do kraja mandata po zakonskom roku. Toliko laži, dezinformacija i pisanja potpunih gluposti. Vaši ugledni kolege pišu potpune budalaštine. Gluposti da ne mogu biti gluplje. Ne znam čemu toliki šušur ljudi koji ne znaju jer nitko do njih ne sjedi meni u krilu pa da znaju nešto, onda pišu stvari koje bi trebali izazvati nekakve dileme u javnosti. Dileme nema, proces je bio transparentan, javilo se četvero kandidata i mi smo odabrali najbolje rješenje”, naveo je.

Komentirao je i stravičan sluča iz Slavonskog Broda gdje je dijete koje je dvije godine čekalo da bude izmješteno iz doma preminulo. “Oko tih stvari imate Centre i odluke sudova, ne znam nikakve detalje pa ne mogu komentirati. Ja podatke da nema mjesta nikad od ministra nisam čuo”, odgovorio je Plenković.

‘Povećanje plaća da, ucjene ne’

Govoreći o štrajku sudaca rekao je da je potpuno neprimjeren. “Naša vlada je povećala plaće i to je prouzročilo štrajk pravosudnih djelatnika i ono što je ministar govorio tada to više ne vrijedi. Mogu sada štrajkati koliko žele, ali indeksaciju ne mijenjamo. Povećanje plaća da, ucjene ne. Volio bih da mi netko zdravorazumski objasni koji su razlozi za štrajk od nekoga tko dobiva nekoliko stotina veću plaću nego prije”, zapitao se dodavši da su liječnici među najplaćenijim službenicima.









“Logiku štrajka ne mogu razumjeti osim ako nije politički motiviran od nekoga sa strane. Sigurno nije od nas. To znate svi, Pogledajte ovih četiri-pet ljudi koji se bave zdravstvom, do jedan je povezan s nekom strankom. Pa dajte pišite malo o tome, a ne da ja sve moram tražiti”, rekao je.