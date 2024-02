Plenković o akciji policije u ministarstvu: ‘A nitko ne pita odakle toliki novci za obnovu’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas u Virovitici na svečanosti otvaranja 27. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2024. Premijer daje izjavu za medije, prvo je opet govorio o Turudiću.

“Sve što je bilo 2015. trebali su rješavati oni koji su tada bili na poziciji, ta je priča završena, Sabor ga je izabrao, procedura je gotova”.

Ima li povjerenja u njega nakon svega? Plenković je rekao da je procedura završena. Jandroković je rekao da misli kako se suci međusobno kajlaju, što premijer misli o tome?

“Svi u sudstvu imaju odgovornosti, znaju se bolje nego što ih znamo mi, krenuti u neki postupak provedbe etičkog kodeksa sada je suprotno onom od prije dvije godine”.

O akciji policije u Ministarstvu kulture

Policija upala u Ministarstvo kulture, vidi li odgovornost ministrice.

“Tema traje mjesecima, nije prvi ni zadnji put policija došla po dokumentaciju iz nekog tijela, Europski javni tužitelj tu djeluje zahvaljujući našoj vladi. To tijelo štiti financijski interes EU. Što se tiče sredstava koja su nam na raspolaganju za obnovu, to je milijardu i tri milijuna iz Fonda solidarnosti i preko milijarda iz Nacionalnog oporavka, to je temelj financiranja obnove, na raspolaganju su nam zahvaljujući potezima, zahtjevima koje je napravila naša Vlada. Imamo 2,5 milijarde eura na raspolaganju, nitko ne pita kako može ići tako velika obnova, odakle novci. To je naša zasluga. Moj interes je veći od ikog da se i najsitnija nepravilnost u trošenju sredstava je veći od bilo koga drugoga. To je projekt koji se odnosi na snimanje zgrada nakon potresa, utvrđeno je da sredstva nisu korištena iz eu fondova, no ako je bilo nepravilnosti, to treba istražiti. EPPO je krenuo istraživati Geodetski fakultet za jahte i aute, tako su gledali šire što se tamo zbiva i došli do ovoga, ako je ministrica rekla isto što i meni, da su ta sredstva za snimanje nacionalna, onda jesu. Moj interes je da se svaka nepravilnost”.

O Turudiću

“Tema susreta s Mamićem, 2015. godine, premijer je Milanović, Ostojić je ministar unutarnjih poslova, a Lozančić šef SOA-e, ne vjeruju hrvatskoj policiji jer joj je Dominić na čelu. Nenormalna situacija, to je već itekako problematično. Pa umjesto policije koriste Lozančića. Niti Cvitan, Ostojić, Milanović ne poduzimaju ništa. Ništa im nije problematično. Ma maknite se s tim, ako ste odšutjeli 2015. ne moralizirajte, ne glumatajte. Kada niste to učinili sada, šutite sada. Mogli ste nam prvi dan kada ste vidjeli prijave to reći. Sve ovo što rade je da naprave štetu Vladi. Da misle da će vratiti odluku Sabora, neće”.









Nisam ni gledao izjave Turudića, imam malu djecu, nisam se time bavio., dodao je.

Što ako dođe do sukoba nadležnosti, glavni državni odvjetnik o tome odlučuje, Geodetski fakultet bi mogao biti takav slučaj.

“Što je tu problem? Imate u pravu dvije situacije, jedna je pozitivni sukob nadležnosti, to bi bilo da uz ovo što radi EPPO koji je krenuo u Geodetski fakultete zbog jahti, pa su provjeravali i druge stvari. Imaju nedvojbenu nadležnost i time se bave, od jahti dolaze na 3D snimanja. Ako DORH ili USKOK smatraju da su za to korištena nacionalna sredstva i pokrenu svoje radnje, dolazi do pozitivnog sukoba nadležnosti, onda o tome mora odlučiti glavna državna odvjetnica. Negativni sukob nadležnosti je kada Milanović 2015. zna za osobu koju se prati, a nitko se ne bi štel mešati, ne bi štel Ostojić ni vidi, vidi, ministar pravosuđa. Ne bi štel Milanović jer je imao drugog posla. Nećete nas raditi manje pametnima, niste ništa učinili.Puštate nam to na kapaljku dva dana prije glasanja ne bi li nas uplašili. Da ovo gledam prve godine mandata, rekao bih jao. Očekujem da se popodne netko iz Virovitice tko zna Turudića se sjeti da je brao trešnje, a nije smio. Bilo bi mi sporno da su ovi koji to znaju bili dobronamjerni i pravovremeni. Budući da tempiraju aktivnosti mogu me samo učvrstiti u odabiru. Ne iz inata, nego političke borbe. Turudić je nebitan, oni se bore protiv mene”, zaključio je.