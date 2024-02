Plenković bijesan zbog medijskih napisa: ‘Gnjusna laž, neka se šefica USKOK-a izjasni’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obilazio je zgrade koje se obnavljaju nakon potresa – Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i gradilište Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice. Uz predsjednika Vlade su bili i ministri Branko Bačić, Radovan Fuchs i Vili Beroš. Plenković je nakon obilaska dao izjavu za medije.

“Obišli smo i Učiteljski fakultet, projekt vrijedi 23 milijuna eura, bit će gotov do iduće školske godine. Ovo je samo mali primjer koliko je velika obnova nakon potresa i koliko će nam zdravstvene i obrazovne institucije biti kvalitetnije i bolje”, rekao je premijer.

No, novinarska pitanja ubrzo su opet skrenula na temu sigurnosne provjere Ivana Turudića. Državno odvjetničko vijeće je reklo da bi Turudić trebao na novu provjeru. “To ne piše u njihovom odgovoru, ta priča je gotova, da su mislili nešto drugo, prilikom kandidatura s prijavama, napisali da su prijave potpune, priča je apsolvirana”, rekao je premijer.

Razbjesnio se na medijske napise

Je li vršio pritisak na USKOK da se ne obavi sigurnosna provjera, kako navodi Nacional.

“To je gnjusna laž, oštro ju demantiram, to je jedna u nizu, poručujem im neka ih zadrže za sebe. Pozivam gospođu Mostečak koja je na čelu USKOK-a da javno kaže jesam li ju ikad sreo, zvao ili vršio pritisak i neka to kaže danas”, rekao je. Dodao je da Vlada nema ovlast tražiti novu sigurnosnu provjeru nego je od SOA-e tražila rezime sigurnosnih provjera, koji su oni dostavili i Vladi i Milanoviću. “Nisu ništa novo dali i ta priča je završena. Sabor je izabrao GDO-a, ta priča je ad acta”, kaže.

“Ono što piše u rezimeu, piše i u provjeri”, kaže premijer.

“Milanović kaže da je 2015. znao za susrete Turudića i Mamića. Što nisi tada poduzeo nešto, niti glavni državni odvjetnik, zaobišli su policiju jer nisu vjerovali ravnatelju policije Dominiću. Gdje je obraz?”, pita Plenković.









Hoće li Turudić biti uteg?

Na pitanje hoće li Vladi Turudić biti uteg, Plenković kaže: “Nismo ga mi tražili, niti mu slali Rafale, niti mu migali, javio se sam. Od četiri kandidata ostavio je najbolji dojam”.

Smatra li da postoji žarišna točka u regiji, da je moguć vojni sukob na Balkanu, kao što je rekao Zelenski.

“Kakve veze ima Zelenski, imamo mi svoje informacije. Dignimo glavu iz našeg malog dvorišta, postoji svijet, sigurnosne ugroze, rat u Ukrajini, četiri regije okupirane, Rusija će na okupiranom teritoriju održati izbore na kojima će birati Putina. EU Ukrajini daje 50 milijardi eura da može funkcionirati, 54 neodgovorna u Saboru nisu digla ruku za pomoć Ukrajini. Uvijek ista priča, oni koji nisu za Ukrajinu nisu bili ni za zakon o hrvatskom jeziku, a sada dovode u pitanje izbor glavnog državnog odvjetnika. Rat Hamasa i Izraela, imali ste i Banjsku gdje je slučajno došlo do manje eskalacije, moglo je doći do ozbiljnog sukoba da kosovska policija nije reagirala”.









O vojnom roku

Novo vrijeme nam donosi i vojni rok, kako će to praktično promovirati, mladima to približiti?

“Ova ideja, ne radi se o vojnom roku kao nekad, govorimo da je mladima u ovim promijenjenim sigurnosnim okolnostima omogućiti da steknu vještine koje nisu dotakle generacije. Nije to procjena samo Hrvatske, niz zemalja radi da se bar elementarne krizne vještine jedan broj mladih stekne. Od MORH-a i ministra tražili smo da nam pripreme razne modele, to ćemo razmotriti, vodit će se javna rasprava. Mislim da shvaćaju da okolnosti nisu iste kao kada smo ušli u NATO”, rekao je premijer.

Znaju li kakav je stav mladih prema vojnom roku?

“Živimo u nikad kvalitetnijem vremenu u Hrvatskoj, sve strateške nacionalne zadaće smo riješili, imali smo 20 milijuna turista. Ali nećemo spavati, možda nekome tko je mlad nije važno je li Vlada dala potporu umirovljenicima. Za razliku od individualnog kuta, poanta je da Vlada mora brinuti o svima”.

Prosvjed oporbe

Zatim je komentirao prosvjed koji je za subotu najavila oporba.

“Predlažem da prosvjeduju protiv Pelješkog mosta, LNG terminala, druge cijevi tunela Učka, ceste D403 u Rijeci, da nam Treći maj nije bankrotirao, neka prosvjeduju protiv najvećih plaća u povijesti, najvećih mirovina, neka prosvjeduju protiv dječjeg doplatka, inkluzivnog dodatka, povijesne obnove Zagreba i Banovine, politika digitalizacije, dekarbonizacije, mislim da su to razlozi za prosvjed. Ovako fabricirana, izmišljena kriza… Imate oporbu koje nema ideje, ljevica se vrti oko ideje da su HDZ korumpirani lopovi, krajnje desna varijanta nas ne može smisliti da imamo manjine, valjda smo jugokomunisti. Mi osam godina predano radimo, za razliku od njih. Volio bih znati što je to alternativni put Hrvatske. Moja glavna poruka je da oporba u svemu vidi probleme, a mi smo za svaki problem našli rješenje, to je ključna razlika između grinatavaca koji izmišljaju teme i nas. Puštati privatnu prepisku u nadi da će se Vlada prepasti. Jako smo se prepali. Ja osam godina brinem o svakom gradu, svakom kamenu, svakoj općini, putujem po Hrvatskoj. A ovi su govorili da će riješiti problem smeća, zabili su zastavu kao na Iwo Jimu. Angažman Obuljen Koržinek je za obnovu Grada Zagreba bio golem”, zaključio je premijer.