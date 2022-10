PLAMEN GUTA MOST KOJI SPAJA RUSIJU I KRIM! Vatra proždrla vagone, dio konstrukcije završio u vodi: Plaćen je milijarde dolara

Kerčki most koji povezuje Rusiju i Krim od jutros je u plamenu. Na fotografijama objavljenima na društvenim mrežama mogu se vidjeti željeznički vagoni u plamenu, a dio cestovnoga mosta propao je u vodu.

Riječ je o mostu koji je plaćen milijarde dolara nakon što je Rusija 2014. zauzela Krim i koji je bio jedna od glavnih meta Ukrajine, čije snage nisu imale tradicionalno oružje koje bi ga moglo pogoditi izdaleka. Rusija je posljednjih mjeseci rasporedila protuzračnu obranu i teglenice-mamce u pokušaju da most zaštiti od ukrajinskih napada.

U subotu ujutro Harkivom su odjekivale snažne detonacije, nekoliko sati nakon što je Rusija koncentrirala svoje napade na područja koja je nezakonito anektirala u Ukrajini. Associated Press izvještava kako trenutačno nema izvješća o žrtvama. Snažne detonacije uslijedile su nekoliko sati nakon što je Rusija koncentrirala svoje napade na područja koja je nezakonito anektirala u Ukrajini.

Rusija je u Zaporižju prvi put koristila tzv. kamikaza dronove pune eksploziva – a u raketnom napadu na stambenu zgradu u tom gradu smrtno je stradalo 11 ljudi. Regionalni guverner Oleksandr Starukh rekao je kako su dronovi Shahed-136 iranske proizvodnje oštetili dva infrastrukturna objekta u Zaporižji.

Volodimir Zelenski upozorava kako su ruski dužnosnici počeli “pripremati svoje društvo” za moguću uporabu nuklearnog oružja, a u intervjuu za BBC ukrajinski predsjednik opet je pozvao na uvođenje preventivnih sankcija Moskvi.

Ukrajinske vlasti su u ponovno osvojenom gradu Limanu pronašle novu masovnu grobnicu.

” Još se ne zna koliko je tijela u njoj”, rekao je regionalni guverner Pavlo Kirilenko, no novinska agencija Ukrinform citirala je visokog policijskog dužnosnika koji tvrdi kako je ondje 180 ubijenih.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022