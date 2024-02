Peternel prozvao Mojmiru zbog gosta: ‘Kliču kako su Balkan i Jugoslavija ponosno živjeli’

Autor: Dnevno.hr

Sportski komentator Mićo Dušanović sinoć je gostovao u RTL Direktu gdje je Mojmiri Pastorčić pričao o Olimpijskim igrama u Sarajevu, koje su se dogodilo prije točno četrdeset godina.

Dušanović je tada bio mlad novinar, na početku svoje karijere, a Sarajevo ga je oduševilo.

“Koga kod da pitate tko je bio u Sarajevu ispričat će vam neku lijepu priču, ali apsolutno svi će vam jedno te isto reći: atmosfera, olimpijski duh, srdačnost. Atmosfera u 14 dana izvan vremena. Vi ste jednostavno došli u jedan balon i živjeli 14 dana koje nikad više u životu niste živjeli u atmosferi idiličnog svijeta koji bismo voljeli i danas. Jedna vrsta utopije. To je bilo nešto fantastično”, rekao je.

‘To je bio ponos Sarajeva’

Prisjetio se i kako dan prije otvaranja uopće nije bilo snijega, a onda je večer prije počeo padati. “Probudite se i metar snijega. To je sve bilo čisto i uredno. Sve pripremljeno da ne može biti ljepše, a možete zamisliti ugođaj: Bijele Olimpijske igre”, rekao je Dušanović. U kolektivnoj svijesti na ovim prostorima Sarajevo je zapamćeno kao taj supervažan događaj koji je Balkan stavio na kartu svijeta, a sportski komentator ističe da je danas gotovo nemoguće da takve zemlje dobiju Olimpijske igre.

“Je, male zemlje kad dobiju ovakav događaj to je strašna propaganda i svi to žele iskoristiti. To je bio ponos Sarajeva i cijele Jugoslavije. Svi su sudjelovali, sve televizije su imale svoj dio. Godinu dana prije Milka Babović bili smo na obilasku klizačkog natjecanja jer smo bili zaduženi da damo neki savjet. Odnosno, Milka, a ja sam išao za njom. Mi smo tada otkrili čučavce i rekli smo tako ne ide. I nije išlo, i promijenili su i nitko se nije ljutio”, rekao je.

Osim toga, istaknula je Pastorčić, to je vrijeme obilježilo i ogromno rivalstvo Amerike i Rusije…

"Da, ali je Jugoslavija tada u sredini nesvrstana bila tampon zona točno pokazala što to znači. Svi su se međusobno mogli družiti, a da ih nitko nije kritizirao. Sve se moglo razgovarati, dogovarati. Tko zna što se sve dogovaralo na političkoj razini, ali bio si siguran. Ništa ti se nije moglo dogoditi. Pamtim ih jer sam žalostan što ove druge na kojima sam bio nisu imale takav duh. Jesu se trudili domaćini i sportaši vole ići na Olimpijske igre, ali ovo je zaista bilo nešto posebno jer sam razgovarao s ljudima koji su na prethodnima bili. Oni su rekli: Ne, to se nikad nije dogodilo što se dogodilo u Sarajevu", poručio je Dušanović za kraj.









Peternel: ‘S vremena na vrijeme treba obnavljati potisnuto jugoslavsntvo’

Igoru Peternelu, predsjedniku Domovinskog pokreta Grada Zagreba, nije se svidjelo što su sugovornici nekritički "dizali u nebesa" Sarajevo i tadašnju komunističku Jugoslaviju.









“Kod Mojmirice petnaestak minuta prisjećanja na Olimpijadu u Sarajevu, Vučka, bratstvo i jedinstvo. Pozvala je prigodno u goste Miću Dušanovića pa oduševljeno kliču kako su Balkan i Jugoslavija tada ponosno živjeli na karti svijeta. S vremena na vrijeme treba kod publike 50+ obnavljati potisnuto jugoslavenstvo. Bravo za Mojmiru”, poručio je Peternel.